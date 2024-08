Brončani Miran Maričić nakon Olimpijskih sprema se za puno veću ulogu: ''Odabrali smo ime, ali ne znači ono što će sada mnogi misliti''

Mirna ruka Mirana Maričića Hrvatskoj je donijela brončanu medalju u streljaštvu. Na dočeku u rodnom Bjelovaru nije mogao sakriti suze pa smo ga posjetili u gradu u kojem je izgradio cijelu svoju karijeru. Našoj Sanji Jurković povjerio je ima li tremu pred novom životnom ulogom koja ga uskoro čeka.

Otac i djed bili su mu lovci, no on je pušku u ruke prvi put primio u streljani. Danas, 16 godina kasnije, u rukama drži svoju prvu olimpijsku medalju. Mirana Maričića posjetili smo u rodnom gradu.

''Evo, što se tiče privatnog života, stvarno sam zadovoljan. Imamo ovdje sve što nam treba za jedan miran obiteljski život. Što se tiče profesionalnog, imamo solidne uvjete na zračnoj pušci, to me i privuklo ovdje u Bjelovar kad sam počeo 2008. godine, ali evo, sad je u planu izgradnja i nove malokalibarske streljane, za to nemamo uvjete, ali nadamo se da će sad s olimpijskom medaljom i to doći.''

U kratkom roku postao je zvijezda, zaustavljaju li ga ljudi na ulici?

''Pa da, to mi je nešto novo trenutno u životu, ali uživam u trenutku.''

''Ljudi su mi čestitali, prišli, hoće se slikati sa mnom, stvarno jedan zanimljiv osjećaj. Također, dok smo imali doček tu u Bjelovaru, dosta ljudi mi je prišlo i htjelo autogram. Dao sam puno autograma i posebno što mi je drago što djeca to traže, vidim koliko njima to znači, pa sam sretan zbog toga.''

Na dočeku je pustio suzu, koliko je zapravo bilo emotivno cijelo ovo putovanje za njega?

''Pa bilo je vrlo emotivno, rekao bih da sam išao iz krajnosti u krajnost, vrlo stresno na Olimpijskim igrama u Parizu i od tog silnog stresa sam prešao na drugu stranu, u sreću, iz krajnosti u krajnost. Mislim da sam svaki dan pustio suze radosnice, pogotovo kad sam došao tu u Bjelovar.''

Medalju je posvetio supruzi Petri koja kaže da je sin Viktor, koji se treba roditi u listopadu, navijao skupa s njom.

''Sa ženom sam pričao da će medalja za nju biti na zračnoj pušci, a za našeg sina, koji će doći krajem 10. mjeseca, će biti na malom kalibru. Nažalost, nisam uspio osvojiti dvije medalje. I za ime smo se odlučili, bit će Viktor, ali moram reći da smo se to odlučili još prije, na početku trudnoće, tako da nema veze sa sportom, kao što neki misle, kao pobjednik.''

Je li spreman za bebin dolazak?

''Vjerujem da smo spremni, i psihički i fizički, ali da, bit će sigurno kao olimpijska disciplina, ali ono što me veseli, svi kažu da se život mijenja, ali da se mijenja na bolje, tako da vjerujem da će biti i nama tako.''

Čega ga je najviše strah?

''Pa najviše me strah što me dosta nema doma i što ću sigurno propustiti neke lijepe trenutke s njim.''

Petru i Mirana prvo očekuje odmor, a ubrzo nakon toga i potpuno nova životna uloga, koju ne mogu dočekati.

''Mislim da bude jako dobar otac, već sad pokazuje znakove toga jer imamo 4 nećaka i nećakinja, jako se dobro snalazi u toj ulozi'', govori supruga.

Mjesta za paniku nije bilo ni u Parizu, unatoč brojnim kontroverzama koje su pratile ove Olimpijske igre.

''Ja osobno namjerno nisam htio ni pratiti otvaranje, da si ne stvaram taj veliki dojam Olimpijskih igara, to je bila taktika za ove Olimpijske igre, da ne želim da budem pod tako velikim dojmom, ali svijet ide u jednom zanimljivom smjeru, u smjeru koji mi se osobno baš i ne sviđa previše, ali misli da ne mogu ništa promijeniti, vidjet ćemo kud to sve vodi.''

Smještaj na koji su se mnogi žalili, našim skromnim sportašima nije predstavljao baš toliki problem.

''Preživjeli smo, naravno, ali nije bilo na nekom najvećem mogućem nivou. Imali smo zajedničke kupaone, zajednički WC, što se tiče hrane, to mi je bio dosta veliki problem, dosta je bila suha, nekvalitetna, doručak je bio malo čudan, često smo imali nešto pečeno za doručak, što evo, ja nikad ne jedem nešto sa žara za doručak.''

Po struci informatičar, u streljaštvo se zaljubio nakon prvog ispaljenog metka, a ljubav je sa svakom novom medaljom sve veća.

Prva medalja za Hrvatsku bila je baš njegova, kakav je bio osjećaj pokrenuti taj cijeli ciklus?

''Jedan dobar osjećaj, a onda još posebno jer je bila prva za Hrvatsku na Olimpijskim igrama i stvarno sam dobio veliku podršku iz cijele Hrvatske. I evo, drago mi je što sam imao tu čast da otvorim sezonu lova na medalje u Hrvatskoj.''

Lova koji su naši sportaši prije nekoliko dana uspješno priveli kraju i Hrvatskoj donijeli čak sedam odličja.

