Matija Cvek pomiče vlastite granice na planinarskoj avanturi: ''Kad se probiju te neke problematike, onda se otvara jedan skroz novi svijet''

Od nogometne karijere je odustao zbog ozljede a danas suvereno vlada glazbenim vodama. Međutim, svojim se ljubavima, sportu i prirodi, uvijek vraća u potrazi za inspiracijom. Tako Matija Cvek upravo u planinarskoj avanturi na Velebitu pomiče vlastite granice. Kako planine utječu na ovu umjetničku dušu, zašto je većinu pjesama napisao u hodu te zbog čega je kao dijete zadavao glavobolje svojim roditeljima, povjerio je Sanji Jurković za In magazin.

Njegove pjesme publika, kaže, sluša s razumijevanjem. I uistinu, Matija Cvek u vrlo se kratkom vremenu pozicionirao iz mlade nade u eminentno lice domaće glazbene scene.

''Sve ovo do sad je, naravno, jako laskavo i motivirajuće i ono… Volio bi da nikad ne stane, ali mislim da bi u nekom trenutku ipak trebalo malo splasnuti'', smatra Matija.

Stvara li mu to pritisak ili ti je vjetar u leđa? Ili je i jedno i drugo?

''Pa lagao bi da kažem da nije baš određeni pritisak, mora ga biti, ja bi rekao da je taj pritisak čak i malo zdrav. Pokušavam probiti te svoje granice, to je prioritet uvijek. Uvijek je prioritet biti što bolji, bolji čovjek, bolji glazbenik, rasti stalno, samo da nije nikad stagnacija'', priča Matija.

Tako je svoje granice odlučio pomaknuti još jednom, počevši upravo danas. Naime, dok vi gledate ovaj prilog, Matija sudjeluje u Highlanderu na Velebitu. Ova petodnevna planinarska avantura svake godine privlači sve veći broj zaljubljenika u prirodu.

''Doduše neću ostati svih pet dana, to mi je malo žao, ali eto, i ta tri dana će mi biti stvarno lijepo iskustvo, to sam siguran. Bit će i zahtjevno iskustvo, mislim da hodamo oko 54 kilometra u ta dva dana. Po etapama postoje problemi, prvo su sigurno problem upale. A onda ti naravno i glava počne sugerirati nakon nekog vremena šta je meni ovo uopće trebalo, da l' ja to uopće dalje mogu, ali mislim da kad se probiju te neke problematike, onda se otvara jedan skroz novi svijet. Kažem, ja sam neke najbolje pjesme, ideje i stihove, po meni, su mi došle na pamet tako u prirodi, hodajući'', otkriva Matija.

''Ima puno prirode u mojim pjesmama, mislim da su sve slike generalno u tome, da su sve slike iz prirode i da sve što u životu tražim lijepo generalno nađem u prirodi ili nađem usporedbu s prirodom'', zaključio je.

A nakon punjenja baterija, s upalom mišića ili bez nje, u Zagrebu ga očekuju koncert i promocija novog albuma.

''Moram biti spreman za koncert u Zagrebu kako god znam, mi se šalimo svi da ja sad gasim mobitel na ta tri dana i nestajem i sad je pitanje hoću se vratiti na promociju albuma ili ne'', priča Matija.

Album čarobnog naziva ˝Vile se ovdje igraju˝ izlazi već krajem ovog tjedna, a nastao je u malom mjestu pokraj Rijeke, gdje su se Matija i Funkensteinsi zatvorili na desetak dana i stvorili tzv. ''album momenta'', odnosno odraz onoga čime se on i njegov bend bave posljednjih nekoliko godina.

''Izuzetno mi je bitan zato što je to sad, ajmo reći, prvi od dva albuma, haha, koji smo moj bend i ja radili zajedno. Ukucali svu kreativu koju imamo i mislim da je rezultat stvarno jako dobar. I evo, sad ide onaj najteži dio, predstavljanje albuma ljudima i nekako se nadaš da će se nekome svidjeti'', kaže i dodaje:



''Volim da stvari budu kako trebaju biti, ali sam si i naučio oprostiti kad nisu. Neke stvari treba i jednostavno pustiti u životu, mislim da je to isto istina'', zaključio je.

Zbog ozljede prednjeg križnog ligamenta u koljenu, Matija je svojedobno pustio nogomet, a budući da ga je zanimala i fizioterapija, zapravo je velika slučajnost da je završio upravo u glazbenim vodama.

Kakvo je bio dijete, kaže da je bio tvrdoglav?)

''Pa bio sam tvrdoglav, nagle naravi, haha, to se nije baš puno promijenilo. Bio sam jako raspjevano dijete. Stvarno sam jako rano počeo skidati taj sram sa sebe, u smislu kao mogu pjevati pred ljudima. I bio sam dosta posvećen, kad sam se uhvati nečega, uvijek sam se trudio to isfurati do kraja'', ispričao je.

Stoga će na svojoj djeci jednoga dana, kad za to dođe vrijeme, primijeniti provjeren recept.

''Svjestan sam da ću ustvari utjecati samo do jedne mjere na taj odgoj u budućnosti, ali ono što mogu, mogu dati puno ljubavi, mogu probati usaditi neke moralne vrijednosti, mogu probati bar malo predstaviti što je ispravno, što neispravno i vjerujem da su moji roditelji sa mnom na sličan način funkcionirali'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.