Marko Grubnić otkrio zlatno pravilo kod stiliziranja Maje Šuput: ''Ali to je samo za nas, to nemojte raditi doma!''

Marko Grubnić s pravom se može nazvati jednim od najuspješnijih modnih stilista na našim prostorima. Njegove smo glamurozne kombinacije i stajlinge imali prilike gledati u omiljenim televizijskim emisijama ''Supertalent'' i ''Ples sa zvijezdama'', a odsad se njegovi korisni savjeti za besprijekoran modni izričaj mogu slušati u sklopu kolumne. Kako i gdje, saznajte u prilogu In magazina.

Decentno, svečano, šljokičasto ili pak potpuno ekstravagantno. Kako kombinirati odjevne komade, što odjenuti za različite prigode te što sve trebate znati o najpoznatijim modnim trendovima samo su neke od korisnih tema nove kolumne portala zadovoljna.hr s Markom Grubnićem.



''Ja nekako uvijek te suradnje me jako vežu za ljude, za suradnike. Kad su me nazvali iz uredništva zadovoljne ja sam nekako imao mali upitnik nad glavom, međutim kad sam upoznao te predivne cure, žene koje rade na tom portalu, nije bilo drugog nego reći da'', objasnio je Marko Grubnić.



''To su nekakvi savjeti, ali više nekako moje viđenje te mode i jednostavno nekako platforma u kojoj prenosim svoje ideje, savjete'', objasnio je.

Do sada su izašle četiri video kolumne s više od 200 tisuća pregleda na društvenim mrežama, a članci povezani s projektom ostvarili su preko 50 tisuća pregleda.



''Moram priznati da je mene iznenadilo upravo ove teme, reakacija ljudi, normalnih običnih ljudi koji su popratili ove teme. To je samo pokazatelj da je to dosta ovako životno i da to nešto što ljude u stvari baš zanima'', kaže Grubnić.

Marko čitateljima pomaže da se istaknu svojim stilom i osjećaju samopouzdano u svim prilikama, no kaže da univerzalan savjet ne postoji.



''Stvarno mislim da u modi i modnom svijetu se nameću svakakva pravila, ali ja bi savjetovao da sva pravila maknete od sebe, da zaista uživate u onom što nosite, da to osjećate, da budete sretni i veseli, da vas ništa na sputava'', kaže.

Osim kada je u pitanju šoubiznis. Tu su pravila potpuno drugačija.



''To zna moja Maja najbolje, ako je ugodno i udobno, nije dobro za šoubiznis. Ali to je samo za nas, to nemojte raditi doma, vama zaista neka bude ugodno i udobno i nosite ono u čemu se dobro osjećate'', zaključio je.

A novu kolumnu Dreskod by Marko možete pogledati već danas!

