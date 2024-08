Oliverove pjesme okupljaju njegove štovatelje diljem Hrvatske: ''Ta njegova nevjerojatna energija, to je to...''

Nakon Vele Luke, kolege i prijatelji pjesmom su se prisjetili Olivera Dragojevića i u istarskom Raklju. Kakve emocije ovaj glazbenik i dalje budi u pjevaču Marku Tolji, ali i što o novoj pjesmi ''Vrime je'' kaže Ante Gelo, otkriva naša Anna Opačak.

Onako kako je i on najviše volio, pjesmom, još jednom je proslavljeno sjećanje na morskog vuka - legendarnog Olivera Dragojevića. Njegov kolega po notama Ante Gelo, ni šest godina nakon odlaska pjevača koji je svojim glasom obilježio i dotaknuo mnoge, teško na njegov spomen može suspregnuti emocije.



''Malo mjuze, malo prijateljstva i malo ljubavi, i to je to. To je baš to. To je Oliver i ta njegova nevjerojatna energija da okupi, pogotovo nas glazbenike'', zaključio je Ante Gelo.

Okupile su Oliverove pjesme još jednom štovatelje njegova lika i djela i u Raklju. Jedan od njih je i Marko Tolja, koji se sa sjajem u očima vratio se u 2010., kada je baš ovdje dijelio pozornicu sa svojim uzorom.

''Ova pozicija, znam kad je Oliver prvi put došao i vidio, rekao je da bi on tu svake godine, ako može malo svirat'. I eto, onda je logično, da ga se opet prisjetimo. Bruno Krajcar, koji je naravno to sve započeo, Oliver, moja malenkost i Stjepan Hauser, koji je tu iz Raklja, koji još nije bio Stjepan Hauser, kojeg smo tad znali. Tako da, kad sam vidio neki dan tu fotku, ono, i znao sam da ću opet tu doć'. Ne mogu vam uopće reći koje su me emocije prošle'', priča Marko Tolja.

S godinama, od uzora, prisjeća se Marko, postao mu je i mnogo više.

''Taj trio, Gelo, Oliver i ja, svugdje smo išli skupa. U Royal Albert Hall, i svugdje i u pulsku Arenu i svugdje me, ovaj, Oliver vucar'o sa sobom kao mladog pjevača i ja ću mu doživotno biti zahvalan. A to da je moj uzor vječni, posto mi i frend, to, mislim, to se rijetko događa u životu, tako da mogu bit samo, zahvalit se i to je to'', govori Tolja.

Teško mu je uopće zamisliti da bi itko mogao zamijeniti Olivera na glazbenoj sceni. Njegove pjesme voli otkad je bio dijete.

''Ja znam kad čujem Skalinadu ili Malinkoniju, da se sjetim odmah, kako sam k'o mići išao sa mamom i tatom na nekom ljetovanju neki restoran, i to je tamo uvijek sviralo. Znači, mi smo se svi rodili slušajući Olivera'', govori Marko Tolja.

Tako će, vjeruje, i nove generacije, a na njihovoj listi mogla bi biti i Vrime je, pjesma objavljena na Oliverovu godišnjicu smrti.

''Evo baš sam s Markom Toljom pričao. Čini se jednostavno, a zapravo njemu je jedino jednostavno. On to otpjeva s takvom lakoćom i on je bio taj. Isfraziro kako treba, otpjevao, njemu ... baš s lakoćom. I to je Oliver, po tom jedinstven'', govori Gelo.

''Ja nastojim raditi ono što je on radio. To je da budem iskren prema

sebi i da svaku pjesmu, bilo koju, bila to njegova ili neka moja, onako,

iznesem bez puno filozofije. On mi je tako jednom bio i rekao, da to

tako treba raditi i ja se toga držim'', govori Tolja.

Sigurno je, Oliver Dragojević ostavio je neizbrisiv trag. I baš kako

pjesma kaže - vrime je za sjećanja na one lipe dane, kojih je uz Olivera bilo mnogo.

