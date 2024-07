Braća Sinković otkrila što bi napravili kada bi zaveslali političkim vodama: ''Treba promovirati zdrav život, djeci smanjiti ekrane''

Svojim medaljama ne znaju broj, ali za svaku od njih motivirani su kao da im je prva. Oni su braća Sinković i pred njima su još jedne Olimpijske igre. Kakva očekivanja od njih imaju te što im se roji glavom dok veslaju na njihovom svakodnevnom, jutarnjem treningu provjerila je Sanja Jurković za In magazin.

Još jutros ste ih mogli vidjeti na zagrebačkom Jarunu, a već sutra pakiraju kofere i u subotu kreću za Pariz. Gotovo je nezamislivo da Olimpijske igre prođu bez braće Sinković.



''Evo, ja mogu iskreno reći da se nadam borbi za zlato, trenutno da mi netko ponudi srebro, rekao bi ne hvala, ja bi se borio za zlato'', govori Martin Sinković.



Kad kažemo da je u njihovoj kolekciji toliko odličja da im ni sami ne znaju broj, vjerujte nam da je to zaista tako.



I dok na vodi vlada savršeni mir, u glavi je, kažu dečki, prije prvog zaveslaja na velikim natjecanjima, potpuni kaos.



''Nema mira prije utrke, ne znam kako bi to uopće opisao, ali mir nije, to je kuršlus u glavi. Ja kažem uvijek ljudima, ja sam jedna osoba prije utrke, druga poslije i to stvarno je tako'', govori Martin.



''Pitaju nas ljudi, misle da više sad nemamo tremu, stvarno imamo veliku tremu… Da, da, to je normalno. Ako ti nešto znači i ako želiš dobro proći i ako želiš dobro odveslati, imat ćeš tremu. Jednom kad nestane treme, onda bolje da se i ostavim, jer to znači da ti je svejedno, što nije dobro'', govori Valent.



Svoje prvo zlato iz Rija dečki, čije je prezime postalo sinonim za veslanje, pamtit će zauvijek.



''Onda su nam svi treneri iz svih klubova rekli da je bila ogromna navala, da dođu klinci na veslanje i to je prekrasno za čuti. I mislim da se općenito vrhunski sportaši, osim sporta, trebaju baviti time da potaknu naciju da se više kreće, da više treniraju, da stave djecu u sport. A znamo da nismo po tom pitanju baš dobri, mislim da smo najgori u Europi po nekim, istraživanjima debljine. Ako se baviš sportom, uvijek ćeš izvući nešto dobro, bez obzira na to jesi li napravio velik rezultat ili nisi, tebi će se to u životu pokazati jako dobro'', govori Valent Sinković.



''Koliko god je to teško, evo ja mogu posvjedočiti jer ja volim jesti, pa se onda stalno borim s tom težinom, ali mogu reći da mi je puno bolja kvaliteta života i ja se i fizički i psihički puno bolje osjećam otkako sam doveo težinu na neku normalnu razinu. Patnja je ne jesti nekad, ali stvarno se isplati, ja to uvijek stvarno kažem, i meni je teško, nekad bi se najeo, ali se ne najedem, ali ti je kvaliteta života bolja i sretniji si'', priča Martin.



Smatraju, stoga, da bi država trebala više ulagati u sport, no saborske ih fotelje, za razliku od nekih njihovih sportskih kolega, ne zanimaju.



''Nikad ne znaš gdje će te život odvesti, nikad ne reci nikad, ali stvarno evo, trenutno se ne vidim u politici, volio bi ostati u sportu, to bi me baš usrećilo'', govori Martin.



''Možemo se baviti sportskom politikom, recimo. Promovirati zdravi život, po meni, uvijek i definitivno. Ja bi prvo napravio da se sufinancira klubovima da svi klinci mogu besplatno doći na sport, baš kao što je brat rekao, svaki euro uložen u sport ćeš tri eura uštedjeti kasnije na bolnicama. Mislim da bi trebali u školi imati više tjelesnog i da taj tjelesni bude i ozbiljniji. Teško je djecu natjerati van kad većina njihovih vršnjaka nije vani. Uvijek djeca gledaju drugu djecu.

I definitivno, treba im smanjiti te ekrane, na što manju moguću razinu, evo, ja imam dvoje djece, mogu reći da sam zadovoljan da uopće ne gledaju televiziju niti mobitele nit išta. I njima to ne fali, jednostavno kad se naviknu da toga nema niti pitaju niti traže'', rekao je Valent.



No zato smo mi navikli na njihove sportske uspjehe kojih će, ne sumnjamo, biti još mnogo.



''Još smo uvijek gladni, još uvijek imamo veliki motiv i još uvijek se volimo dokazivati'', zaključio je Valent.

