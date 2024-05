Škoro o glazbenicima koji nastupaju na ulici: ''Svako iskustvo dobro dođe, ja sam isto tako svirao kao klinjo...''

In Magazin: Miroslav Škoro - 2 In Magazin

Miroslav Škoro na trenutak se vratio u tamburaške vode i s Barabama udružio snage u pjesmi ''Zlatne strune". Ovom suradnjom Škoro je želio dati potporu mladim glazbenicima svjestan njihove sve teže sudbine. Kako je živjeti od glazbe i zašto se neki odlučuju čak i na nastupe na ulici, zna naša ekipa.

Nema bolje terapije od dobre glazbe! A kada se tek radi o izgubljenoj ljubavi, tamburaške note savršen su lijek. ''Zlatne strune'' ljubavna su balada koju donose Miroslav Škoro i Barabe:

U noćne sate ''Zlatne strune'' stižu i na festival u Vodicama. Večer je to svih izvođača, mladih i starih. Ipak, sama činjenica da se mladi danas žele baviti glazbom, kaže Škoro, je hvale vrijedna.

''Dosta malo tržište, i biti uspješan na glazbenom tržištu, ta razina je upravo proporcionalna veličini tržišta. I u krajnjoj liniji imaš ove svjetske i bjelosvjetske autore i izvođače. On najednom ima ispred sebe 300 milijuna ljudi kojima to može ponuditi, a mi

na stotinu puta manjem tržištu, i naravno da su onda uvjeti za rad i život kod nas dosta teški'', priča Škoro.

Kao da je predvidio vijest koja je ovih dana iznenadila domaću javnost. Glazbenik Marko Kutlić, koji se povukao s domaće scene, pjeva i svira na ulicama Trsta. Barabe su Marku ponudile suradnju:

''Govorim nama, govorim Barabama naravno je izuzetno žao što je Marko otišao iz Zagreba i s ovog područja jer je izuzetno dobar glazbenik, izuzetno talentiran što smo se uvjerili na jednoj svadbi gdje smo se i upoznali. Tamo smo počeli malo taj razgovor, i voljeli bi da ta suradnja i nastavi. Svako iskustvo dobro dođe, ja sam isto ko klinjo svirao na ulici. Imate jako puno tih uličnih svirača koji su virtuozi i koji su veliki svirači. I veliki umjetnici, i to je njihov odabir. Ne mogu ja sad njemu zavirit u glavu. Mi svi skupa zaboravljamo da je Ranko Boban u jednom trenutku kao vrlo popularan autor, koze uzgajao i pravio sir, Leonard Cohen je to napravio, otišao pa bio budist, pa u Grčkoj se probudio jedno jutro potegao telefonsku liniju i napravio Bird on the wire'', priča Škoro.

Danas je sve moguće. A katkad naoko izazovne i pomalo lude odluke mogu rezultirati velikim stvarima, poput uspjeha Baby Lasagne, koji je osvojio Europu, a do prije nekoliko mjeseci bio je gotovo nepoznat.

''Dakle ima odličnu pjesmu, odličan asatup i vrlo je energičan. Tako da ono ako nema nekih žešćih namještaljki on je pobjednik tamo'', priča Škoro.

Pobjedničke note nastavljaju stvarati i Barabe i Škoro, koji je prihvatio Tutićev poziv dovršiti i otpjevati pjesmu pokojnog Rajka Dujmića.

