Neno Ninčević otkrio koliko košta njegova pjesma, ali i kako je nastala Severinina "Trava zelena" i veliki hitovi Mladena Grdovića!

Kako je nastala Severinina "Trava zelena", a kako veliki hitovi Mladena Grdovića? Koji stih je Vlado Kalember gotovo izbacio iz pjesme "Evo noći, evo ludila"? Sve to otkrio je Neno Ninčević, autor stotina pjesama koje svi znamo. Priznao nam je i da je pjesmu "Geni kameni" posvetio ocu. U razgovoru s našom Julijom Bačić Barać u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" otkrio je i koliko stoji pjesma.

Neno Ninčević napisao je preko dvije tisuće pjesama, ali među njima jedna od najpoznatijih je "Stvari lagane".

"Znam samo da sam uzeo gitaru i da sam nešto trtrljao po gitari i odjednom skužim ovo je dobro, idem snimiti, a kasetofon ne radi. Ne znam ja to u to vrijeme ni zapisati u notama, ne znam ništa. I znam da je jedan prijatelj na kraju ulice imao kasetofon i sad ja trčim s tom gitarom. Oba oka sklopi dobri anđele i dođem do refrena pa zaboravim kako je počelo i napokon zvonim njemu na vrata i on - e što treba, a ja kasetofon daj brzo, kasetu bilo koju presnimit ćemo", prisjetio se.

Neno je pisao puno i za Mladena Grdovića

"Mladen je dosta mojih pjesma otpjevao i "Dalmatinac", "Nije u šoldima sve", "Evo mene moji ljudi. To mi je priznao prije jedno dvije godine, bili smo u malo veselijoj atmosferi, on je izvukao gitaru i ja sam gu nešto "ja sam dite s mora, moja mati je Dalmacija, Dalmatinac sam" i on je odmah skužio da je to veliki hit i onda mi je priznao da je ušao u auto i nazavo Brankicu i rekao "Brankice sve smo probleme riješili, Ninčević je pogodio hit", izjavio je Neno.

"Nije u šoldima" je krenula odmah, ona je odmah čim se pojavila na festivalu u Zadru pobijedila, a "Dalmatinac sam" nije napravila ništa, on je pjevao na festivalu u Splitu i bio je 17. i ništa se s njom nije događalo dok je nije počela Torcida pjevati, a nakon pet godina se pretvorila u himnu Dalmacije", dodao je.

Kako je nastala pjesma "Trava zelena"?



"To je bilo vrijeme kad sam radio u Tuticu, Zrinko je bio veliki gazda. On me zvao dođi popodne radimo vrlo bitnu pjesmu i ja sam došao i nikako ništa mu ne valja, ne valja ovo ne valja ono. I ja negdje, već je bilo 11 sati navečer, već iznerviran odlazim i na odlasku kažem neću više pisati. Što se mene tiče pjevaj brate raste trava zelena i on na to- to je genijalno i eto tako je to bilo, napravili smo veliki hit", ispričao je Neno.

Neno je puno pisao i za Thompsona, "Geni kameni" je pjesma koju je on napisao.

"Geni kameni to je za mog tatu, moj je stari iz Ogorja kod Drniša i ja sam do pete godine mislio da mi je ime Vlaj jer su me svi u Splitu zvali alo Vlaju, ja sam mislio da mi je ime Vlaj", priznao je Neno.

Otkrio je i je li točno da je svoju prvu gitaru zaradio kopajući kanale.

"Je, bio je metar negdje 50 maraka. To je tužna priča o mojoj mladosti jer sam bio užasno smotan. Da nije bilo glazbe ja bi bio nevin do 56", izjavio je.

Često se priča o tome koliko košta pjesma, koliko zarađuju tekstopisci, skladatelji, koje su to cifre u pitanju?

"Pjesma ti može koštati, tipa s produkcijom par tisuća eura za nekakve srpske izvođače, gdje nema baš ZAMPA uređenog, može koštati i po 10, 15 tisuća eura, mi to nemamo. Kod nas je ZAMP dobro uređen i nema potrebe. Kod izvođača visoke kategorije uopće ne razgovaraš o tome, jednostavno ti je dovoljno vrćenje. To je red veličine, ako si pogodio hit s jednim Tonijem, on ti može donijeti, ako smo po pola napisali pjesmu za Tonija, Buljan i ja ili Branimir Mihaljević i ja, to je svakom po 5-6 tisuća eura godišnje, ali ona već iduću godinu pada", otkrio je Neno.

Zna li od koje je pjesme najviše zaradio?

"Možda u globalu pošto je najstarija "Stvari lagane". Ta je donijela jedan dobar BMW, samo to je sve otišlo nije se od toga kupio BMW, to kako si dobio si potrošio, ali ozbiljne su pare u pitanju", zaključio je Neno.

