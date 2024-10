Legendarni Grdović nostalgično o kolegama koji više nisu s nama: ''Kad se sjetim da nema Coce, Kiće, Stavrosa, Ivčića, Keme...''

Nakon Zadra, gdje je napravio pravi spektakl, slavljenička turneja Mladena Grdovića stiže u Split. Pjevač nam je otkrio kako se priprema, tko će mu se pridružiti na pozornici, te hoće li ga netko poseban bodriti iz publike. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole.

45 godina karijere, Mladen Grdović proslavit će koncertima širom Lijepe naše, početna stanica bio je rodni Zadar, a sutra će zapjevati pred prepunom sportskom dvoranom Gripe u Splitu.



''Amo mi napravit feštu! Normalno da ću napraviti najbolje što mogu i odabrao sam najbolje pisme. Ja imam 380 pjesama i onda je puno pisama koje moraš ostavit, ja se nadam da sam odabra dobre.''



A u to ne sumnja ni publika koja je popunila dvoranu Gripe do posljednjeg mjesta. Dalmatinac, Oči boje lavande, Nije u šoldima sve - samo su neki od hitova kojima će Mladen dodatno potpaliti atmosferu u gradu podno Marjana. Bogata je glazbena riznica koju je Grdović podario svojoj publici, a kada bi morao odabrati najdražu pjesmu – spremno odgovara.



''Ne mogu to, to sam ja reka da je to ka mater kad kaže koje joj je dite najdraže. To je jako teško. Svaka mi je na svoj način draga'', priznaje Mladen.



Na koncertu, zadarskom pjevaču na pozornici će se pridružiti i njegovi kolege, za koje kaže da bi volio da ostanu iznenađenje. Jedino što naglašava jest da će biti mlađi izvođači jer s onima kojima je najviše pjevao više nisu s nama.



''Ja sam ona srednja generacija, kad se sitim da nema više Coce, nema Stavrosa, nema mog Tomislava Ivčića, nema Kiće, Keme, to su sve ljudi s kojima sam ja godinama radija i bija. Pogotovo kad čujem nekog na radiju isto kao da je tu. Najmanje smo mi svi pričali o pismi, pričali smo o svemu a najviše o janjetini'', govori kroz smijeh.



U svojoj karijeri Mladen je osvajao prva mjesta na svim značajnim festivalima u Hrvatskoj, a s tom tradicijom je nastavio i ove godine, gdje je nagrađen u Vodicama, ali i na Šibenskoj šansoni, na koju se vratio nakon 15 godina. Iako je proglašen pobjednikom dan nakon zbog pogrešnog prebrojavanja glasova, Mladenu ništa ne smeta, jer naglašava, važno je da publika prepozna pjesmu. A pjevačici Duški koja je zabunom proglašena pobjednicom i koja je pozvala Mladena da naprave duet - poručuje.



''Ja sam čua da je ona rekla da bi volila da s Mladenom snimi i zašto ne. Mala Duška ona je iz Sinja, jako lipo piva i jako je pozitivna, mlada, i mora još puno lipih pisama i godina potrošiti.''



Upravo se Šibenskom šansonom Mladen oprostio od nastupa na festivalima jer kaže, treba mlađima prepustiti mjesto. Ono što on najviše voli su koncerti na kojima može s publikom disati kao jedno.



''Publika te drži, za to si stvoren i to znači bez publike nema ništa. Zato očekujem u Splitu u subotu veliku feštu, kasnije dolazi Osijek, Rijeka.''



Za kraj će ostaviti Zagreb, iako bi svi voljeli Mladena vidjeti u Areni, on razmišlja o još jednoj opciji. Na splitskom koncertu bit će mnogo njegovih prijatelja, ali nas je zanimalo hoće li u publici biti i netko tko je ukrao Mladenovo srce?



''Ljubav je čarobna, nikad ne znaš što će biti i kako će biti. Meni je za sada ljubav muzika i pisma on kako sam počea izgleda da tome i na kraju ideš i da ti je to najjače u životu.''

Uvijek dobre volje i spreman za pravu feštu, to je Mladen Grdović, koji će turnejom ''Evo mene moji ljudi'' usrećiti svoju publiku.



''Vidimo se na velikoj feši, pravoj fešti koliko traje da traje ali sigurno će Grdović produžiti. Vidimo se na Gripama!''

