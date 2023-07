Miro otkrio tajne svoje vječne mladosti, čime ga ljute domaći izvođači, ali i kako održati prijateljstvo nakon ljubavi

Originalni zagrebački šmeker Miro Ungar i sa svojih impresivnih 86 nezaustavljiv je zabavljač. Dok su se Zagrepčanke i Zagrepčani šepurili svojim plesačkim znanjem uz njegove evergreene, Miro nam je otkrio tajne svoje vječne mladosti, čime ga ljute domaći izvođači, ali i kako održati prijateljstvo nakon ljubavi. Sve možete vidjeti u prilogu Aleksandre Keresman za In magazin!

Simboličnim stihovima ''glazba je zrak'' Miro Ungar, onom neodoljivom šarmu kojim se Zagreb kiti ljeti, udahnuo je svježu dozu romantike, a noge su same počele pratiti ritam ulice.

''Ta muzika je izmišljena da potakne ljude na ples'', kaže Miro Ungar.

A rijetko tko je bolje interpretira od legendarnog zagrebačkog šmekera, koji tako vješto na životu drži manire i duh vremena, za kojim mnogi danas čeznu.

''Šmekera uvijek ima, uvijek ih je bilo, ja sam pjevao pjesmu Zagreb i ja šmekera dva. Mi smo šmekeri i Zagreb, mi volimo život, volimo glazbu, pjesmu, ples, ljubav, a volimo i papati'', kaže Miro.

Ipak, na njegovoj nevjerojatnoj mladolikosti, i s navršenih 86 godina, pozavidjeli bi mu trostruko mlađi.

''Geni prvenstveno, a onda nakon toga nikakva disciplina, nažalost sam ja tu jako nediscipliniran ne slušam savjete ovih nekih nutricionista nego jedem ono što mi se sviđa, pazim ipak na količinu ali ne obazirem se puno na to, sva sreća bavim se sportom puno, trošim se na bini, na teniskom terenu pa to jedno s drugim nekako uspijevam sačuvati neku liniju'', objasnio je.

Ljetovanje u istarskom Novigradu prekinuo je samo kako bi zapjevao na plesnim večerima na Zrinjevcu, nakon čega se vraća aktivnom odmoru.

''Ja vam uglavnom jedan dan se kupam, drugi dan igram tenis, kupanje tenis, naizmjence, sad sam počeo prakticirati da od tenisa pauziram dva dana iz mjera predostrožnosti ipak sam ja gospon u godinama. Supruga je prestala igrati zbog neke ozljede ali dolazi gledati mene i navijati za mene.

Zato je Sara uvijek u prvom redu do pozornice, gdje pazi na svaki detalj njegova outfita.

''Što se tiče košulje to je njezin upliv na njezin nagovor sam je kupio a što se tiče cipela to je bila moja ideja. Radio ih je majstor Zlatko ali su iz vremena 50-ih, 60-ih, retro cipela. Ja sam jako razočaran s outfitom mnogih pjevača koji na binu dolaze kao da ih je voda donijela to je za mene podcjenjivanje publike, ja smatram da može netko doć čak i u trapericama ako odgovara pjesma ako je u tom žanru, u tom stilu, ako je takav ambijent'', govori Miro.

A nekom s toliko bogatim životnim iskustvom jednostavno morate vjerovati kada s vama podijeli svoju mudrost. Posebno kad se radi o ljubavi. Na tom planu Miro je, ne samo dokazao da za nju nikad nije kasno, već i opovrgnuo tvrdnju kako nakon ljubavi nema prijateljstva.

''Kako ne, posle ljubavi može bit prijateljstvo i to u konkretnom slučaju mom znam na što aludirate da ja sam sa svojom bivšom, prvom suprugom u dobrim odnosima, konačno imamo i sina. Može biti prijateljstvo, ovisi samo kako život napravi. Nismo previše zajedno pa onda može to dobro funkcionirati. Ljubav to je ono što nas inspirira, što nam daje snagu, što nas nosi, što nas vodi. Ja imam puno srce i dušu ljubavi ne samo za moje bližnje, nego za sve ljude, ja volim ljude jer pjevam za njih i moram dobiti natrag tu ljubav od njih'', objasnio je Miro Ungar.

Zrinjevac je zato iskrio od strasti, baš kao u doba onih dobrih starih zagrebačkih plesnjaka.

