Glasom i stasom osvojila je regionalnu publiku, ali i jedan od naših najpoznatijih parova: ''Divni ljudi, divna energija!'

Kao djevojčica je nastupala na dječjoj Dori, a ove subote Hana Mašić nastupit će na najpoznatijoj opatijskoj pozornici u utrci za Eurosong. Uz to što je jedna od favoritkinja, svoj je glazbeni talent izbrusila na regionalnim pjevačkim showovima. Nastupala je i na privatnim zabavama Matea i Izabel Kovačić. Što možemo očekivati od Hane ovog vikenda, saznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

31-godišnja pjevačica Hana Mašić nekad je radila u banci s diplomom ekonomistice, no ljubav prema glazbi bila je jača.



''Možda zbog tih svih nekih predrasuda i zbog neke sigurnosti, volim reći neki backup mi je dobro da imam neku školu, prije svega i zbog roditelja. Negdje da se mene pitalo, ekonomija ne bi bila moj prvi izbor pošto je glazba moja ljubav od malih nogu'', govori Hana Mašić.

Glasom i stasom osvojila je regionalnu publiku, ali i jedan od naših najpoznatijih parova. Rado je viđen gost u kući Kovačića, a o Izabel ima samo riječi hvale.



''Jako mi je drago da je jedna takva snažna, pozitivna žena ušla u moj život, koja je onako iskrena. Upoznala sam je na način da sam pjevala, našla se u društvu njezine prijateljice, pjevala sam na rođendanu i tako im se svidio način na koji ja to radim i pjevala sam još na par njihovih proslava. I hvala im na tome, divni ljudi, divna energija'', govori Hana.

Da je Hana u glazbu zaljubljena od malih nogu, potvrđuje činjenica da je kao predškolka nastupala na dječjoj Dori.



''To je bio izbor za dječju pjesmu Eurovizije, bila sam jako mala, možda 6 godina. I to je negdje ostao u pamćenju kao najdraži moj nastup. To mi je zapravo bio prvi susret s takvom jednom scenom i sva sam bila u strahu, kao mala uplašena Hana, ali preslatko'', kaže Hana.

Ove subote Zagrebčanka će nastupiti na najpoznatijoj opatijskoj pozornici, sada u utrci za Eurosong.

Već je zauzela mjesto jedne od favoritkinja, a publici će se predstaviti snažnom baladom "Nesreća".



''Svaki čovjek kroz svoj život i kroz svoj životni vijek je doživio neku bol, izdaju, prevaru. Bar kad je.. Mislim općenito i kad je neki ljubavni odnos u pitanju. Ali da, prošla sam i ja jednu veliku izdaju, jednu veliku bol i mislim da se to baš negdje kroz pjesmu osjeti'', kaže Hana.

Atraktivna pjevačica mami poglede gdje god da se pojavi, no njezino srce još nitko nije osvojio.



''Već neko vrijeme i mogu reć da baš onako uživam u sebi, u toj svojoj slobodi, u svom slobodnom vremenu, u radu na sebi u svakom smislu. Nabavila sam si svog kućnog ljubimca, svoju Hani, ona mi je baš donijela neku sreću i provodim vrijeme sa njom. Ali generalno, kad dodem nakon svih obaveza u svoju 4 zida, ne mogu reći da mi ne fali jedna iskrena osoba'', govori Hana.

Na društvenim je mrežama prate deseci tisuća obožavatelja.



''Uleta na Instagramu, općenito na društvenim mrežama ima naravno. To je negdje sasvim normalno, da su društvene mreže okupirale sve. Ali ima raznih, malo ružnijih, ima i slatkih, simpatičnih uleta tako da...'', priznaje.

Hanin debitanski nastup na Dori krasit će haljina Matije Vujice, a bit će popraćen snažnom koreografijom.



''Ta koreografija nosi jednu poruku za koju se nadam da ću ja biti u energiji, i moje cure, da će ljudi prepoznati i shvatiti poantu cijele te naše priče'', kaže Hana.

Njezina priča tek je na početku, a s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti kamo će je odvesti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.