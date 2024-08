Mladen Grdović otkrio tko mu je trenutačno najveća ljubavnica: ''Za ljubav uvijek ima mjesta!''

Nakon što je predstavio novu pjesmu u Šibeniku i osvojio srca publike, Mladen Grdović nastavlja sa svojim koncertnim aktivnostima. Samo za našu emisiju otkriva kako je proslavio rođendan, kako održava kondiciju, ali i opsjedaju li ga obožavateljice. Više u prilogu našeg Hrvoja Krole za In magazin.

''Sveta zemlja Dalmatina'' pjesma je koja je osvojila publiku na Dalmatinskoj šansoni u Šibeniku, a Mladen kaže, to je onaj Grdović na kojeg su svi navikli.



''Pjevam pjesmu od Đuška Šarca, Ante Viljca, koji je napravija vječne pjesme – Dalmacija u mom oku, Maslina je neobrana, Noćas budi mirno more i tako dalje. Osjetio sam pjesmu i da nije najvjerojatnije je ne bi pjevao'', objasnio je.



A Mladen itekako pjeva, napominje, kako je samo ovog ljeta imao 41 nastup, kaže u šali, bilo bi ih i više, ali se ne može klonirati. Koncerti su nešto što ga drži na životu.



''Ljubav, snaga, volja, a kad ćemo pasti onda ćemo pasti, ima puno mojih kolega koji još mogu pjevati, a stariji su od mene. Treba se održavati, mislim da smo se svi malo zapustili u kantautorstvu i skladateljstvu ali nemaš šta više izmisliti, ja sam napisao preko 370 pjesama'', kaže.



Na mnogim rođendanima upravo su Grdovićeve pjesme sinonim za dobru zabavu. Ne prođe nijedna fešta bez barem jedne od Mladenovih uspješnica. A kada je u pitanju proslava njegova rođendana, koji je bio prošli mjesec, ovaj 66-godišnjak, otkriva kako ga je proslavio.



''Ma zaboravio ja na rođendan i sve, sjetio sam se nakon dan i pol. Nisam ima zbilja vremena, ali smo našli moja grupa Romantico i ja u Istri jedan dan slobodno i onda sam ih počastio i to je to. Ugasio sam telefone jer znate i sami da svi koji su imena neka bilo to da je nogometaš, košarkaš, veslač svi su taj dan i moramo nekako telefone štopati'', kaže.



Od rođendanskih želja, kaže, volio bi da mu turneja povodom 45 godina karijere prođe uspješno, a posjetit će Osijek, Rijeku, Split i Zagreb. Za tako velike koncerte treba imati kondiciju, a Mladen otkriva kako na tome intenzivno radi.



''Slušaj uredan život, ali ne možeš ti imat uredan život, ali barem u nečemu, barem izbjeći konobe i trattorie rekli bi u Istri, ali to je jako teško. Noću je vožnja, pjeva se po dva i pol sata, imam 12 ljudi u ekipi treba to održavat i posložiti da to sve bude dobro'', priča.



Dobro ide Mladenu kamo god dođe, njegova publika je tu uvijek uz njega. Postavlja se pitanje sad kada je slobodan - ima li više uleta obožavateljica.



''Pa ima, ali sve dolaze s - Barba Mladene, pa ja kažem – Molim?. Ali moraš to prihvatiti to je normalno i nemaš tu šta govoriti, godine idu, mlad sam počeo'', zaključio je.



Sretan, zadovoljan i ispunjen, tako bi se Grdović opisao, ali i priznaje kako još uvijek vjeruje u ljubav.



''Za ljubav uvijek ima mjesta. Ljubav može biti gitara, može bor, može mikrofon. Sad mi je ljubavnica mikrofon najveći'', našalio se.

