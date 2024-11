Znate li što je Sanja Doležal trebala biti po zanimanju prije nego je postala pjevačica Novih fosila? ''Čovjek snuje, Bog odlučuje...''

Zaslužni su za hitove uz koje su stasali naraštaji, zadužili su glazbenu scenu svojom pozitivnom energijom i nastupima za pamćenje. No nakon impresivnih 55 godina, s punim pravom odlaze na odmor. Prije toga, Sanja, Zec i Marinko u Areni su održali svoj oproštajni koncert. Našoj ekipi otkrili su jesu li se ikada osjećali kao istinske zvijezde te u kakve su se nezgodne situacije uvalili upravo zbog svojeg zvjezdanog statusa.

Dok se punila Arena Zagreb, Sanja, Marinko i Zec jedva su susprezali emocije koje su se nakupljale punih 55 godina karijere, čija je kruna upravo jedan pravi glazbeni purgerski spektakl.

''Sad je jedna mala koncentracija jer ne znam koji je to koncert iza nas tako da tu jednu tehniku svladavanja treme smo već usavršili'', kaže Vladimir Kočiš Zec.

''Sad sam ugledala dobru, dobru staru prijateljicu i rekla je da su svi jako uzbuđeni a ja sam joj rekla samo se pomoli da preživimo. Jako je puno emocija još od jučerašnje probe, jutrošnje probe, prisjećanja na sve te godine baš je uzbudljivo'', kaže Sanja Doležal.

''Od prvog dana garderobu dijelimo Marinko i ja od samo neke '76.-e godine'', rekao je Zec.

Je l' Marinko dobar cimer?

''Je, pazite od tada dijelimo zlo i dobro. Sve znamo jedno o drugome čak možda i previše.''

Upravo je Marinko jednom zgodom, za prvi ozbiljan korak prema slavi sada legendarnog benda, zasluge pripisao Sanjinu ocu.

''Da tata je napisao ''Kad naš brod plovi'' tekst i tata je zapravo zaslužan za stare Fosile, a onda tek kad su došli u bend Đurđica, Rajko i Zec je krenuo uzlet.''

''Uvijek, uvijek su roditelji više u strahu i kol'ko god oni meni već danima govore nemoj se živcirati sve će bit u redu, bit će dobro mislim da njima treperi barem isto kao meni.''

Jer kad je za mikrofonom zamijenila danas neprežaljenu Đurđicu Barlović, Sanja nije ni slutila da će na tom mjestu dočekati mirovinu.

''Upisala sam sociologiju i mislila to će mi bit super sa strane da zaradim nešto, putujem ali čovjek snuje, Bog odlučuje, niti sam završila sociologiju, a s bendom sam do penzije.''

Do danas se nisu mnogo promijenili, osim pokoje mudrosti pokupljene putem.

''Rekla bih ne slušaj druge i više vjeruj sebi'', savjetuje Sanja.

''Mogu reć da je taj isti ludi mladi Vladimir do danas ostao u ovom prekrasnom tijelu kao što vidite.''

Arena ispunjena generacijama od 7 do 77 možda se s njima ne bi složila, ali Sanja i Zec odgovorno tvrde - nikad se nisu osjećali kao zvijezde.

''Mi jesmo osjećali tu jednu popularnost i tu lakoću življenja popularnosti, to treba znati nositi se, i nismo se nikad zanosili nekim idejama da ja sad moram na placu tražiti da dobijem zabadave papriku ili glumiti neku veličinu.''

Dapače, status zvijezde katkad vas uvali u neke nezgodne situacije.

''Obično petkom idem na plac na Kvaternikov trg i meni supruga da popis i naravno kumice me prepoznaju i onda mi pjevaju ''kako je dobro, vidjeti te opet…'' i ubacuju, a ja dođem doma i žena veli uvalili su ti sve trulu robu, to može u smeće.''

''Počevši od toga s kim sam sve bila, pa do toga unazad par godina što sam sve operirala, bilo je i tih komentara, ali zahvaljujući kvalitetnim push up grudnjacima nije bilo potrebe.''

Kako im rado tepaju - bend ljubavi i sreće, nakon ovog oproštajnog koncerta zasluženo će uživati u mirovini.

''Sad ćemo se prvo dobro odmorit a onda će svatko od nas razmislit što dalje imamo već dogovorene neke tulume tako da veselim se tome.''

A publici ostaju one najslađe uspomene.

''Nostalgija i djetinjstvo i Novi fosili upravo sa Sanjom su moje djetinjstvo. To je stvarno zlatno doba popa, pravog popa u punom smislu te riječi tako da mislim da me to formiralo ja sam pravi poper ostao. Ne bih ovo propustio ni za što na svijetu baš mi je čast da sam večeras ovdje i ja im čestitam i ovim putem zahvaljujem'', kaže Jacques Houdek.

Jer odgovor na njihovo glazbeno pitanje jest - da, voljeli bismo ih beskrajno i sa 63.

