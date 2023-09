Naš glazbenik osvrnuo se na bivšu ljubav i poželio joj sve najbolje: ''Mislim da ju čeka svijetla budućnost''

Nakon nikad radnijeg ljeta, jedan od naših mladih vokala Marko Kutlić se okreće završetku novog albuma te velikom zagrebačkom koncertu. Je li ovaj pjevač i dalje slobodan, u kakvim je odnosima s članovima bivšeg benda Pravila igre te kako je upoznao svojeg glazbenog idola Erosa Ramazzottija, otkrio je našem Gordanu Vasilju.

Svojim vrhunskim glasom i interpretacijom Marko Kutlić nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U to smo se i osobno uvjerili u Kaštel Starom na jednoj od posljednjih stanica njegove duge, ljetne turneje.



''Pa nisam nikad nastupao kao ove godine. Ove godine je baš bilo izazovno i moram ti priznati da sam čak i sebe malo iznenadio, odnosno preforsirao sam se malo. Shvatio sam da malo teže podnosim tempo u ovih zadnjih par dana'', priznao je Marko.

Osim prema rekordnom broju koncerata, ovo ljeto pamtit će i po nastupu na Melodijama Jadrana, drugoj nagradi žirija na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku za duet s Leom Deklevom i ispunjenju davne želje da upozna svojeg idola, Erosa Ramazzottija koji je na Instagramu slučajno vidio Markovu izvedbu svojeg hita

''Nakon tog videa me zapratio Eros Ramazzotti na Instagramu i poslao mi je poruku, na koju sam mu ja odgovorio. Napisao sam mu da sam veliki zaljubljenik u njegovu glazbu i da bi mi bilo drago da ako ikad bude neke prilike da se upoznamo i on me pozvao da dođem u Pulu, da mu ostavim svoj broj i da se upoznamo. Ja sam mislio da je neka šala.'', priča Marko.

Ali legendarni Talijan se nije šalio, a jedan od naših najperspektvnijih mladih glazbenika je još uvijek pod dojmom.



''Ja sam mu poklonio jedan CD, odnosno napravio sam jednu ploču na koju sam snimio ovu pjesmu s kojom sam bio na šansoni na talijanskom jeziku pa sam je stavio i na hrvatskom i talijanskom. Jednu ploču sam ostavio za sebe, jednu sam poklonio njemu. Tako da evo, tko zna, možda nekad nešto i otpjevamo skupa.'', kaže Marko.

A Marko se u glazbu zaljubio još kao dječak koji se s obitelji kao petogodišnjak preselio iz Slavonskog Broda u Zagreb. Djeca u metropoli ga u to vrijeme, priznaje, nisu baš prihvaćala.



''A djeca kao djeca, a znaš kako se kaže, sve ti to dolazi iz kuće. Ja kad sam došao u Zagreb, meni su svi iz Bosne, imao sam dosta izražen taj bosanski naglasak i nije se to njima baš svidjelo, toj djeci s kojima sam išao u razred, zato što sam ušao u jednu sredinu gdje su svi bili okorjeli purgeri.'', prisjetio se Marko.

Ali to ga nije demotiviralo u želji za uspjehom. Nikad nije bio dio nijednog estradnog klana, a već s 19 godina postao je pjevač grupe Pravila igre, koju je nakon tri godine napustio zbog različitih pogleda na glazbu. Ekskluzivno za In Magazin otkrio je u kakvim je danas odnosima s članovima svojeg bivšeg benda.



''Ja ne znam s ljudima biti posvađan. Meni je to totalni apsurd. Ja vjerujem u oprost, ja vjerujem da si ljudi mogu oprostiti neke stvari i to je to. Gorak okus potpuno ispran, evo baš sam prije neki dan bio s Goranom Beloševićem na piću, tako da čujemo se, nazovam ja njega, nazove on mene, tako da sve ok.'', priča Marko.

Iako se vrlo mlad i oženio i razveo, a lani prekinuo i četverogodišnju vezu s kolegicom Antonelom Đinđić, ovaj 28-godišnji otac dvojice sinova još vjeruje u brak. Otkrio nam je i kako je trenutačno solo.



''Ja mislim da bi čovjek u svakom odnosu trebao biti slobodan. To je moje mišljenje. Kad ja čujem riječ veza meni je to malo, ne sviđa mi se ta riječ jer to je vezanje, to je ono robija, veza.'', laže.

Kako bi on to nazvao?

''Više volim kad su dvoje ljudi u nekom odnosu, ali su slobodni. I jedna i druga strana da su slobodni.'', objasnio je.

Antonela je nedavno za In Magazin otkrila kako mu je i dalje potpora, ali iz daljine, i kako misli da je golem talent i da ga čekaju velike stvari.



''Nisam pročitao što je rekla niti vidio, ali evo, i ja njoj isto želim sve najbolje. Mislim da je ona stvarno jedan vrhunski vokal, profesionalac i mislim da ju čeka svijetla budućnost.'', zaključio je Marko.

Pred Kutlićem je prvo završetak drugog samostalnog albuma, a onda 23. studenog i velik koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture.

