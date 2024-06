Tamburaši u starkama uoči Europskog prvenstva imaju novu navijačku pjesmu, a ako Hrvatska bude prva, obećali su: ''Ja se šišam na ćelavo!''

Popularni Mejaši uoči Europskog prvenstva objavili su novu pjesmu ''Milijun suza'', a za In magazin otkrili su kako je trener Zlatko Dalić reagirao kad ju je čuo.

Mejaši su odlučili biti 12. igrač Hrvatske nogometne reprezentacije na nadolazećem Europskom prvenstvu. Popularni tamburaši u starkama snimili su svoju prvu navijačku himnu zanimljivog naziva ''Milijun suza''.

"Nekako sam se vodio time da milijun suza , svatko tko je Hrvat , tko voli Hrvatsku svim srcem, a to mislim da smo svi koji smo ovdje rođeni i negdje druge, a preci su im iz Hrvatske spremni su i zadnju suzu pustiti za svoju domovinu..." govori Nikola.

"Mislim da sam pustio suzu kad je Hrvatska bila druga i kad mi se kćer rodila."

"Ono što bi mi htjeli postići najviše je da potaknemo nekako, da dopremo do publike i do igrača i da napokon osvojimo to zlato koje nas toliko godina čeka!'', dodao je.

U zabavnoj odi domovini i našim sportskim herojima Mejašima se pridružio, ni manje ni više, nego izbornik Zlatko Dalić.

''On je naš Varaždinac, na to smo posebno ponosni, srećemo se tu u gradu, vrlo se dobro znamo. 2018. smo ga dočekali kod nas na Trgu, pred njegovom kućom i još smo imali zajedničkih druženja i mislim da nas je dobro upamtio i da nam je to bio glavni adut zašto je pored svih svojih obaveza pristao doći."

A evo i kako je reagirao na pjesmu.

"Kad je izbornik čuo pjesmu rekao je o, ovo je malo drugačije od svega što se do sad radili, ovo će biti dobro, šta trebam samo nemojte da pjevam!''

Stihove u pjesmi dečki su posvetili i treneru svih trenera Ćiri Blaževiću.

''Mislim da i zaslužuje da se sjetimo njega koji nas je davne 98 doveo na tron na treće mjesto!"

Svi članovi Mejaša strastveni su navijači Hrvatske nogometne reprezentacije.

"Svi smo mi spaljeni kad Hrvatska igra, pogotovo ako utakmicu moramo gledati u kombiju. Kombi se trese kao da će se prevrnuti'', priznaje.

Kad je pak u pitanju pronalaženje kreativnih rješenja kako gledanje utakmice ne popustiti ni na pozornici, pobjedu odnosi Denis Dumančić.

''Denis je sebi našao stalak za note i gore si stavio utakmicu. Tu svira gitaru i gleda tekmu!"

Možda je napokon stigao trenutak da se Vatreni kući vrate sa zlatnom medaljom oko vrata. A ostvari li se to, Mejaši su spremni na velike promjene!

"Ako budemo prvi, Nikola ti se skini! Ja ću se ošišati! Na ćelavo'', otkrivaju.

