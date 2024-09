Ovih dana slavio se poseban dan u obitelji Miroslava Škore: ''Zaželio sam joj da ove godine pred nama budu jednako sretne''

Miroslav Škoro svojom novom pjesmom ''Baja'' ušao je na domaći YouTube trending, što nije često za tamburaške pjesme. Kome se u pjesmi osvetio, kako danas gleda na 2018., kada je zbog predinfarktnog stanja dobio četiri premosnice i jedva izvukao živu glavu, te što je poželio supruzi za 60. rođendan, ispričao je našem Davoru Gariću za In magazin.

Nova pjesma Miroslava Škore postigla je gotovo šokantan uspjeh. Ne događa se često da tamburaški singl uđe na domaći youtube trending. Pjesma ''Baja'' s požeškog festivala Zlatne žice Slavonije, gotovo je pri vrhu.



''Čak je jedan moj prijatelj rekao jako dobro, da je to pasivno agresivna pjesma. Ona ustvari odiše svime onime što sam ja proživio u proteklo vrijeme pa sam to izbacio iz sebe. E, sad, koliko sam ja pravi ''baja''? Ja mislim da je baja čovjek koji ima svoje stavove i drži do tih stavova, ali je u stanju, ako treba i ozbiljno branit te svoje stavove, pa ako treba i fizički. Taj nisam. Ja imam svoje stavove i ne želim odstuptii od njih, nisam nikad pa neću ni ubuduće'', priča Škoro.



''Recimo pravi baja je Mirko Fiipović! To je moj prijatelj i za njega mogu reć ''E to je baja! Aj njemu prigovori nešto!'', dodao je.



U pjesmi se Škoro osvrnuo i na brojne neistine koje su mu podmetali. Koja mu je najdraža laž?



''Pa mislim da je toga toliko bilo da bi mogli napraviti jedno ozbiljno natjecanje koliko je tu bilo laži. Sve skupa se svodilo na to da se ide nekoga diskreditirati imenom i prezimenom, mislim da je to ono najgore što se čovjeku može dogoditi. Ići o tome razgovarati je deplasirano, bilo pa prošlo'', kaže.



Veseli se povratku u zagrebačku arenu. Veliki koncert tamo je na rasporedu krajem prosinca.



''Mi smo prodali trećinu kapaciteta dvorane, ostalo nam je samo dvije trećine što je narvno jako puno, ali imamo ozbiljnu ekipu ljudi koja će ozbiljno raditi sa nama i dalje. Nažalost nemamo neke velike sponzore niti smo u situaciji da to možemo raditi komotno, ali i to je izazov'', kaže Škoro.



''Ako ova pjesme, a ja se nadam da hoće, zaživi dobro onda će ljudi doć zbog nje, a kad dođu zbog nje, mi ćemo zapjevati i Neka sam isti ko stari moj i Sude mi, Ravnicu i Tajnu najveću, Otvor ženo kapiju, Sve poštujem svoje uživam, kako se koncert i zove i onda ćeljudi reć ''Joj, i to im je dobro!'', priča Škoro.



Škoro je 2018. zbog začepljenih krvnih žila završio u bolnici, gdje su mu ugradili četiri srčane premosnice. Kaže da danas živi novi život.



''Ja sam živ zahvaljujući tehnologiji, jel. Da nema tehnologije, ja bih zbog svog preinfarktnog stanja vjerojatno već odavno bio ''laku noć i prijatno'', tako da su 60-e ili 70-e su sada nove pedesete, ajmo to tako reć'', kaže.



I njegova supruga Kim Ann ovih je dana ušla u sedmo desetljeće. Proslavila je 60. rođendan.



''Moja supruga je vrlo fit žena koja jako pazi na sebe, pazi ona i na nas samo se mi ne pazimo dovoljno. Ja sam joj poželio ono što želim i svakome, a to je da bude sretna. Da sve prihvati s osmijehom na licu. Ljudi smo, krvavi smo ispod kože i svima nama je isti početak i kraj. Zaželio sam joj da ove godine pred nama budu sretne jednako, ako ne i više, kao i ove godine koje su iza nas'', zaključio je Miroslav.



Ovaj će romantik svoje tamburaške evergreene u zagrebačkoj areni zapjevati 28. prosinca.

