Tko su mlade nade hrvatskog glumišta pred kojima je svijetla budućnost: ''Bio sam pred kamerom, a da nisam ni došao na svijet''

Akteri naše sljedeće priče samostalno nastoje graditi svoju karijeru, iako su im roditelji dobro utabali staze na sceni. Tko su mlade nade hrvatskog glumišta pred kojima je, čini se, svijetla budućnost, saznajte u prilogu In magazina.

Tata mu je, kaže, dao crte lica, mama narav, i čini se - bio je to idealan recept za još jednu mladu glumačku nadu u nastajanju, kakvih u obitelji Medvešek ima napretek. Kao sin glumaca Nataše Dorčić i Svena Medvešeka, Toma nije mogao pobjeći od glumačkog poziva. Ponosan je na sve ono što su njegovi roditelji postigli te mu njihov rad i danas predstavlja motivaciju.



''Mama je snimala film Mondo Bobo i ja sam bio u trbuhu kad je ona igrala u tom filmu s tatom, pa kad si sad razmišljam ja sam bio pred kamerom a da nisam ni izašao na svijet'', govori Toma Medvešek.



Njegova prva djetinja maštanja bila su usmjerena prema pjevanju, ali i nogometu. No kockice života drugačije su se posložile. Prvu pravu ulogu imao je već sa sedam godina, a tek što je diplomirao, postao je član ansambla ZKM-a. Šarmantni Toma široj se publici predstavio uz bratića Fabijana Pavla u seriji Dar Mar, a sad ga možemo gledati i kao Jakova Sriću u Dobru i zlu.



A glavna uloga osmjehnula mu se u filmu Slatka Simona Igora Mirkovića i donijela mu ostvarenje sna. Kako u šali kaže, napokon je na setu dobio batine.



''Moj lik je dužan lovu kroz cijeli film i sad tu me love neki kamatari i kad sam dobio scenarij, kad sam pročitao fight scene i da me prebiju rekao sam, to će mi bit najdraža scena u filmu'', govori.



Hrabrosti i glumačkog žara, očito je, ima. Čak i da zagazi dalje od domaćeg terena.



Kako je biti dijete poznatih roditelja, dobro zna i Jan Kovačić. Glazbenici Ivana Plechinger i Bruno Kovačić s velikim ponosom gledaju na njegova glumačka ostvarenja u Kazalištu Komedija.

''Odmalena pjevaš, glumiš, sve mjuzikle sam gledao ovdje, to je moj đir'', govori Jan Kovačić.



U početku se nećkao između glume i glazbe, da bi ih na kraju spojio, mjuziklima poput Jalta, Jalta, Ljepotica i zvijer, Jesus Christ

superstar. No njegov put do ostvarenja svih najvećih želja nije bio jednostavan. Na Akademiji u Zagrebu zadobio je onaj neugodni udarac na ego i prvu odbijenicu. No ništa je to prema onom koji je uslijedio. Prometna nesreća u kojoj je umalo izgubio život.



''Slomio sam potkoljenicu, napuknuta druga potkoljenica, napuknuta prsna kost, slomljena ključna kost, lopatica, blagi potres mozga, blago krvarenje u mozgu i hrpa jako kul ožiljaka'', ispričao je.



Tijekom oporavka nije mogao ponovno pristupiti prijamnom ispitu u Zagrebu pa je sreću okušao u Osijeku i ondje upisao Akademiju. A njegova obitelj iz svega je izašla još snažnija.



''Već smo svi mi u obitelji bili bliski ali nakon toga, to je taj prekrasan kontraefekt, desi se nešto grozno ali to nas onda zbliži još više'', kaže.



Važnost obitelji često ističe još jedan mladi glumac. Lovro Juraga također ima glumački talent zapisan u genskom kodu, a sa svojim najmilijima često surađuje i na kazališnim projektima



''Zapravo mi je najdraže surađivat sa svojom obitelji jer mislim da se najbolje razumijemo i najbolje funkcioniram s njima'', kaže.



S ocem, proslavljenim glumcem Slavkom Juragom i bratom Markom, Lovro je dijelio i pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta. Dugo se vidio u rukometu, no glumački su geni prevladali, iako ne na opće oduševljenje obitelji.



''Došlo je vrijeme da idem na prijemni za filozofski fakultet, ja sam rekao da idem, otišao u kvartovski kafić, popio kavu, vratio se doma i rekao joj tata nisam otišao jer je trebalo platiti prije tjedan dana prijemni. Onda je on bio onako a ok što nam ostaje onda samo gluma na jesen, ja reko da, nažalost, pa se počeo smijat to ti je bio i plan, ja reko da'', ispričao je Lovro.



Za sebe kaže kako je jednostavan tip koji voli glumu i glazbu. A prije nešto više od tri godine objavio je i svoju prvu pjesmu Oluja ljubavi.



Ovaj 24–godišnjak odlično se snalazi i u ulozi modela, a sa svojim multitalentima ima itekako mnogo za ponuditi domaćoj sceni. Posebno dok se vodi očevim savjetom, koji, sigurni smo, potpisuju i njegovi, također mladi i perspektivni kolege.



''Ta rečenica budi svoj je amen, od svih rečenica koje mi je rekao, ta mi je najdraža'', zaključio je.

