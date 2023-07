Mate Bulić nahvalio je svog kuma Marka Perkovića Thompsona: ''To je najviše njegova zasluga i on je to cijeli život mene poticao''

Malo je onih koji se mogu pohvaliti 40 godina dugom glazbenom karijerom te energičnim nastupima koji publiku nikada ne ostave ravnodušnom. Jedan od najpoznatijih domaćih izvođača Mate Bulić, koncertom u sklopu 57. Đakovačkih vezova, još jednom je svojim pjesmama povezao generacije, ali i pokazao kako je i dalje u punoj glazbenoj snazi.

Kralj dijaspore Mate Bulić iza sebe ima više od deset albuma, više od stotinu koncerata diljem svijeta i podužu listu hitova. Unatoč brojnim zdravstvenim preprekama s kojima se susreo za vrijeme korone, od glazbe ne odustaje.



''Pa mislim rad, samopouzdanje, da znaš ono što radiš, što voliš. Ja sam se Bogu zahvalio nakon ove bolesti što mi je dao snage i volje da radim ono što najviše volim na svijetu, a to je pjevanje. To je jedna energija, jedna emocija koju čovjek ne može opisati dok ne doživi'', priča Mate.

Tu emociju prepoznaje i publika, među kojom se uvijek nađu mnoga mlada lica. Matine pjesme redovito s njim pjevaju od riječi do riječi.



''Kad radim te klubove, prvih petnaestak redova sve su djeca, nemaju ni petnaest godina, a to me posebno raduje. Od 7 do 77 je nešto najljepše što jedan čovjek može doživjeti u karijeri'', kaže.

Među najvjernijim obožavateljima je njegova obitelj, koja mu je potpora u svemu što radi. Slobodno vrijeme rado provodi s unucima, a nedavno je ponovno postao djed, što mu je, kaže, najveća sreća u životu.



''Moj mlađi unuk kaže Ivanu: Je li ti znaš da je naš dida kralj u Hrvatskoj, kaže Ivan znam, pa što? To je jedno uživanje koje mi nitko ne može platiti'', priča.

Uz obitelj, mnogo mu znači i potpora prijatelja, pogotovo njegova kuma Marka Perkovića Thompsona. On je napisao neke od najpoznatijih Bulićevih pjesama te mu je desna ruka kada je u pitanju glazbeno stvaralaštvo.



''To je najviše njegova zasluga i on je to cijeli život mene poticao u tom pravcu da pjevam onako kako on smatra da je to, a on je to najbolje odabrao'', kaže Mate.

Premda mu je glazba prva ljubav, Mate Bulić je bio strastveni zaljubljenik u nogomet. Taj mu dio života i danas nedostaje, no sreću pronalazi u drugim stvarima.



''Godine su učinile svoje. Završili smo tu epohu, zatvorili tu knjigu, rekli nogometu zbogom i sad imaju neke druge životne čari, na primjer kao pjesma koja me ispunjava, koja me raduje i koja će me pratiti, ako Bog da, do kraja života'', priča Mate.

Ovaj svestrani glazbenik i zabavljač trenutačno aktivno radi na autobiografiji u koju će pretočiti svoju životnu priču. Knjigu će podijeliti u nekoliko dijelova, u kojima će obuhvatiti sve - od djetinjstva preko rada na gradilištu u Njemačkoj do glazbene karijere.



''Ja želim da to bude dobro, da to bude iskreno i nikako drugačije. Da sve te sekvence u životu koje sam ja poslagao, želim da budu dobre, da budu autentične, da ljudi to prepoznaju jer moraju me prepoznati onakvog kakav ja jesam'', rekao je Mate.

Ta prepoznatljivost, osim u autobiografiji, vidljiva je i u svakom njegovom stihu, no nove pjesme još neko vrijeme morat ćemo pričekati.



''Ako se dogodi neka tema koja mi je interesantna i koja će me zaintrigirati da to napravim, onda ću ponovno raditi, a ovako više ne da nemam inspiracije nego jednostavno ponavljanje, to je najgore što se može dogoditi svakom u životu'', smatra Mate.

Sudeći prema koncertu u Đakovu, njegova glazba i rad sve su samo ne ponavljanje. Nakon svih ovih godina, Mate Bulić i dalje ima sposobnost dirnuti srce slušatelja pa stoga ne čudi da je svaki njegov izlazak na pozornicu praćen gromoglasnim pljeskom i uzvicima.

