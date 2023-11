Mladen Grdović komentirao je javne prozivke Alke Vuice i Vlatke Pokos: ''Ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi''

Ekipa In magazina našla se iza kulisa Zadarske noći, na kojoj su atmosferu do usijanja doveli Mladen Grdović, Duško Lokin i Jure Brkljača. Brojne anegdote, estradne prozivke, odbijene pjesme koje su kasnije postale hitovi - o svemu tome je s ovim trojcem razgovarao Gordan Vasilj za IN Magazin.

Zadarska noć bila je više od koncerta, bilo je to putovanje kroz vrijeme, spajanje generacija i iskazivanje ljubavi prema rodnom gradu u režiji Mladena Grdovića, Duška Lokina i Jure Brkljače.

Bila je to i sjajna uvertira u veliku Grdovićevu proslavu 45 godina karijere sljedeće godine. Niz slavljeničkih koncerata počinje na Višnjiku 10. veljače.

''Ja sam spreman da padnem na bini, da me nema, bar sam pao na bini. Pao sam par puta kao i Mick Jagger, kao svi i Bruce Springsteen, kažu da je zapeo. Ma što je zapeo. Našuljao se brate mili kao ja, moraš biti iskren", poručio je Mladen.

Majstor emocija, bez čijih hitova ne može proći niti jedan fešta, otkrio nam je da unatoč iskustvu nije prepoznao pravi potencijal dvije pjesme koje su mu prvom ponuđene.



''Da te mogu pismom zvati'' sam ja trebao pjevati i ''Ne diraj moju ljubav'', ali kako sam fulao za te dvije pisme i još mi je jedan čovjek nudio ''Kada umren umotan u bilo'' i ja kažem Coce neka vam otpjeva, ja idem u Australiju i Coce je to fenomenalno otpjevao i nisam fulao ništa", zaključio je Mladen.

Legendarni pjevač se osvrnuo i na prozivke svojih kolegica Alke Vuice i Vlatke Pokos.



''To su sve moji prijatelji i ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi. Ovaj napravio, onaj napravio, što si napravila, dvije riječi ako je napisala. Karijeru napravi čovjek sam. To znači da prije svega moraš imati nešto u sebi. Nisam ja lijep, ali moraš imati neki magnet, jel tako? Nema veze, ja volim oprostiti ljudima. Ja Alku kad vidim, ja je poljubim. Za Vlatku ne znam baš, jer me iznenadila. Toliko smo bili veliki prijatelji, ali isto bih joj oprostio", poručio je pjevač.

Ovaj veliki hajdukovac uvjeren je da će Bijeli ove sezone osvojiti naslov prvaka.

"Ja mogu iskreno reći da suci moraju biti malo konkretniji i ovaj put zaslužuje Hajduk da bude prvak. Ništa to nije strašno ako je Dinamo treći, ako je Rijeka druga, Osijek četvrti. Ali mislim da će Hajduk ove godine pobijediti. I još mi je želja da Hrvatska osvoji bar brončanu medalju na Euru ovaj put", otkrio je Mladen.

A osim što su dugogodišnji prijatelji, Lokin je Grdoviću 15 godina bio i menadžer za turneje po dijaspori pa se za IN Magazin prisjetio njihovih anegdota.



''Došli smo u Hollywood, 50 Cent je imao premijeru svog filma na crvenom tepihu ispred Elizabeth Theatera i sve se postavilo, Mladen je zagrlio Brankicu i jednu našu prijateljicu iz L.A.-a. Plavuše obje, visoke, zgodne, atraktivne, a Mladen je imao svoje čuveno plavo odijelo, vidim još uvijek ga koji put nosi, haha! I oni su prošetali tepihom, a stranci ne znaju tko je, misle neka zvijezda, dok nije tamo neki čuvar skužio da to nije nitko od poznatih pa ga je lagano udaljio'', ispričao je Duško.

Mladen je, kaže, u mladosti dosta nalikovao na Nicolasa Cagea pa je tako grupa Kineza u zračnoj luci u L.A.-u pomislila da je riječ o slavnom holivudskom glumcu.

''Mi smo viknuli Nicholas Cage, a kako je on viši od svih njih za dvije glave i svi oko njega, slikavanje, ovo-ono. On jadan nije kužio, on je mislio da su prepoznali Mladena Grdovića. A naljutio se na mene haha", prisjetio se Duško.

Gledajući s kakvim žarom i energijom Lokin i danas nastupa, nitko ne bi rekao da je zakoračio u deveto desetljeće života.



''Pa ne bi nitko rekao, ne bih ni ja rekao, ali to je činjenica haha, ali ja to s takvom lakoćom i jednostavno nosim. Osjećam se kao netko tko ima 40-50 godina, ozbiljno. Puno ležim, puno spavam, jedem kontrolirano, to moram reći i zaista imam jednu disciplinu, to znači, rano dignuti se, rano leći i odmaraj se puno", otkrio je Duško.

Jure Brkljača nam je otkrio koji su mu savjet prije nastupa dali Lokin i Grdović.



''Kaže mi Mladen da stavim propolis prije nastupa, a Duško mi je rekao da moram biti malo nametljiviji na pozornici", izjavio je Jure.

Mladi zadarski slavuj, kojem je najveći san jednog dana održati stadionski koncert, Mladenu je uručio i poseban poklon.



''Zijad Žuna, poznati novinar iz Hamburga koji je radio intervjue s najvećim svjetskim glazbenim facama, on voli Mladena i zamolio je da mu predam knjigu u njegovo ime", pohvalio se Jure.

Prvo izdanje ove jedinstvene glazbene poslastice pokazalo se kao pun pogodak pa se nadamo da će Zadarska noć postati tradicija.

