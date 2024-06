Naša bivša misica i nekad najtraženiji model danas živi daleko od očiju javnosti, objasnila nam je razloge svoje odluke!

Otkad je Maja Cvjetković Kević osvojila titulu Miss Hrvatske, prošla su gotovo dva desetljeća. Ljepoticu koja je punila naslovnice, danas rijetko viđamo u javnosti. Udala se za 20 godina starijeg poduzetnika, s kojim ima kćerkicu Vitu. Upravo u životu njezine mezimice uskoro kreću velike promjene. Maja je sve otkrila našem Davoru Gariću za In magazin.

Maji Cvjetković Kević godine ne mogu ništa, koji je njezin recept za fantastičan izgled?



''Nemam neki poseban recept. Mislim da izgled ide iznutra. Moramo poraditi na tome da smo sretni i zadovoljni sami sa sobom i onda tako i zračimo'', zaključila je.



Maja Cvjetković Kević titulu najljepše Hrvatice ponijela je 2005.. O njezinim se manekenskim, ali i ljubavnim peripetijama, raspravljalo u detalje.



Kako danas gleda na sve svoje dane kad je harala modnim pistama, naslovnicama, bila glavna tema šuškanja po gradu...?

''Meni je to jedan jako dobar period mog života. Svake godine nose nešto svoje. Ja apsolutno ništa po tom pitanju ne bih promijenila. To je jedno iskustvo koje se ne može mjerit s ničim durgim. Meni je stvarno jako drago da sam se bavila manekenstvom, da sam bila na tom izboru za Miss i sve skupa mi je donjelo jedno pozitivno iskustvo'', priča Maja.



Maja je danas brižna majka i supruga. Njezina kćerkica Vita uskoro okreće novo poglavlje u životu.



''Ona će mi krenuti sada u prvi razred, to mi je veliko uzbuđenje, imam moju školarkicu pa smo već kupovale torbu, sad nam je to preokupacija. Ona mi je centar svijeta'', govori Maja.



Je li i Maja jedna od onih mama koja je svoje dijete naučila sve i prije nego što je krenulo u školu?



''Pa ja iskreno čak nisam moju kćer trebala učiti što se uči u prvom, drugom i trećem razredu. Ona je takva da ona stvarno sama želi. Ona je počela pisati s tri i pol godine, čitat, računat... Ona to stvarno voli. Ako tako ostane neću imati problema, ali vidjet ćemo'', kaže Maja.



Maja se 2017. udala za 20 godina starijeg poduzetnika Andriju Kevića. Ne viđamo ih zajedno često, a sve zanima koja je njihova tajna uspješnog braka.



''Pa ne znam iskreno šta bih rekla koja je tajna uspješnog braka. Nemam neki poseban recept za to iskreno. Samo živjet i uživat'', zaključila je.



Dolaze topliji dani pa se od sunca treba dobro zaštititi. Šeširi, zaštitni faktor i izbjegavanje sunca, zna to dobro ova Šibenčanka, ljetni su prioritet.



Maju i njezinu obitelj čeka opušteno ljeto, a onda na jesen nova uzbuđenja i Vitin polazak u školu.

