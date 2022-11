Jedno od najvećih glumačkih imena ovih prostora o traumi iz djetinjstva i supruzi Tamari: ''Ona je trpjela zbog mene jako puno''

Mikija Manojlovića ekipa In magazina ovih je dana zatekla u dragom mu Zagrebu, na predstavljanju filma ''Stric''. Legendarni glumac tom je prilikom našoj Aleksandri Keresman otkrio zašto se zahvaljujući svojem stricu cijeli život bojao visine, tko je najveći autoritet u njegovu životu i zašto ne smije govoriti o sinu Ivanu.

Mračan, devijantan, tajnovit ''Stric'' - uloga je kakvu ne može odigrati baš svatko. Ali zato je legendarni Miki Manojlović u ovom psihološkom trileru, još jednom dokazao zašto nosi titulu jedne od najvećih glumačkih zvijezda ovih prostora. U višestruko nagrađivanom psihološkom trileru tumači poludjelog rođaka koji obitelj svojeg brata drži zatočenu u beskonačnoj proslavi Božića.

''Biti a ne predstavljati nekog to jest pronaći u sebi tog ''Strica'' kakvog ste vidjeli meni nije bilo jednostavno ali ipak sam ga pronašao i onda vam to nije prijatno'', priča Miki.

Uvrnuta je slučajnost da je i on imao jednog vrlo zanimljivog strica, uz kojeg ga veže trauma iz djetinjstva.

''Ja sam dugo godina imao strah od visine, godinama, bilo mi je jako teško i išao sam na psihoanalizu. I onda smo radili na tome zbog čega ja imam tu prazninu koja me užasava. I tako smo došli do toga da je mene moj stric, on je bio šaljiv, ali šaljiv na način koji nije bio primjeren za moj uzrast, sjetio sam se šala u našoj kući koja je bila na prvom katu u Beogradu gdje sam rođen. On bi mene, znate kako mačku uhvatite za vrat pa je premještate, on je mene tako hvatao za vrat i na tom balkonu kao vrtu a to je visoko tako me držao i govorio a vidiš a zemlja ti ide onako prema tebi, to je radio nekoliko puta, ja sam vrištao to je njemu valjda bilo zabavno i nekako me držao ovako kao dekicu i bacao u zrak ali preko ograde i hvatao i govorio pa ne bih ja tebe, ja tebe volim'', prisjetio se Miki.

Je li uspio pobijediti strah od visine nakon toga?

''Nakon toga jesam a iz toga ide čitava priča kako se bojim aviona ali ja se ne bojim aviona nego te visine kad pogledam dolje'', kaže.

Dok u ovom filmu Stric autoritetno upravlja životima submisivne obitelji, u Mikinoj stvarnosti glavnu riječ vodi netko sasvim drugi.

''Na neki način moja supruga'', kaže Miki.

Je li to autoriteti prema glumcu ili prema djeci?

''Prema meni, ali pazite nisam ja nikakav anđeo, ali nisam ni đavao niti se ja nje bojim, imate one autoritete kojih se bojite, ne ne, ali ona.

Ona je trpjela zbog mene jako puno u profesionalnom životu. Kad je krenuo rat ja sam šutio i bilo mi je jako teško, to je trajalo 8,9 mjeseci i rekao sam ja idem odavde i nije me bilo na daskama 12 i pol godina. Za to vrijeme ona je bila sa mnom, tako da je i ona sebe napustila u tom i onda je u jednom trenutku kad se Ivan rodio, ajme rekao sam njegovo ime a ne bih smio po dogovoru onda je bila kako, u koju će školu i ona je rekla znaš što moram raditi, imam potrebu, ono što volim i želim. Jedan…što nije istina, al je duhovito i nije daleko od istine, čak i u našem slučaju, jedan moj prijatelj iz Makedonije mi je rekao kad ti žena postane intendantica ti si izgubio ženu, vidjet ćeš. Misleći na taj stalni stres, stalnu neizvjesnost'', govori Miki.

Iako su glumac i supruga i glumačkom svijetu, njihov sin je otišao u drugom smjeru. Je li mu žao zbog toga, gleda li predstave, filmove i kakve su mu reakcije?



''Ja imam jedan dogovor s njim a to je da o njemu ne govorimo'', rekao je Miki.

Kao ni o činjenici da je službeno u mirovini jer unatoč tomu, radi više nego ikad, a jedini trenutak umirovljeničkog života iskusio je u pandemiji, okrenuvši se povrtlarstvu.

''Nije bilo loše, bio sam dobar u tome'', kaže.

No zato od snimanja ne uzima odmor.

''Snimat ću u Portugalu jedan film i snimat ću u Njemačkoj jedan film i snimat ću s Lordanom Afranovićem, počeli smo snimanje već, ali prekinuto je sad i zove se ''Zlatni rez 42'' i to će biti iduće godine na proljeće'', otkrio je.

A možemo li očekivati Mikijev film pod redateljskom palicom?

''Ima onih koji govore ja sam mogao ja bi to i to, pa da si mogao ti bi to i napravio. Ja bih možda rekao ''ću'', neću reći mogao sam, reći ću tiho možda ću'', zaključio je legendarni glumac na kraju razgovora.

