Od 2. rujna stiže još nastavaka hit-serije Kumovi! Novu glavu obitelji Macan čeka puno izazova: ''Trudim se...''

Najgledanija domaća dramska serija Kumovi uskoro se vraća na Novu TV s novim nastavcima. Nakon ljetne pauze, likovi koji su postali dio svakodnevice mnogih gledatelja ponovno će im ući u domove, donoseći obilje zabave, iznenađenja i neočekivanih preokreta.

Iz epizode u epizodu njihova popularnost ne jenjava. Stoga se novi nastavci Kumova s nestrpljenjem očekuju. Jednako se vesele i glumci, koji su zbog svojih likova i u privatnom životu morali odgovarati.

Već od prve epizode omiljeni su se likovi uvukli pod kožu svima, a osobito glumcima.

''Ta Matija je postala ja, ja više ne dolazim radit na posao, samo mi se dan nastaavlja i prelijepo je, mislim da je to najljepši dio'', kaže Mirna.

''Doma znam govoriti kao Ivka, a ja sam Slavonka, nisam iz toga kraja koji igram'', kaže Rada.

Početak sezone koja nas očekuje donio je obiteljsku dramu i komplicirane odnose u Zaglavama, gdje su se likovi suočili s posljedicama Stipanove smrti.

''I ovo što je Štrljić tj. Stipan, što je otišao i što ga nema, nas to sve stvarno privatno pogodi. Ja imam anegdotu kad smo snimali zadnju tu epizodu kad on odlazi, bili smo u glumačkoj sobi i on je snimio svoju zadnju scenu i nešto je jeo i onda se ustao i rekao ja imam osjećaj ljudi kao da je meni netko umro. Ja to nikad neću zaboravit. Stisne mi se srce'', kaže Mirna.

Glava obitelji Macana sada je postao Vinko.

''Dosta sam lošiji od Milana, ali trudim se'', kaže Vedran Mlikota.



Aljoša i Vesna zategnuli su odnose zbog Vesninog boravka u Zagrebu, dok je Matija otkrila da ju je njezin dečko Boško varao te se sa Cvitom vratila u Zaglave.

''Dijete je sad poprilično veliko, baš onako prava Macanica, zeznuta sa svojim čvrstim karakterom i odlukama, kao što smo svi mi. Ja bih rekla da je najviše na tetku povukla. Izazovno je imati malu Ivku.''

''Mislim meni je svakako izazovno biti mama pošto nisam privatno, tako a evo. Učim se za jedan dan.''

Ljubavni, poslovni, obiteljski izazovi i zapleti očekuju i druge likove.

''Što pritisak na jadnoga Janka rade, ubiše ga. To su ucjene, emotivne ucjene…''

''Kako bih ti rekao, to napreduje ali neke druge stvari stagniraju, ako ne idu u minus. Ali brak k'o brak. Ima tu i ljubavi i kemije'', kaže Momčilo Otašević.

''Uvijek se nađe sukoba, kao u svakom braku, kad se izmiri na jednoj strani, otvaraju se frontovi na drugoj, tako da je odnos kao i prije. Živahan, živ, ima dosta prepirki, ima i ljubavi, kao u pravom braku'', dodaje Mlikota.

Što sve čeka omiljene likove, ne propustite pratiti u novim nastavcima Kumova uskoro na Novoj TV.

''Pokušavamo biti s vama u kući, raspoložiti vas, ponekad i rastužiti. Mislim da nova sezona obećava puno.''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.