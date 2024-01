Mlade nade naše glazbene scene, evo tko su debitanti ovogodišnje Dore: ''Veseli me, ali malo i paničarim''

Ove je godine najveće glazbeno natjecanje Dora prepuno mladih izvođača iz cijele Hrvatske. Svoj će nastup imati priliku pokazati u dvije polufinalne večeri, a naša Dorotea Filipaj upoznat će vas s troje glazbenika, mladih nada naše glazbene scene.

Pjesma "More" osvojila je srca slušatelja, a Lana je svoj pečat dala i u videospotu. Naime, nosi kombinezon majke Zorane koja je nastupala na istoj pozornici prije 25 godina.



''Prefora mi je bilo kako je sašiveno i lijepo se kreće s tobom dok plešeš, a željela sam ubaciti i taj aspekt plesa jer to volim, par godina sam trenirala hip hop tako da imam neke temelje'', govori Lana Mandarić.



''Ovo sve sad me vraća u tu jednu lijepu mladost, u to druženje s tim ljudima. Kada se događala ta Dora '99 godine s Doris Dragović i bio je jako lijepi događaj, a sad svi navijamo za Lanu i uz Lanu smo'', dodala je Zorana Šiljeg.

Zorana je početkom 2000-ih skladala glazbu za Mineu i Žaka Houdeka, ali ju je život odveo u drugom smjeru. Svoje iskustvo, kao i savjete, rado dijeli s Lanom.



''Generalno da to shvati kao jednu lijepu igru jer zbilja Dora je veliko natjecanje, u njega treba ući baš otvorenog srca, baš strastveno, ne zamarat se.. jer to je na neki način šušur pa se priča ovo ono, sve to primi sebi, ali ono reci sebi, ja sam tu radi glazbe'', kaže Zorana Šiljeg.

A glazba je upravo ono što ovu buduću psihologinju pokreće svakog dana.



''Dakako znam da sam vođena strašću i glazba je oduvijek za mene bila velika strast i stvarno to mogu raditi 24/7'', kaže Lana.

Prije dvije godine osvojio je Nagradu hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika, pohađao je glazbenu školu za gitaru, a svojim će prvim singlom debitirati na Dori.



''Ja sam se cijeli život bavio glazbom, zapravo moji vole u zezanciji reći da sam prije znao crtovlje u violinskom ključu nego čitat. Međutim, upao sam na faks i shvatio da mi je potrebna neka druga vrsta izražavanja i to sam pronašao u glumi. Ali evo, vraćam se korijenima kako bi se reklo'', otkrio je Eugen.

Autor je glazbe, kao i teksta pjesme, u koju je pretočio svoje teške životne trenutke.



''Svakako mislim da kao nacija trebamo izabrati nešto na hrvatskom, nešto što nas predstavlja i kad shvatimo da smo dovoljno autentični snašim jezikom i dovoljno autentični s našim podnebljem da će to Europi bit više nego zanimljivo'', dodao je.

A tu je i scenski nastup pod režijom Jasmina Cvišića, koji je to isto napravio i za Konstraktinu uspješnicu na Eurosongu.



''Zapravo ti imaš u 3 minute prostor i vrijeme da pokažeš ono što si više mjeseci radio. Tako da mi želimo pokazati višemjesečni rad'', dodao je Eugen.

Lara je široj javnosti poznata kao članica benda The Funkensteins Matije Cveka. Šest godina, koje je s njima provela, pamtit će kao najljepše glazbeno i životno iskustvo. No došlo je vrijeme da krene sa solo karijerom.



''Presudilo tome je i činjenica da me ništa ne ispunjava kao stvaranje glazbe, a eto nekako kao dio benda se mogu izraziti na jedan način dok je solo put drugačiji, u fokusu si i stvarap svoju publiku, eto to je nešto što sam htjela isprobati i rekla sam sama sebi, kad ću ako ne sad'',kaže Lana Demarin.

Ova kantautorica u svakom žanru nastoji naći inspiraciju, no pop s prizvucima r‘n‘b-ja najviše je utjecao na njezino glazbeno stvralaštvo. Tako se predstavlja i na ovogodišnjoj Dori.



''Pjesma kao pjesma i cijeli taj projekt ima nešto što smo zapravo probudili, taj nekakav zvuk ranih 2000-ih godina, hip hop pa eto i taj neočekivani rap se dogodio. Mislim da bi to moglo biti zanimljivo gledateljima jer je to nešto što nije tipično eurosongovksi'', dodala je Lara.

Ali i sama zna da dobra pjesma nije jedino važno za pobjedu.



''Mislim da se tu ocjenjuje stvarno cijela slika. Od vizuala, kostima, rekvizita, lajtova.. Treba obratiti pažnju na stvarno puno scenografskih stvari i to su zapravo neke stvari u kojima nemam iskustva i zato me to i veseli, a s druge ruke malo i paničarim'', kaže.

Red talenta, red znanja i malo sreće - ne sumnjamo da je uspjeh zajamčen.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.