Poznati Hrvati o nogometnoj euforiji koja trese cijelu zemlju: ''Jedan sam od najžešćih, najluđi, ma najagresivniji!''

Nogometna euforija ne posustaje, cijela Hrvatska je uz naše vatrene uz želje da u sutrašnjem dvoboju protiv Albanije pokažemo svoju pravu nogometnu snagu. Naš Hrvoje Krolo za In magazin je doznao tko je od poznatih Hrvata najveći navijač, a tko je dokazano najvještiji s loptom.

Iza nas je prva utakmica koju su Vatreni odigrali sa Španjolskom i u tom dvoboju izvukli smo deblji kraj, no ono što naše nogometaše gura naprijed je optimizam kod navijača. Nogometna ludnica Europskog prvenstva zahvatila je i naše poznate, a oni ne skrivaju kakvi su navijači.



''Jedan sam od najžešćih, najluđi, ma najagresivniji. Ma meni kad nogomet krene ja tad ne vidim nikoga. Ne zanima me je li to Dalić ili moj unuk, sin – daj za Hrvatsku sve, prema tome daj snage Bože i bit će sve ok'', priča Mate Bulić.



''Ja sam ludi navijač, ja sam jedan od najvećih navijača ali ispred televizije. Ali sve znam sve pratim i čak mislim da bi mogao biti selektor haha kao i svi ostali'', govori Duško Lokin.



''Malo me smeta kad mi na silu hoćemo sve odmah. Kao oni moraju, ma ne, postoje i drugi koji se trude i rade. Kažu da je skromnost i zahvalnost dvoje stvari koje najviše donose sreće u životu'', kaže Elio Pisak.



''Kao navijač sam ono BIP, BIP, BIP. Najviše me iz takta može izbaciti nepravda. Kad mislim da možemo biti prvi, a uvijek našem se dogodi da budemo drugi ili treći. Nadam se da ćemo biti ove godine ono što i zaslužujemo jer imamo najbolju reprezentaciju na svijetu'', priča Frano Pehar.



A da smo najbolji to znaju i navijačice, kada naši Vatreni izađu na teren, mikrofon se ostavlja po strani, pripremaju se grickalice i navijanje krene. A osim energije koju daju u bodrenje, one su itekako vješte u nogometnim pravilima.



''Imala sam muža nogometaša ipak imamo taj jedan staž duži od 10 godina i naučila sam svašta uz njega. Inaće sam ja antitalent sam za loptu zato sam uvijek i težila za muškarcima koji dobro barataju loptom'', priča Nives Celzijus.



''I dalje učim, saznam pa zaboravim, pa opet saznam pa opet zaboravim to ti je kod žena, na jedno uho uđe na drugo izađe. Haha Živciram se skačem, plješćem, ali uvik se nešto popije i malo grickalica'', priča Lidija Bačić.



''Kad Hrvatska igra onda se prati normalno. Ne znam baš pravila haha ali znaš šta su ti meni pravila – kad svi urlaju to znači da je dobro'', priznala je Žanamari.



Prije nego li su odlučili da će glazba biti njihov životni poziv pojedini glazbenici okušali su se na terenu u ulozi nogometaša, i neki od njih bili su iznenađujuće dobri.



''U nogometu sam u jednoj ulozi bio golman i kažu da sam bio dobar, ne želim baš o tome govorit, jer od toga je prošlo već 15 godina, sad sam u toj mirovini i navijam samo. Moram jednu interesantnu stvar ispričat igrali smo u Čavoglavama i Dalić je tada bio napadač i navalio dat gol ja sam se pomjero malo više u lijevo jer kad on puca uh, ali nije uspio'', ispričao je Mate Bulić.



''Nogomet igram kao i svaki prosječni čovjek u Hrvatskoj, znači cijeli život provedeš igrajući nogomet, zato imamo tako dobar bazen iz kojeg nastaju reprezentativci'', priča Ante Cash.



''Što se tiče nogometa ja sam član Humanih zvijezdai oni najbolje znaju da ja meni najbolje ne dodavat loptu. Ja sam najbolji igrač bez lopte'', priznao je Miroslav Škoro.



Da ne bi sve ostalo samo na riječima, mi smo našim zvijezdama pripremili nogometnu loptu i izazvali ih da nam pokažu koliko su s njom vješti.

Te prizore možete vidjeti u prilogu In magazina!



Na kraju možemo zaključiti da će se ipak glazbenici držati onoga što im najbolje ide, a to je pjesmom podržavati naše Vatrene.

