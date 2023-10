Najbolji hrvatski trener svih vremena otkriva svoju skrivenu ljubav prema strasti o kojoj se malo zna!

S 38 medalja, od čega 16 zlatnih, Ratko Rudić najuspješniji je hrvatski trener svih vremena. Njegovo ime je zauvijek uklesano u anale vaterpola, ali ono o čemu se manje zna jest da se iza ovog sportskog velikana krije i umjetnik, čija kreativnost seže daleko izvan bazena. Sve saznajte u prilogu In magazina.

Za čuvenog vaterpolskog trenera i bivšeg vaterpolista, odmor je čak i u mirovini nepoznanica. Izložba u gleriji Kranjčar otkrila je da se iza najboljeg hrvatskog trenera svih vremena krije umjetnička duša. A motiv za izložbu je jednostavan.

''Kao i u sportu, ti ako hoćeš napredovati moraš igrati s dobrim ekipama i moraš se konfrontirati i da vidiš koje su ti slabosti, koje dobre strane i tako dalje'', govori Ratko Rudić.

Upravo zato ga negativnih kritika uopće nije strah.

''Ne, dapače, mi smo u sportskoj kariejri imali loših rezultata prije velikih natjecanja. Tiloši rezultati su nam bili jako korisni, loš rezultat je te jako motivira, a kad ostvariš dpbar rezultat to je malo relaksirajuće. Da bi došao do rezultata na velikom natjecanju ti moraš svu energiju usmjeriti k poboljšanju u nekoj analogiji, rekao sam to i za slikarstvo'', govori Rudić.

Slikanje je njegova stara ljubav. Nakon srednje škole želio se upisati na akademiju. No izbor je na kraju ipak pao na vaterpolo. Slikarstvo je palo u drugi plan. I isplivalo u doista nepredvidivom trenutku. Dok je u Italiji, gdje je tada radio kao trener, sjedio kod kuće u lockdownu.

''Korona je na mene djelovala da kažemo pozitivno u smislu da sam se vratio nečemu što sam uvijek jako volio i što sam uvijek nosio u sebi'', govori Ratko.

Tijekom sportske karijere bio je na glasu kao strog trener.

''Bilokakvi problemi u privatnompogledu,ja sam im izlazio u susret, pomagao koliko sam mogao, ali što se tiče treninga, tu nisam odstupao ni milimetar'', govori.

U njima je budio ljubav prema umjetnosti. Tako je talijanskim veterpolistima, kada su imali utakmicu u Bilbau, ponudio posjet muzeju Guggenheim.

''I onda je bilo, pa bolje da bi mi malo otišli negdje sami, i onda sam rekao - dobro, imamo dvije opcije. Prva je da svi idemo zajedno u muzje, a druga je idemo svi zajedno na trening i odrađujemo cijeli trening, odmah su rekli, ne ne, idemo svi zajedno u muzej'', prisjetio se Ratko.

Igračima je često davao da pročitaju knjige i kako bi se uvjerio da su ih pročitali, znao ih je ispitivati.

''Ja sam smatrao da oni čitajući knjige razvijaju i druge kvalitete koje su im potrebne u sportu, ne smijem kazati koga sam ispitivao, ali sam ispitivao da vidim da li su proitali'', govori Ratko.

''Obično ta slika ode nekim svojim pravcem, i nešto dok nisam zadovoljan na ovaj način ili onaj, pa onda tražim te puteve, ali na kraju krajeva ja se izrazim kroz to'', rekao je.

Uopće ne sumnjamo da u četvrtinama koje slijede možemo od Rudića još mnogo toga očekivati.

