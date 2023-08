Brojne poznate pjevačice i glumice, a sve više i žene općenito su u nemogućoj misiji - bez obzira na godine uvijek izgledati mladoliko, naspavano i zategnuto. U tome im pomažu fileri, botoks i estetski zahvati, no tržište i očekivanja ljudi su nemilosrdni. Nina Badrić, Vlatka Pokos, Snježana Schillinger i druge poznate Hrvatice otkrile su za IN Magazina do koje mjere je prihvatljivo mladost tražiti u injekcijama i pod nožem, a kada bore i nesavršenosti prihvatiti kao dio sebe i prkositi današnjim nerealnim standardima ljepote.

Do koje mjere s botoksom i filerima? Slavne Hrvatice oštro osudile današnje nerealne standarde ljepote: "Sve izgledaju prvo isto, a drugo vrlo plastično i jeftino!"

Današnji standardi, trendovi i očekivanja, kad je ljepota u pitanju, pred žene stavlja gotovo nemoguć zadatak.



"Jedan ogroman je presing na žene, da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to onda jedan prototip prave žene", smatra Nina Badrić.



"Ne vidim ljepotu u tome da žena izbriše cijeli svoj život, da izbriše sve svoje emocije, da izbriše sve ono što ona je", dodala je Vlatka Pokos.



"Danas te svijet traži da budeš Instagramski popeglan i zapravo se mnoge cure operiraju da bi bile lijepe na Instagramu. Samo ne znam koliko ljudi shvaćaju da Instagram nije real life nego je to nešto gdje svi možemo lagati, svi možemo muljati", pita se Nina.



"Ali generalno, izgled žena u današnjem svijetu meni je užasan. Sve izgledaju prvo uniformirano, isto, a drugo vrlo plastično i jeftino, za moj pojam vrlo jeftino", zaključila je Vlatka.



Miss Universe Hrvatske 2006. godine Biljana Mančić zbog ljepote se proslavila, a danas joj je to posao. U vlastitoj poliklinici žene uljepšava i ispunjava im sve želje, a svi želimo isto - izgledati mladoliko, zategnuto i svježe.



"Onako sitni detaljčići! Ništa invazivno, ovako malo neinvazivno, botoksić, filerčići, skinbooster tako da se malo pomladimo. Kad vidimo ovako mlade lijepe cure da i mi budemo mladi i lijepi. Ja sam napravila svašta nešto! Ništa što se tiče estetike još, ali što se tiče neivazivnih tretmana, svašta nešto", otkrila je Biljana.



"Vampirski peeling gdje s vlastitom krvlju ti izbodu cijelo lice, filere radim. Trudim se raditi nešto što nije pretjerano vidljivo, gdje se koliko toliko lice ne izobličuje", pojasnila je Snježana Schillinger.



"Klasični tretmani poput hydra beauty facial ili klasično neko čišćenje lica, kisik, ništa rezenjem noža, nisam za to. Mislim da se previše bojim noža tako da mislim da nikad neću, iako nikad ne reci nikad, ali mislim da nisam za to", zaključila je pak Iva Šarić.



Dok mnogi skrivaju ili ne žele priznati estetske korekcije, splitska influencerica s pola milijuna vjernih pratitelja ništa nije obavila velom tajne. Svoje zahvate do detalja dokumentira videozapisima i objavljuje na društvenim mrežama.



"Na mojim kanalima nemamo niti jednu tabu temu. U današnje vrijeme gdje mnogi žive neki lažni sjaj, npr. gdje cure kriju neke estetske zahvate koje su napravile na sebi, ja sam doslovno unijela kameru u operacijsku salu i doslovno snimila svoju operaciju od početka do kraja. Tako da mislim da publika najviše cijeni tu moju realnost i iskrenost", smatra Ela Jerković.



"Ono što me malo smeta je ta nekakava licemjernost gdje svi imaju nešto za reći ako netko napravi, neku estetsku korekciju. A kad ih privedeš na nekakav razgovor, oči u oči, popričate o njegovom samopouzdanju, uvijek se izrodi da bi i ta osoba nešto mijenjala na sebi, ali ne može to jer im okolina ne dopušta, ne podržava, nemaju financija ili tako nešto", izjavila je Jelena Katarina Kapa.



Čari uljepšavanja i pomlađivanja svoje su klijentice našle u svim dobnim skupinama. Rijetke su sretnice koje ne požele punije usne, prćastiji nos ili skinuti boru, dvije.



"Ja odoljevam tome, ja sam se uvjerila da ja prekrasno izgledam, hahaha! Ja sam već godinama totalno uvjerena da sam ja super. Pogledam se u ogledalo i kažem ''Bože, ženo, pa tebi ništa ne treba!'', otkrila je Nives Celzijus.

"Pitali su me par puta za botoks, je li bi htjela. Nekako su nam stvorili strah valjda i kroz neke loše primjere botoksa pa svi malo zaziremo. Pa su mi rekli da mogu još do pedesete, ali da bi onda ipak trebali malo, pa sam nekako više pristalica hijalurona ili tako nešto s vremenom, a botoks neka čeka tih nekih 90. Haha, zezam se!", našalila se Lejla Filipović.



''Nikad dovoljno lijepa i mršava'' - iako se nekima čini da su u modernom svijetu ovakvi stavovi izumrli, žene ih itekako osjećju na vlastitoj koži.



"Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imo trbušinu do zuba, njemu će uvijek naći i reći ''on je boemski šarmantan''. A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će bit ''Ma vidi ovu što se raspala!'', zaključila je Nina.



No drage dame i gospodo, ne zaboravite da ljepota ipak dolazi iznutra!

