Alka Vuica napokon otkrila svoj ljubavni status pa zadovoljno poručila: "Ljubiti se mora!"

Atraktivna maturantica iz Vinkovaca Anetta Rajković ponijela je krunu nove najljepše Hrvatice. Nova Miss Supranational Hrvatske bila je dječja gradonačelnica Vinkovaca, strastvena je nogometašica i sutkinja, a utočište pronalazi u vjeri. Čime planira osvojiti titulu Miss Supranational svijeta, otkrila je Davoru Gariću u IN magazinu.

Osamnaestogodišnja Slavonka prodornog pogleda na finalnom izboru Miss Supranational Hrvatske u Splitu izborila je krunu i lentu najljepše.

"Ja sam Anetta Rajković, dolazim iz Vinkovaca, treniram nogomet osam godina. Također sam i nogometni sudac, volontiram u Crvenom križu, maturantica sam ove godine u Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića", kazala je Miss Supranational Hrvatske 2023.

Da, dobro ste čuli. Ova krhka plavuša obožava nogomet, igra ga i sudi bolje nego mnogi pripadnici jačeg spola.

"2021. sam bila najbolji strijelac u svojoj ligi, tako da bih se ocijenila s nekom solidnom osmicom", pohvalila se Anetta.

Anetta je bila i dječja gradonačelnica Vinkovaca, a uz nogomet, modeling i školske obveze, snagu pronalazi u vjeri.

"Pa iskreno, jako puno zato što svaki put kad sam tužna, kad sam pod stresom, nekako u vjeri pronalazim svoju sigurnost i rješenje za sve probleme", priznaje.

Na izboru je zabljesnula i Alka Vuica. Njezini kriteriji lijepe žene su jasni.

"Prelijepa žena bez neke unutarnje ljepote nije lijepa. Mislim da žena mora imati i nekakav šarm i duhovitost, naravno i frajer. Uvijek sam govorila da ženu mogu podnijet da je glupa, ali frajera ne mogu glupog podnijeti", kazala je Alka kroz smijeh.

U žiriju je sjedila i poznata splitska influencerica sa stotinama tisuća pratitelja. Ela Jerković nosi i titulu Lice godine Hrvatske 2019. Otada se podvrgnula različitim estetskim korekcijama, koje je do najsitnijih detalja u videoblogovima dijelila sa svojim pratiteljima.

"Mislim da je to svačiji izbor. Naravno, bio je i moj izbor, međutim ja se ne družim među ljudima koji su to uzeli kao svoj izbor, ali ja sam se sigurno podvrgnula nekim zahvatima i nije mi žao", govori Ela Jerković.

Izbor Miss Supranational podržao je i izbjeglice iz Ukrajine koje su svoj novi dom pronašle u Dalmaciji. Modne dizajnerice, ali i počasne kandidatkinje prošetale su pistom.

"Te su cure bile jako zahvalne da se imaju priliku družiti, one su se nalazile na probama za defile, one su bile jako sretne. Jako sam zahvalna organizatorima i ponosna na to da Hrvatska podržava cure na taj način da se ne osjećaju tu same, da se osjećaju kao jedan dio tog društva", priča Tatjana Pavliuk, predsjednica ukrajinsko-hrvatske udruge.

Alka je zapjevala i svoj novi singl "Presidente", na kojem je glasnice udružila s Alterellom, alteregom Elle Dvornik, koja glazbenim putem kroči s Alkinim sinom Arijanom.

"Pa Ellicu ja znam otkad se rodila. Ja sam prijateljica njezinih roditelja, pokojnog Dina i Danijele. Ella je odrasla s Arijanom, imamo puno uspomena kad su bili mali", prisjetila se Alka.

U novoj pjesmi pjeva o nevjernom frajeru, no u stvarnom životu nema tih problema.

"Misliš dal' sam u vezi? Ne, nisam u vezi!" otkrila je pa je dodala: "Ali naravno da uvijek ljubim! Ljubiti se mora! Ha-ha-ha..."

Kad je ljubav u pitanju, nova Miss Supranational ima savjet za sve mlade dame.

"Prije svega htjela bih da djevojke znaju što je odnosno što nije ljubav, da su svjesne da je njihovo tijelo njihov najljepši hram i da ga ne treba dati svakome, da vjeruju u sebe i da imaju samopoštovanja", poručuje Anetta Rajković.

Njezin tajni adut kojim će pokušati osvojiti visok plasman na svjetskom izboru nije tajna.

"To samopouzdanje i to što imam svoj neki stav, a to je potrebno, tako da mislim da bih se po tome mogla isticati, na kraju krajeva imam lijep osmijeh!" ponosno ističe.

Anetta će se za titulu Miss Supranational svijeta s najljepšim ženama sa svih kontinenata boriti sredinom srpnja u Poljskoj. Sretno!

