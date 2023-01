Njegov mali krug velikih ljudi uputio posljednje pozdrave Massimu: ''To je toliko naglo došlo, nije bilo apsolutno nikakvih naznaka''

Velik krug dragih mu ljudi na samom se izmaku godine došao u HNK oprostiti od Massima. Komemoracija je prošla dirljivo, sa suzama u očima i knedlama u grlu svih prisutnih, dok je bend drhtavih ruku izvodio njegove najveće hitove. Okupljeni kolege s nama su podijelili svoje uspomene na dragog Maksa.

Dugim se pljeskom, kao da ga ne želi pustiti da ode, publika oprostila od voljenog Massima na samom izmaku 2022. u kojoj su nas napustili mnogi veliki glazbenici.

Pogledaj i ovo Oproštaj od omiljenog glazbenika Poznati detalji Massimova posljednjeg ispraćaja, neutješna obitelj i najbliži suradnici zahvaljuju na riječima utjehe

''Ne znam, mislim, to je toliko naglo došlo, mislim, šok mi je bio početak godine kad je Aki otišao, onda se Maks pojavio, jedan od prvih ljudi koji je bio spreman za taj koncert, počast Akiju u Areni, pa u Puli, to je bilo zadnje što smo se vidjeli i mogu reći samo da apsolutno nikakvih naznaka… Dapače, pun života, energije, planova…'', priča Husein Hasanefendić Hus.

''Toliko smo se sad svi isplakali i zapravo predivan je bio ovaj oproštaj, baš onako na Maksovom nivou. Divni su bili govori, sve je bilo tako elegantno i lijepo, kao što su rekli u jednom govoru da je bio poput engleskog aristokrata. Maks je bio predivna osoba i jedan stvarno specifičan umjetnik'', kaže Alka Vuica.

Alka i Massimo znaju se još iz 80-ih kad su dijelili strast prema glazbi, ali i mnogo više od toga.

''Kako smo u to vrijeme bili onako i studenti u beskućnici, jedno vrijeme je čak živio kod mene u mom iznajmljenom stanu, volio se šminkati, dijelili smo kozmetiku, to je onda bilo moderno, 80-ih godina. Mislim, ima toliko puno sjećanja, falit će mi Maks jako'', kaže Alka Vuica.

''Ja sam njegov prijatelj iz najranije faze, kad je tek došao u Zagreb, mi smo odmah kliknuli i svirali zajedno, tulumarili, puno zora smo zajedno dočekali, tako da ja njega pamtim zapravo po velikoj vedrini života, po hedonizmu'', govori Jura Stublić.

Mnogi još uvijek ne mogu vjerovati da ga više nema.

''Otišao si, frende, u treptaju oka, a još smo si puno toga trebali reći. Volim te, Mukice'', rekao je Ivan Dečak.

''Pamtit ću ga kao izvanrednog, posebnog umjetnika, ali čak više od toga ću ga pamtiti kao lika koji je meni, kad sam bio klinac i tek počeo pjevati, jedan od prvih starijih kolega koji me zvao na koncert i dao podršku i na taj način je htio da me što više ljudi čuje, a onda kasnije i kao Mukicu, kako smo se mi svi zvali s njim. Falit će Mukica, jako, ali eto, mi koji smo ga znali ćemo probati njegovo naslijeđe održati živim koliko god možemo, makar ne možemo, ali ćemo probati'', rekao je Marko Tolja.

U glazbenim je krugovima bio poznat kao netko tko je svesrdno i nesebično pomagao mlađim kolegama.

''Prva riječ koja mi pada na pamet je hvala. S koliko ljubavi i strasti pristupa, bez ega, zaista dušom, bez osude, jednostavno to je ono po čemu ću ga pamtiti. Pisme, da ne govorim, život koji je živio, umjetnički do kraja, svoj poziv, eto, imala sam stvarno čast živjeti u njegovom vremenu. I znam da je on uvijek s nama, to sam sigurna.

Mislim da je bio veličanstven i pamtit ću ga po tome. I hvala mu'', rekla je Maja Bajamić.

''Bez obzira koliko smo tužni i možda oduzeti ovakvim preranim odlaskom, slušajući pjesme i njegovu ostavštinu, noge i dalje zaplešu, srce i dalje zakuca, i dalje je, poslije svega, nekakav osmijeh na licu i uspomene koje nosimo i onda je to najveći dokaz da netko tko ima takvu moć i tko je ostavio to iza sebe, da je i dalje duša izliječena i da i dalje živimo i osjećamo i to je nešto najviše što je gospodin Massimo mogao ostaviti. Čini se kako je, osim respektabilnog glazbenog opusa, iza sebe ostavio i mnoge životne lekcije'', zakljućila je Lu Jakelić.

''Profesionalac, perfekcionista i jedna vrlo odgovorna osoba. Po tome ću ga pamtiti, i ja mislim da je, ja ga dublje ne poznajem, ali pričaju mi mnogi kolege koji su s njim radili i surađivali, da je bio jedna divna osoba, a to je možda čak i puno važnije nego čitav opus koji je ostavio iza sebe'', rekao je Vladimir Kočiš Zec.

''Pamtit ću ga kao borca za lijepo, imao je čovjek stila i u pjevanju i u izgledu, mislim da je bio s prave strane'', izjavio je Husein Hasanefendić Hus.

''Svatko tko voli Maksa i osjeća tu bliskost, zajedno se borimo da vratimo ljudskost u svijet, to je njegova ostavština nama'', rekao je Jura Stublić.

Neutješne supruga Eni i kćer Mirna mogu, stoga, biti ponosne na trag koji je Massimo ostavio u životima mnogih.

''Talentirani ljudi kad odu, to je gubitak za sve nas, i teško će biti te praznine popunjavati. Ova godina je zaista dramatično počela, dramatično završava'', zaključio je Husein Hasanefendić Hus.

''Nek putuje sretno jer je ostavio iza sebe bezbroj prekrasnih izvedbi, digao je ljestvicu, nivo, hrvatske pop glazbe. Za to mu jedno veliko hvala'', zaključio je Vladimir Kočiš Zec.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.