Nakon Neopisivo, stiglo je Ludilo! Zaprešić Boysi snimili novu navijačku himnu!

Kako jednom riječju opisati stanje nacije tijekom posljednja dva svjetska nogometna prvenstva? Ludilo! Upravo tako ime je nove navijačke himne Zaprešić Boysa, kojom ćemo naše Vatrene bodriti na ovom Europskom prvenstvu. Anja Beneta.

Pjesme Zaprešić Boysa neizostavna su glazbena kulisa svaki put kad igra Hrvatska nogometna reprezentacija. Nakon "Srca vatrenog", "Samo je jedno" , "Igraj moja Hrvatska" ili "Neopisivo" stiglo je i "Ludilo".

"Pjesma Ludilo se referira na posljednja dva svjetska prvenstva Hrvatske nogometne reprezentacije gdje smo se vratili kući s dva odličja, sa srebrom i broncom i osjećaj koji je izazvao taj uspjeh u hrvatskom navijačkom puku. Mogli bi reći da je izazavao jedno ludilo.", govore Marko i Ivan Novosel.

Baš kao što kažu stihovi njihove nove pjesme, Zaprešić Boysi ne sumnjaju u novi veliki uspjeh naših Vatrenih.

"Bilo bi nakon ta dva svjetska koja sam spomenuo, nekako bi bilo logično da odemo na Europskom do kraja. Naravno da se svi nadamo tom jednom zlatu, bio bi to super moment za ovu smjenu generacija koju imamo sada! Ako ove godine stvarno osvojimo to zlato, mislim da je vrijeme da Zaprešić Boys grupa napravi jednu zajedničku tetovažu'', kažu dečki.

Tvorci mnogobrojnih navijačkih himni, u spotu nove pjesme lica su prekrili prepoznatljivim hrvatskim motivima.

"Gledali smo da uključimo sve dijelove Hrvatske, zajednički motivi svih 5 člnova je hrvatska zastava, od ostalh motiva imali smo: pulsku arenu, dubrovačke zidine, vukovarski vodotoranj, Bana Jelačića i Međugorje koje smo posvetili prije svega našem izborniku Daliću, i bivšim i sadašnjim reprezentativcima koji dolaze iz tih krajeva'', objasnili su.

Zaprešić Boysi slove kao 12. igrač naše nogometne reprezentacije na svim velikim takmičenjima .

"Ja bih rekao da najviše od svih članova reprezentacije i stručnog stožera da nas najviše voli naš izbornik Zlatko Dalić. Imali smo priliku s njim pričati na dočeku u Varaždinu i stvarno, Dalić nas lajka'', kažu.

Iako ćete ih danas puno rjeđe vidjeti na tribinama, još uvijek su zadržali istinku navijačku strast.

"Taj navijački život nam je donio puno ludila u našim glavama, tako da često nam dođe da bacimo TV kroz prozor kad našoj repki ne ide dobro, ali tu su žene da nas suzdrže od toga. Jer kako kaže pjesma ludilo se u meni javi, nemir je u mojoj glavi."

Nekoć su odlazili i na Svjetska i Europska prvenstva, no danas nogometne uspjehe radije slave sa svojom vjernom publikom.

''Koliko god nam je žao da ne idemo na takva neka natjecanja, ali opet s druge strane nam je drago da nastupamo u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje gdje ljudi gledaju utakmicu ili nisu mogli otići uživo, i onda im mi tamo dođemo kao dodatni adrenalin da ih zabavimo i da zajedno s nama navijaju'', pričaju.

Tako će biti i ove godine. Zato ne propustite priliku da utkamice naše reprezentacije pratite u društvu Zaprešić Boysa.

''Prva utakmica, otvorenje Hrvatske sa Španjolskom, Zaprešić Boysi nastupaju u Samoboru, prije utakmice zagrijavamo atmosferu, u poluvremenu i na kraju nadamo se zajedno slavimo. Druga utakmica je za sad jos uvijek otvorena, ali vjerujem da ćemo i za nju imati nastup, a treća utakmica je u našem gradu Zaprešiću'', najavili su.

Ludilo je zagarantirano!

