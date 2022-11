Mile Kekin progovorio o kćeri i sinu na koje je izrazito ponosan: ''On je već formirana ličnost, a ona cijeni ovo što sam napravio''

Glazbenik Mile Kekin udružio je snage s nagrađivanim ilustratorom Tomislavom Torjancem te predstavio svoju prvu slikovnicu ''Mala''. Prati je i istoimena pjesma pa zajedno čine pjesmoslikovnicu inspiriranu njegovom kćeri Mišom. O slikovnicama, odrastanju, neprilagođenim pojedincima i kretanjem u solo karijeru, Kekin je razgovarao s našom Lanom Samaržijom za In magazin.

Ovih dana iz radionice Mile Kekina izašle su dvije Male! Prvo slikovnica, a potom pjesma, pa je možda bolje reći pjesmoslikovnica.

Pogledaj i ovo sasvim neočekivano Kraj jedne ere: Bend Hladno Pivo nakon 35 godina postojanja objavio novost koja će rastužiti obožavatelje

''Pričamo o svima onima koji se teško uklapaju u nekakve norme ili očekivanja, ne samo svojih roditelja nego i društva, i pogotovo je tu veći pritisak na curice od kojih se traži da uvijek budu kao na tim Instagramima i tiktokovima savršeno lijepe, zgodne, i ispunjavaju sve ono što se od njih očekuje'', priča Mile.

I to je bio povod da Mile napiše priču s ironičnim odmakom o svim tim očekivanjima od djevojčica. A jedna, njemu dobro poznata i obožavana, koja nikako ne želi biti poput drugih, Kekinova je kćerkica Miša:

''Ona je kao što kažem u slikovnici neobično nepraktična, i samo sebi slična. Tako da da, ona je bila početna jedna iskra koja je zapalila tu ideju. Mislim da se djeca ne rađaju kao tabula raza, da su prazne ploče koje ti onda crtaš svoju malu, nego su rođeni s nekim karakterom koji treba prihvatiti'', smatra Mile.

Slikovnice se mu često bile u rukama, dok su njegova djeca bila mala.

''Meni su slikovnice puno značile u roditeljstvu, ne samo ta poruka nego kako da se nose sa strahom, sa samoćom, nekim ozbiljnijim životnim situacijama. I one otvaraju također vrijeme za razgovor.

Znači ''Grga čvarak'' naravno, ''Kako živi Antuntun'' to su nam bil evergrini i to imamo doma'', kaže.

Legendarne slikovnice ilustrirao je nagrađivani ilustrator Tomisav Torjanac. Mile je baš njega želio za suradnju, pa su i slikovnica i pjesma, koje su nastale već prije nekoliko godina, čekale ugledati svjetlo dana.

''Tomislav Torjanec, inače ja sam ga pokušao zaposliti već za svoj prošli solo album, već uloviti da mi napravi cover, ali je bio zauzet rokovima i sad smo se konačno našli'', kaže Mile.

Redatelj Tomislav Fiket, prema ilustracijama je napravio videospot za pjesmu. A Kekinova mala - živahna i svojeglava kćerkica Miša na sve je ponosna:

''Milim da je i odmah se time naravno pohvalila. I cijeni to i rekla mi je Hvala'', priča Mile.

Stariji sin Vito uvijek je negdje kao potpora tati:

''On je sad tu negdje sa ekipom. Srednjoškolac, već je formirana ličnost, tako da okej se sasvim nosi'', priča Mile.

Otkad više ne djeluje u Hladnom pivu, Mala je došla i kao svojevrstan početak Kekinove samostalne glazbene priče:

''Ovaj puta sam stvarno solo, do sada su to bili projekti, napustio sam Hladno pivo, to jest krenuli smo različitim stazama, na proljeće izdajem album, tako da sada je početak moje nove karijere, i zbog toga sam jako uzbuđen'', kaže.

A čini se da je Mala i tek početak njegovih slikovnica:

''Već smo u pregovorima za drugu jednu slikovnicu, koja bit će to jedna malo mračnija tema, neću puno otkrivati, nadam se sljedeće godine da ćemo Tomislav i ja napraviti je. – Jel to za velike onda a ne za male? – One malo veće male'', otkrio je.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.