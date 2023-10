Naše zvijezde koje su mikrofon zamijenile motikom, a štikle gumenim čizmama: ''Ja to prvo radim jer mi je to terapija...''

Oni su se navikli na život na pozornici. No kad se svjetla reflektora ugase, možete ih pronaći s motikom u ruci. Skidaju štikle i cipele te navlače gumene čizme. Koji pjevač rajčice i salatu sadi uz plesnu koreografiju, a tko je pak svoje povrće prodavao na tržnici, otkriva naša Anja Beneta za In magazin.

Tony Cetinski u vrijeme korone mikrofon je odlučio zamijeniti motikom. Povrće u svojem istarskom vrtu sadi uz plesnu koreografiju.

''Ja sam posadio vrt da probam kako to ide. Odličan paradajz, odlična salata, sve je odlično uspjelo, na sreću. Naša zemlja u Istri je plodna samo treba puno vode. ", rekao je jednom prilikom.

S vrtnim alatima i strojevima odlično se snalazi i Joško Čagalj Jole.

"E ovo je san snova, u svom vrtu sa ćaćom, sad ćemo nadolit goriva i idemo dalje. Pozdrav iz Zagvozda.", kaže.

Dohvatiti se motike nije teško ni Gibonniju.

"Ja to prvo radim jer mi je to terapija, to mi je super, i volio bi da imam više zemlje da sebi mogu malo dati oduška. Ovako je sve na razini kao da se bavim bonsaijem. Volio bih da imam više zemlje.", kaže.

Rad u vrtu velika je ljubav i Zoranu Jelenkoviću. Poznati Zadranin još od malih nogu uzgajao je voće i povrće.

"Sadio sam sam i sa bakom pokojnom prodavao na tržnici. I kakav ste bili prodavač? Odličan. Svi su kupovali kod malog plavog , lipog, šesnog, s dugom kosicom. ", kaže.

Zasukati rukave voli i Dražen Žanko. I to u masliniku svoje punice u Kaštel Lukšiću.

"Maslina je ka i žena, kroz kosu joj vitar puše . Od plamena do simena , iste sudbine i duše...", govori.

"Postoje razni načini branja maslina, imamo i strojeve, imamo i ručno. Međutim kod nas , mala su stabla, pa možemo si dozovliti da ih beremo na ovaj način sa grabljama. Padaju na ovu ceradu , polsije to fino supimo, stavimo u kantu za masline i nosimo na preradu."

"Prijatelji mu nisu vjerovali da on to bere. Mislili su da on to samo kaže da ide u Kaštele brati. Morala sam ga snimati da im pokažem da stvarno bere.", govori Gordana Žanko, supruga Dražena Žanka.

Pobjednica druge sezone Celebrity Masterchefa Lana Klingor Mihić u vlastitom vrtu bere namirnice za ručak.

"Ovo je mjesto na kojem ja rješavam stres i stvarno odmaram mozak i uživam'', govori Lana Klingor Mihić.

Zvijezda dance scene 90-ih Ivana Banfić sa obitelji se skrasila u okolici Siska. Iako je štikle zamijenila gumenim čizmama, vrtlarenje je opušta i smiruje.

"Suprug i ja smo posadili nešto češnjaka, domaćeg autohtonog i to je nekakav naš doprinos planeti zemlji i ljudima da jedu zdravu hranu. Češnjak je antioksidans, češnjak ima puno ljekovitih svojstava, i mi smo našli staru vrstu sto godina...'', govori Ivana Banfić.

Povrće u svojoj maloj zemljanoj oazi mira na Mrežnici sadi i Sanja Doležal.

''Obavezno paradajz, malo peršina, malo mrkvice. Paprike mi slabo uspijevaju godinama. Nije očito dobra zemlja za paprike. Krastavci super uspjevaju, kupus, rikula, svega po malo... Znaju mi reći prijatelji , toliko se naradiš oko vrta, makar je to užitak, i potrošiš vode, i potrošiš struju za tu pumpu, da bi ti bilo jednostavnije i jeftinije kupiti na placu, ali nije to to, onaj osjećaj kad uprljaš ruke. To je na neki način psihoterapija'', objasnila je Sanja.

Ako se i vi želite riješiti stresa i poboljšati svoje raspoloženje, ali i zdravlje - vrtlarenje je pun pogodak!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.