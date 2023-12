Na snimanju Harryja Pottera završio je u kolicima, no danas nadahnjuje druge: Upoznajte kaskadera Davida Holmesa!

Ovih dana na TV ekranima zasigurno ćete uhvatiti barem neki od nastavaka megapopularne franšize Harry Potter. No nastanak filmova o malenom čarobnjaku skriva jednu tužnu, inspirativnu priču. David Holmes, kaskader i dubler glavnog junaka filma, na snimanju je slomio kralježnicu, a njegova priča o nevjerojatnoj snazi i inspiraciji pretočena je u dokumentarni film.

U jednom trenutku David je živio svoj kaskaderski san, kao dubler glavne zvijezde Harryja Pottera, u drugom sve što je ikad poznavao i želio, oduzeto mu je u djeliću sekunde. Nakon 10 godina rada na ovoj filmskoj franšizi jedna je akrobacija pošla po krivu. David je slomio kralježnicu.



''Ta grozna stvar se dogodila Daveu, ali ne želim govoriti kao da mu je život jedna tragedija. Način na kojim je svojim životom utjecao na one drugih ustvari je najdalje od tragedije što može biti'', rekao je Daniel Radcliffe.



Jer uspjelo mu je ono što rijetkima polazi za rukom, pronaći svjetlo u najmračnijim trenucima. Unatoč svim operacijama i teškoćama, njegov duh, za razliku od tijela, nije gubio na snazi. A svoju je priču podijelio u dokumentarnom filmu David Holmes: Dječak koji je preživio.



''Ne možete tako živjeti. Naravno, svaki čovjek žali za nečime, ali možete se u životu fokusirati ili na loše ili na dobre stvari. U mom slučaju, možete biti žrtva ili onaj koji je preživio. Žaljenje je previše negativno, ja sam fokusiran na pozitivno. Znate kako se kaže da je potrebno selo da bi se odgojilo dijete, e pa potrebno je selo da bi preživio s ozljedom leđne moždine. Postoji izreka, uvijek zapamti ljude koji su te toliko voljeli da si zbog toga tu, e pa ja sam imao mnogo takvih ljudi oko sebe, pa ako im ovime odam počast bit ću sretan'', kaže David Holmes.



Ono najljepše što se rodilo na tom kobnom setu prijateljstvo je s Danielom, koji se unatoč svojoj zvjezdanoj veličini, do danas ne odvaja od Davida.



''On je jedan od mojih najboljih prijatelja. Svi su gledali kako taj mali dječak odrasta pred kamerama, ali ja sam svjedočio njegovom odrastanju iza kamera i ne mogu biti ponosniji. Upravo smo se vidjeli u NY, gledao sam ga na Broadwayu. Gledati ga uživo i znati da sam ja doprinio tome svojim lekcijama dok je odrastao, dok je radio na Harry Potteru, ja sam mu bio profesor tjelesnog i puštao ga da se igra. Iako je nad njim bio pritisak ogromne produkcije, osigurao sam mu prostor da bude dijete'', priča David.



Harry Potter tako je obojici donio neke od najtežih, ali i najljepših životnih trenutaka.



''Oni su nešto doista prekrasno za velik broj ljudi. Iako sam ja u kadru možda 15, 20 sekundi u filmu, znam da sam pridonio tom cijelom iskustvu onih koji ga gledaju. To me zaista tješi i filmovi mi pomažu da prebrodim teške trenutke. Harry Potter to isto čini za druge i drago mi je da sam u njima ovjekovječen. Pojavljujem se posvuda. Nisam samo radio kaskaderske scene za Harrya, već i za Hermionu, Rona, Malfoya, Nevilla i jednog od igrača Metloboja. Bio sam prvi igrač Metloboja u svijetu i nekad znam izazvati ljude na instagramu da me pokušaju uočiti u filmu'', priča David.

Dok svojim djelovanjem danas nastoji pomoći osobama u mnogo težim situacijama od svoje, ali i inspirirati mlade da sanjanju velike snove, David i njegovi prijatelji ovim su filmom poslali jednu iznimno važnu poruku. Ne moramo uvijek pokušavati popraviti stvari, dovoljno je samo da budemo tu za nekoga.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.