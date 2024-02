Na vrhuncu karijere povukla se s naše scene i iz javnog života, no najveći fanovi i danas pjevaju stihove njenog velikog hita!

Pravi ljubitelji 90-ih Simpliciju, pravim imenom Dianu Vunić, nikad nisu zaboravili. Stihove njezine pjesme Kapaljka i sada znaju od riječi do riječi. Kakva je njezina poveznica s Hollywoodom, ali i kakva je sjećanja vežu uz karijeru podijelila je s našom Dijanom Kardum za In magazin.

''Kapaljku je napravio Senna M. Ja sam radila tekst, Senna glazbu. Nastajale su pjesme, nalazili bismo se i onda bi radili. To su pjesme koje su onako brze pjesme, to su pjesme koje su rađene, za te pjesme koje se lako pamte na tu dance glazbu. Nama je sve to bilo zabavno'', priča Simplicia.

Kapaljka, Ciganka, Plima devedesetih su bile neizostavne u radijskom eteru ali i na brojnim zabavama, a pjevačicu Simpliciju tada su vinule su tada u zvjezdanu orbitu.



''Išli smo svi zajedno. Najčešće smo išli Senna M, Cassandra, Ivana Banfić i ja. Mi smo baš najviše nastupali zajedno, sjećam se još u doba rata, pa kad bi se bacali dolje po kombiju, prolazili bismo kroz neprijateljska područja. Išli smo pjevat u kasarne, mi smo doslovno svaki dan nastupali'', prisjetila se.

Krajem 90-ih već se odlučila odmaknuti od dancea, a početkom 2004. napravila je dvije malo drugačije autorske pjesme koje su postigle veliki uspjeh.



''To je Moja ljubav nije slijepa i to je bilo to. I onda 2008. sam počela snimati jazz album s poznatim hrvatskim jazzerima. Ja sam bila autor glazbe. Počeli smo raditi album. Čak jednu pjesmu mi je Arsen Dedić napravio tekst i onda se dogodilo ono što se piše da sam se razboljela'', priča Diana Vunić.

Zbog autoimune bolesti prestala se aktivno baviti glazbom. No jedna od pjesama s tog albuma pronašla je svoj put u Hollywoodu.

''Konkretno što se tiče pjesme koju sam radila za taj jazz album, za koji mi je tekst radio Arsen Dedić, ja sam radila glazbu za cijeli album će se naći u holivudskom filmu. Ova pjesma moja, nisam je nigdje izvodila. Stajala je u ladici i našla je svoj put i bit će u jednom filmu kao soundtrack. Da li ću ja završiti taj album, da li ću ići dalje. Ne znam'', kaže.

Nakon nastupa na Megadance partyju počele su stizati ponude za druge nastupe.



''Sve me to skupa iznenadilo. Nisam mislila ni ovo, a kamoli da sad radim još nekakve nastupe'', priča.



''Trebalo bi malo remont, malo make over, ne znam što sve. Onako dosta sam samokritična. Dosta sam vizualan tip. Ja kad vidim sebe na ekranu, ja bih to odmah ono izbrisala'', kaže.

Danas živi potpuno drukčijim životom – vratila se prirodi. elja joj je biti što dalje od objektiva, a na nastup se odlučila kako bi ispunila želju sinu koji ju je pratio. Tinejdžer David o njezinom uspjehu dosada je mogao samo slušati.



''Iz časopisa koji su ostali, iz snimljenih TV nastupa, oni su to vidjeli ali nisu vidjeli nas. On je zapravo mene i nagovorio. Koliko vidim i moje kolege, imaju svi su djeca negdje 14 godina i tako. Tako da, baš pričam s jednim, pa s drugim, uglavnom su više manje nas nagovorila djeca, da oni zapravo vide kako smo mi nekada nastupali'', priča Simplicia.

I da čuju pjesme koje ni nakon 3 desetljeća ne gube sjaj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Aleksandra Prijović posjetila svoju školu u Belom Manastiru, pogledajte kakav su joj doček priredili!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Slavni otac ju godinama nije htio priznati, ali s vremenom je postala njegova kopija i ipak se morao predomisliti