Naša glumica koja je iznenadila promjenom u privatnom životu otkrila nam je gdje će ovo ljeto hvatati preplanulu put, ali i što je za nju od toga najbitnije!

Iako se uz silne kiše i temperature neuobičajene za ovaj dio godine čini da ljeto nikad neće doći, modni dvojac Elfs ima drugačije planove. Spektakularnim pool partyijem najavljuju ekstremno vruće ljeto, a njihova kolekcija kupaćih kostima otopit će sve sumnje. Našoj Ani Veli otkrili su kakvi su kostimi u trendu, a poznate dame gdje će hvatati preplanulu put.

Iako ćemo ljeto kalendarski još malo pričekati, domaće dame spremne su za skok žive u tremometru. Nekima je u tome pomogao ples.

''Ono što je bitnije od onoga kako izgledaš je kako se osjećaš u vlastitom tijelu, tako da mislim da kroz ples, umjetnosti i kreativnost dobiješ neko povjerenje u svoje tijelo, i osjećaš se dobro u svom tijelu, mislim da je to najbitnije'', izjavila je Tara Thaller.

A drugi će ionako savršenu formu uskoro moći održavati i trčanjem za unukom.

''To prije svega osjećam kao jedan dar s neba, dobiješ tu slatkoću i taj momenat koji sam obožavala kod svoje djece, ali ne moraš odrađivati sve što je mama morala odraditi, i trudnoću, i porod i tu svakodnevnu brigu'', govori Borna Kotromanić.

Tolika poznata lica na jednom mjestu, i to u predivnoj Opatiji, mogu okupiti jedino Elfsi, koji su svoje modno carstvo proširili i na biser Kvarnera.

''Svaki put se rado ovdje vraćam i obožavam ovaj Lungo Mare, evo jutros sam već otišla i vratila se, ponovit ću to, baš volim ovo mjesto'', rekla je Josipa Pavičić.

Dress code je bio bijela boja.

''Ljudi jednostavno kad su bar malo preplanuli, već kad staviš bijelu na njih to onda izgleda senzacionalno, pa smo izvadili taj adut iz rukava'', govori Aleksandar Šekuljica.



Modni dvojac potpisuje kolekciju kupaćih kostima koja će uz žarko sunce ovog ljeta podizati živu u termomentru.

''Bijelo, plavo, crveno kao te neke glavne boje, a uvijek su tu i printevi s bostoncima s obzirom na to da i Alex i ja imamo pse, pa je onda to povezano s nama i to je to'', objasnio je Ivan Tandarić.

A evo i gdje poznate dame namjeravaju hvatati preplanulu put.

''Ići ću kao i obično kod bake u kamp, tamo ljetujem već 20 godina, i volim doći tu u Opatiju, Rijeku, Lovran, to je neki plan zasad'', rekla je Tara.

''Bit ćemo na destinacijama od sjevera do juga, malo u mojoj Opatiji, malo u Dalmaciji, Makarskoj, malo u Novalji, svagdje će nas biti'', otkrila je Iris Androšević.



Uz ovakvu najavu ljeto i službeno može početi. Jedva čekamo bezbrižne trenutke uz uživanje u zalascima sunca i morskim radostima.

