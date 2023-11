Danijela i Marko do snimanja se nikad nisu upoznali uživo, ali se njihov susret pokazao kao pun pogodak!

Pjesma ''Ono nešto'' Danijele Martinović i Marka Škugora danima je na ljestvicama najslušanijih, a dobila je i titulu nove himne mladenaca. Što o tome kažu te što su pomislili kad su se sreli, ispričali su našoj Dijani Kardum za In magazin.

Od prve note bilo je jasno da Danijela Martinović i Marko Škugor imaju ono nešto.



''Predivan osjećaj, mislim stvarno, stvarno smo, iznenađeni smo.

Ja sam barem iznenađen, ali da će baš takve reakcije biti, baš ono, srca su nam puna i baš se osjećamo fenomenalno. Nismo radili nikakve grandiozne najave. Nismo ništa spektakularno imali u tim prednajavama. Naprosto smo pustili pjesmu. Znali smo da imamo ono nešto'', govore Danijela i Marko.

Demo za ovu pjesmu nastao je prije gotovo dvije godine, a kad ga je nakon tog vremena Marko ponovno čuo, odmah je znao s kim želi zapjevati.

''Pa eto nismo se poznavali i onda sam preko zajedničkog prijatelja, ja kažem - pošalji joj poruku možda najprije kaže - tko je to? Tko je taj lik ili kaže ne šalji uopće, da ne trošimo vrijeme ni ništa i sreća. Njoj se svidjela'', priča Marko.



''Bok Marko, bok, znaš Danijela, ja imam jednu pismu, a nekako znaš ne mogu zamisliti nikoga drugog da pjeva tu pismu. A to je bilo još bianco - nisam ništa čula. Ali ja sam u srcu odmah pristala jer me ta njegova neposrednost, jednostavnost i to koliko je on pristupio nježno, ja sam već bila kupljena'', priča Danijela.



''Ja sam odmah znao da je to ono nešto, da mi je prva ideja inicijalna bila da snimimo to u duetu, da se nisam prevario'', priča Marko.

''Ja sam bila ganuta zapravo, stvarno, jako ganuta, njegovom skromnošću, njegovom jednostavnošću, imamo jedan dio prekrasan poslije jednog refrena, Hrvoje je ostavio snimku kako se mi smijemo jer više nismo znali tko šta pjeva'', priča Danijela.

Smijeha nije nedostajalo ni na snimanju videospota. A za Marka je ples poseban izazov.



''Onda sam ja rekla sad Marko, na uho mu šapćem... sad pleši - ne znam plesati, moraš plesati, ne znam plesati, imam dvije lijeve, ništa vataj prati mene'', priča Danijela.



''Poslije prvoga na vjenčanju ovo je bio drugi'', govori Marko.

Iako je Ono nešto objavljena prije tek tri tjedna, već su je prozvali novom himnom mladenaca. Marka inače nazivaju i kraljem prvih plesova, što je osobita čast.



''Fenomenalno, tu pjesmu koju si napisao ili otpjevao i dao tu svoju emociju, da oni u tom jednom od najbitnijih trenutaka u životu požele upravo za svoju pjesmu i da s njom uđu u zajednički život, meni je to čast'', kaže Marko.

Ono nešto publika je pronašla i u Danijelinoj knjizi Tuširanje duše, koja se našla na popisu najčitanijih između biografija Matthewa McConaughyja i princa Harryja.

''Stvarno iznenađenje veliko. Nadaš se ti nekako, nježno se nadaš, da bi to što sam ja napisala je duboko osobno i naravno da mi je želja bila, da to dopre do ljudi, da možda kroz moja iskustva, kroz moje spoznaje. To mi je bio jedini ne mogu reći cilj, stvarno jedna nada da će netko kroz moje iskustvo olakšat sebi, pronaći motivaciju i inspiraciju. Da ljudi shvate da nisu sami'', priča Danijela.

Mnogi priželjkuju nastavak knjige, ali i nastavak suradnje Marka i Danijele, pa se šale kako bi mogli na turneju.

Jer zajednička suradnja odvela ih je na sam vrh ljestvica slušanosti.

