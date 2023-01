Nominaciju za Zlatni studio ponovno je izborila i ekipa iz Informativnog programa Nove TV: ''Radimo profesionalno i odolijevamo svim vrstama pritisaka''

Nova TV i ove je godine nominirana u brojnim kategorijama za Zlatni Studio. Uz brojne zabavne emisije, nominaciju za ovu medijsku nagradu ponovno je izborila i ekipa iz Informativnog programa. Ekipu Dnevnika Nove svaki dan puštate u svoje domove, uz njega se informirate, a što sami kažu na nominaciju pogledajte u prilogu In magazina!

Dobro poznata lica svakoga dana u 19:00 sati donose vam vijesti, zanimljivosti ali i upućuju na nepravdu. A vi im svakodnevno s povjerenjem otvarate vrata svojih domova. Tako je Dnevnik Nove TV već 13 godina najgledanija informativna emisija, a isto su nastavili i u novom ruhu i novom terminu.

''Prije svega je tu jedan kontinuitet u izgradnji povjerenja, mi smo tim koji ima vrlo jak identitet i tu je jedan integritet i ljudi koji svoj posao rade vrlo profesionalno i odolijevaju uvijek i svim oblicima i vrstama pritisaka'', govori Ivana Ivančić, urednica Dnevnika Nove TV.

Bogato iskustvo, znanje i timski rad zaslužni su za to da u domove gledatelja stižu vjerodostojne, provjerene, objektivne i pouzdane informacije To je rezultiralo još jednom nominacijom za nagradu Zlatni studio.

''Zahvalan sam prije svega zbog cijele naše vrijedne i beskrajno talentirane redakcije Dnevnika NoveTV i vjerujte mi svaki glas koji nam i gledatelji i čitatelji Jutarnjeg lista budu dali da će nam samo biti motivacija da budemo još bolji'', izjavio je Branimir Felger, urednik Dnevnika NoveTV

A već 17 godina ekipa etabliranih novinara donosi najrelevantnije informacije iz zemlje i svijeta.

''Još uvijek s obzirom na moje iskustvo i dugogodišnji novinarski staž, još uvijek postoje stvari i događaji koji me vesele i koji su mi izazov i na kojima se može pokazati sve što jedan iskusan novinar poput mene i zna'', kaže Ivana Petrović, reporterka i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

Ponosni su i na sve pozitivne priče, pogotovo one kada potaknu pozitivne promjene u društvu, poput primjerice, obnove Osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru.



''To je škola u koju smo prvi put došli prije nekoliko godina i koja je na fasadi imala rupe od gelera i u kojoj je prokišnjavao krov i bila je opasna za djecu i u koju nitko u 25 godina nije uložio ništa. Mi smo krenuli raditi priče, neki dan sam bila na otvorenju i djeca su se tamo baš zahvalila Novoj TV jer smo godinama s kolegicom Marinom Bešić Đukarić toliko u kontinuitetu to pratili da se politika uopće nije usudila to zapostaviti i zaboraviti'', rekla je Martina Bolšec Oblak, reporterka Dnevnika Nove TV.

Nova TV ove je godine nominirana u šest kategorina. Osim Dnevnika Nove TV nominirani su još i u kategoriji TV zabava nalazi ''Ples sa zvijezdama''. Hit domaća serija ''Kumovi'' u konkurenciji je u kategoriji TV serija. U kategoriji reality show dva su popularna zabavna showa Nove TV – ''MasterChef'' i ''Supertalent'', a u kategoriji TV voditelj – Igor Mešin.

Za svoje omiljene TV formate i lica koji su se istaknuli u 2022. godini glasovati se može putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.