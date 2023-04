Matija Cvek sasvim iskreno o golemom uspjehu i ljubavnom životu: ''Jako malo toga treba čovjeku da se baš oduševi i zaljubi''

Da Matija Cvek sve što dotakne, pretvara u zlato, već znaju svi. Posebno je toga svjesna obitelj Cvek. Za njegov golem uspjeh dijelom je zaslužna i baka Maja, zagrebačka pjesnikinja koja mu redovito odobrava tekstove. Tako će se jedna njezina pjesma naći na najiščekivanijem albumu godine koji izlazi najesen.

Visine o kojima Matija Cvek pjeva, i sam je dostigao. Brojne nagrade, pobjede na festivalima i velika priznanja publike, ali i struke, obilježile su njegovu karijeru. Zatvorio je krug svih velikih glazbenih uspjeha, i to s tek navršenih 30.



''Pa baš to, zatvorio se jedan krug. Kao, nisam ga sad baš nešto ni otvarao, da sam se trudio da idem u tom smjeru nagrada, ali moram priznati, odnosno neću lagati da mi nije drago i da kao me ne motivira i da mi malo ne godi'', govori Matija.

Njegova nova balada ''Kraj Save'' posveta je rodnom Zagrebu. Na ulicama na kojima je odrastao najviše ga ljudi i prepoznaju, a kako kaže, katkad ga hvata anksioznost od količine pozornosti koja ga okružuje.



''Mislim da je to skroz normalno, da malo nekad i ja isto bi se ono najradije okrenuo u kut i samo 10 min da prešutimo sve. Ali obožavam ljude, obožavam pričati s ljudima, obožavam čuti njihove dojmove, obožavam zagrljaje, tako da jednostavno... Koliko me to ajmo reći umara, toliko me i hrani'', iskren je Matija.

Na uspjeh su najviše ponosni roditelji koji vjerno prate svaki njegov korak!



''Malo mi fali taj osjećaj, znaš ono došao sam doma i nitko me ne pita što se dogodilo, ali jednostavno ne mogu si oni pomoći. To im je prezanimljivo, prezabavno i ponosni su i ja sam na tome zahvalan. Ali eto kažem, nekad bi se vratio u prvi osnovne'', govori Matija.

A najveća mu je potpora u obitelji Cvek baka Maja. Zagrebačka pjesnikinja dijelom je zaslužna za Matijin talent u pisanju, a jedna od njegovih hit pjesama izašla je iz njezina pera.



''Ona je započela pjesmu, imala je tu jednu lijepu pjesmu "Potraži me u jesen" na koju sam se ja nadogradio i napravio tu glazbu i o toj pjesmi, već smo razmišljali da je uvrstimo na drugi album i mi ju izvodimo na koncertima već sad i u stvari dosta ljudi traži tu pjesmu što mi je jako drago'', priča Matija.

A na novim pjesama Matija radi punom parom. Najesen ćemo imati priliku čuti njegov novi album, nastao u opuštenom druženju s Funkesteinsima.



''Oduševljen sam načinom na koji smo mi funkcionirali tih 10 dana, provodili smo 15 sati u studiju. Apsolutni gušt. Toliko kreative, izašlo je genijalnih stvari i mislim da ima predivnih pjesama'', govori Matija.

"Vile se ovdje igraju" već nazivaju najiščekivanijim albumom godine!



''Naslov je dobio po jednom mjestu, odnosno po jednoj tabli, taj natpis je bio na jednoj tabli u Bihaću kad sam bio na jednom predivnom mjestu i onda sam se zaljubio u to i odlučio da će to bit naziv mog albuma'', govori Matija.

Iako svoj ljubavni status ne želi otkriti, znamo kakva dama može osvojiti njegovo srce!



''Jednostavna, opuštena, ambiciozna. Isključivo dobra, jako jednostavno u principu i jako malo, jako malo tog treba čovjeku da se baš oduševi i zaljubi'', kaže.

A možda je upravo takva i već pokucala na njegova vrata!

