Mladen Grdović iskreno o svojim porocima: ''Oni su mislili da ja pijem konjake, a ja popijem tri bevande i gotov sam''

Legendarni Mladen Grdović nastupio je sinoć u Viru i ponovno publici priredio noć za pamćenje. Uoči 45-te godišnjice karijere, samo za In Magazin komentirao je trenutke koji su mu oBIlježili život, ali i najavio slavljeničke KONcerte koje će sljedeće godine oDRžati diljem Hrvatske.

Od treće je godine života, kaže, znao kako će biti pjevač, a san mu se počeo ostvarivati kada je, kao šesnaestogodišnjak, upoznao Đorđa Novkovića.



''I onda je mom ocu Bepici dao telegram i adresu, zvao me poslije sedam dana i od tad su krenule profesionalne svirke'', prisjetio se Mladen Grdović.



Drugačija su bila vremena, prisjeća se, bez formalnog glazbenog obrazovanja, teško si mogao uspjeti.



''Morao si znati Presleya, morao si znati San Remo, talijanske kancone, trebao si znati čak i neke njemačke pjesme, naše najpopularnije pjesme tog vremena, ali pretežno je bilo u to vrijeme evergreen i kancone'', priča.



U mladosti se profesionalno bavio i veslanjem, ostvarivši velike uspjehe kao kormilar braće Bajlov.

''Mi smo bili prvaci Europe '73. godine, prvaci bivše države tri puta… Imam negdje oko sedamnaest, osamnaest zlatnih medalja'', priča.



Na sceni se etablirao krajem osamdesetih, zahvaljujući suradnji i dugogodišnjem prijateljstvu s prerano preminulim Tomislavom Ivčićem.



''Najviše sam ploča prodao ’87. godine, ja i pokojni Tomislav Ivčić, Duo Pegla. 450 tisuća primjeraka, Mi imamos mnogos problemos'', prisjetio se.



Zadarski grdelin pjesmama je dirnuo mnoge, a posebno pamti kada je rasplakao kapetana brazilske nogometne reprezentacije Cafua.

''Njemu je cura bila Manuela i ja sam njemu pjevao. Đani Nazarov, prva verzija… I kad je igrala Hrvatska-Brazil, ja sam pjevao na Poljudu i on je doletio do mene, nitko nije znao što se događa. Uhvatio me, poljubio, a ja taman pjevam Dalmatinac sam'', sjeća se.



Slava ipak ima i drugu stranu novčića. Njegov privatni život desetljećima je pod povećalom, a svaka pogreška koju je napravio brzo je postala nacionalna tema.



''Danas što god napraviš, to se podupla petsto puta više. Nemaš kome što zamjerit, jednostavno otupiš. Ja sam otupio. Svi imamo svoje mane i ja sam jedini koji ima vinograd, nitko drugi nema… hahah… Sve sam opravdao, cijelu Hrvatsku, cijelu zemaljsku kuglu i meni je to drago'', zaključio je.



Problemi s alkoholom su, kaže, iza njega, iako mu ostaju omiljen motiv za šalu na vlastiti račun.

''Dozvolu vozačku sam dobio, nisu vjerovali da mi je jetra takva. Oni su mislili da ja pijem konjake, a ja popijem tri bevande i gotov sam. Ja sam iskren pa sve iskreno kažem'', tvrdi.



Ljubav prema Hajduku i košarkaškom klubu Zadar nikada nije krio, a smatra i kako je došlo vrijeme da Bijeli napokon osvoje titulu.

''Mislim da smo zaslužili mi Dalmatinci, nakon 112 godina. Volim sve klubove u Hrvatskoj, ne volim samo ove budalaštine što se događaju, to ne voli nitko. Volim pravo navijanje i tko je bolji da bude bolji i da se sudci ovaj put poprave puno'', rekao je.



45 godina karijere će proslaviti na Valentinovo, velikim koncertom u Zadru, zajedno s brojnim estradnim prijateljima.



''Ja ću odabrati svoje pjesme, koje ja trebam, trideset pjesama i mislim da će to biti prava fešta, ali ujedno mislim i na Gripama napraviti, a i u Zagrebu, dva ili tri koncerta u Lisinskom'', otkriva.



Sigurni smo kako će slavljenički nastupi biti ispunjeni do posljednjeg mjesta jer, usprkos manama i pogreškama, Mladen Grdović je bio i ostao miljenik publike.

