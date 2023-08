Lijepa feminemka otkrila je koja joj je omiljena aktivnost na ljetnom odmoru: ''Tu kamera ne može doći...''

Neda Parmać otkrila je da na ljetovanje najviše voli otići u kraj u kojem je odrasla, a za kamere In magazina pokazala je mjesto na kojem skuplja snagu za daljnje poslovne obveze.

Ljepota ljeta u dolini Neretve krije i skriveno mjesto za idealan odmor Nede Parmać. U kraju svojeg djetinjstva pjevačica Feminema puni baterije za nove planove.

Nema mjesta na kojem se atraktivna pjevačica Feminema može bolje odmoriti od svojeg rodnog kraja.

''Ja sam odlučila kao Oliver Dragojević da neću ništa neću raditi cijelo ljeto, dobro nije cijelo ljeto nego barem mjesec dana, ne prihvaćam nikakve ponude za koncerte i u školi pjevanja i vjenčanja i Feminem i Gelato sisters tako da mislim da sam zaslužila mjesec dana ničega tako da samo jedem kupam se i uživam'', govori Neda.

Njezin raj skrio se u blizini čarobne delte rijeke Neretve.

''Tkogod dođe na Baćinska jezera primijeti da je tu barem deset stupnjeva hladnije nego u gradu zahvaljujući ovoj prirodnoj hladovini, ovom šašu smokvama tako ako tražite bijeg od vrućina ljudi Baćinska jezera'', savjetuje pjevačica.

Baćinska jezera pravi su biser svega tri minute vožnje od Nedinih rodnih Ploča. Radi se o sedam prirodnih jezera, od kojih je šest spojeno.

''Nije se puno ljudi kupalo na Baćinskim kad sam i ja bila mala, a nas je svaki dan otac dovodio i obožavam ih'', rekla je.

Ljubav prema rodnom kraju prenijela je i na svoju kćer.

''Ona ti zna često svojim prijateljima reći da je iz Ploča'', govori ponosno.

Uživanje u zasluženom odmoru nije jedino što joj je obilježilo ovo razdoblje, proslavila je dvadesetu obljetnicu mature, gdje je, naravno, zapjevala.



''Pala sam s pozornice, opustila sam se znaš ono kao mama s troje djece, točno tako, nije s troje, ali mama koja se konačno opustila i nije na svom koncertu'', rekla je.

Daleko od svjetala reflektora, šminka joj je potpuno nepotrebna, tako da ju je u posljednjih mjesec dana jedva koristila.

''Ovo je drugi put da sam se našminkala. Prvi put je bilo na proslavi mature, ali kome treba šminka kad je ten osunčan ujednačen tako da uživam i u tom višku vremena'', govori zadovoljno.

Omiljena aktivnost joj je zaploviti Baćinskim jezerima na dasci i to u ranim jutarnjim satima. Dok svijet još spava, uživa u tišini, skladu i ljepoti prirode.

''Kad odem nasred jezera to je osjećaj koji se ne može ni sa čim mjeriti. Toliko rijetko sam tu da volim bar pet šest puta otići tamo daleko gdje nema kamera, tamo gdje kamera ne može doći.

Ne volim rigorozne dijete, ne pašu mi. Mislim da je to trend koji ne mogu pratiti cijeli život, nastojim se hraniti kako mislim da bi se hranila i za 20 godina. Trčim redovito sad nisam u teretani i to je to'', rekla je.

Uskoro slijedi povratak u Zagreb i užurbani raspored jer lijepoj Feminemki ne nedostaje planova.

''Imamo jednu baladu koju planiramo snimiti čim se vratimo u Zagreb. Sve tri smo na godišnjem odmoru i to je jedan od razloga zašto se veselim vratiti u Zagreb.''



Ne sumnjamo da će energije imati napretek jer čarobna Baćinska jezera, svojom ljepotom, pune srce i dušu. Uostalom, istinska regeneracija dolazi iz trenutaka povezanosti s prirodom i vlastitim korijenima.



