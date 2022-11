Najglamuroznija večer hrvatskog kazališta: Pogledajte koje su se glumačke zvijezde okupile na ovoj svečanosti!

Najglamuroznja večer hrvatskog kazališta dodjela je nagrade za koju često govore da je hrvatski oscar. Brojne zvijezde okupile su se na svečanosti na kojoj, čini se, nije bilo gubitnika. Kako je to moguće otkriva Ana Vela.

Okruglu brojku, respektabilnih 30 godina, nakupila je dodjela nagrada hrvatskog glumišta.

''Kad je ustanovljena nagrada 1992., 1993. godine, ja sam dobila nagradu, to je bila prva nagrada i znam da sam bila silno uzbuđena. Znam da to nama glumcima puno znači'', rekla je Ksenija Pajić.

''Zapravo ima jako malo glumačkih nagrada i doista, ova nagrada, nagrada struke, znači svakom glumcu jako puno, i nema glumca koji u svojoj biografiji ne navede da je dobio nagradu hrvatskog glumišta'', kaže Perica Martinović.

''Teže je osvojiti struku, publika je uvijek meni bila naklonjena, to mi nije strano, publika je moja i ja sam od publike, to je to'', govori Perica Martinović.

U trideset godina ovu nagradu su dobili brojni velikani. Jučer je tu čast imala i legendarna balerina Maja Bezjak koji i u 91. godini izgleda nevjerojatno. Osim što brine da ostane u što boljoj formi i danas rado vozi automobil.

Za svekoliko umjetničko djelovanje u drami nagrađena je legendarna Vlasta Knezović.

''Blistave su nagrade, ali je put dosta naporan i težak. Dug put dok se ne dođe do tih nagrada. Nagrade nisu zapravo vrhunac, vrhunac je ljubav, ljudi s kojima sam radila i na tome im hvala'', govori Vlasta Knezović.

No čini se kako sinoć nitko nije bio gubitnik jer svi su složni kako je već i sama nominacija veliko priznanje.

''Uvijek je malo šok kad te pročitaju i kad te ne pročitaju, meni se jednom dogodilo kad su me pročitali da sam ostala sjediti na mjestu koliko sam se šokirala, ali mislim da je važno da smo se ovako lijepo skupili, da smo nasmiješeni i uređeni i da slavimo umjetnost. Što može biti ljepše od toga'', pita se Natalija Đorđević.

Arijani Čulini bio je ovo prvi put na dodjeli. I odmah je kući otišla s nagradom.

''Lijepo je u svakom slučaju svako priznanje'', rekla je.

Stil naših glumica rado hvale modni znalci.

Svim dobitnicima čestitiamo, a dodjeli nagrada hrvatskog glumišta želimo sretnu plovidbu četvrtim desetljećem postojanja.

