Stižu novi likovi i novi zapleti: Tko će unijeti pomutnju, a kako je došlo do promjene imidža Vinka Macana?

Nova era stigla je u omiljenu televizijsku seriju Kumovi. Zaglave su izgubile status općine, a s tim dolaze i novi problemi. Koji će novi likovi unijeti pomutnju, kako su se snašli na setu, ali i kako je došlo do promjena imidža Vinka Macana, pogledajte u prilogu In magazina.

U Zaglavama nikad mira, nakon Stipanove smrti, koja je cijelo mjesto zavila u crno, pred omiljenim su likovima nova uzbuđenja i nemiri.



''Svatko tko izgubi oca pa i u seriji je to onako kad je to sve jedna fikcija, onako dosta teško pogotovo što je Milan Štrljić bio izvrstan partner i meni na neki način uz ženu glavni oslonac ne samo storylinea, odnosno priče nego i u ovom odnosu partnerskom, fenomenalan glumac koji je uzor svima nama'', govori Vedran Mlikota.

S obzirom na to da nas radnja vodi pet godina u budućnost, promijenio se i imidž.



''Moram biti vrlo neskroman i reći da je ovo moja ideja, da je ne bi netko drugi prisvojio sebi, ne znam pisci, producenti. Ja inače privatno volim nosit bradu i ovo se na neki način poklopilo. Nije lako dvije godine svako jutro se brijat, izbrijavat i mazat, a ovo je sad jednom tjedno, cure je malo urede i bok te veselio'', dodao je.

Nakon što su Zaglave izgubile status općine, situaciju će dodatno prodrmati i novi likovi. Gradonačelnica Jasenka, koju je utjelovila Linda Begonja, i povjerenik iz Zagreba Vice, kojeg glumi Stjepan Perić.



''Dosta problema ustvari s komunikacijom kao lice jer je kao osoba sve ono što gradonačelnik ili gradonačelnica ne bi smjeli biti. Ona nije populist, baš je nešto suprotno'', kaže Linda Begonja.



''Od Vice je za očekivat da će radit ono što je u njegovom interesu da će se pokušat osvetit Janku za neke dugove iz prošlosti'', dodao je Stjepan Perić.

Vice će kao serijski zavodnik unijeti nemir i među ženski dio Zaglava.



''Pa imam te neke ljubavne, poluljubavne odnose sa Milicom, Lucom, Jasenkom i Šimom. Nisam ni ja siguran, prvo jel to uopće uspješno jer on ima neke druge ciljeve u žvotu, to su možda neki one night standovi, poljupci ili tako neke stvari, preko toga dolazi, to je prije svega zasluga pisaca koji su dobro napisali te dijaloge, tu je neki šarm, duhovitost'', kaže Stjepan.

Burnu prošlost ima Jasenka, koja će se osobito namjeriti na jednog lika.



''Na nekoga tko se zove, sa inicijalima V.M. hahahahhahahah, pa sad vidite tko je'', kaže Linda Begonja.

I dok su možda ispred kamera naoštrene kandže, među glumcima ipak vlada dobra atmosfera.



''Ljudi su predivni od make-up sektora, do tehnike, svi se znamo već 100 godina i naravno sa svojim kolegama, koji su stvarno, stvarno su super, jako je lijepa atmosfera'', dodala je Linda.



''Nama je sav ovaj posao jedna obiteljska atmosfera, tako da svima koji dođu, u ovu ekipu, to sam zaboravio naglasit sjajna ekipa je. Mi smo već skoro tri godine tu, nije bilo ni jedne grube riječi. Mi smo stvarno jedna pozitivna ekipa, dobrih glumaca, dobrih profesionalaca i kad netko takav dođe treba mu samo dan dva da se aklimatizira'', kaže Vedran.

Što sve čeka omiljene likove i kako će se boriti za povratak svoje općine, ne propustite doznati u novim nastavcima Kumova od ponedjeljka do četvrtka na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Grašo otkrio kako se Hana nosi s drugom trudnoćom: ''Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Majice Baby Lasagne nestaju u trenu, za njima su poludjeli i Amerikanci!