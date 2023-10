Marku je presudilo jelo mladog chefa Mate o kojem se već naveliko govori, a evo koja je njegova poveznica sa Stjepanom Vukadinom!

Još jedan kandidat napustio je MasterChef. Riječ je o Marku Brusaču, kojem je presudilo jelo mladog chefa Mate Sučića. Što je Mate pripremio, kako je povezan s članom žirija Stjepanom Vukadinom te što o svojem ispadanju kaže Marko, saznajte u prilogu In magazina.

Sa samo 29 godina, Mate Sučić mlada je zvijezda gastro scene. Njegova jela, o kojima se naveliko govori, mogli su kušati i kandidati MasterChefa. Njegova nit vodilja u kuhinji je spojiti tradiciju s modernim pečatom.



''Sve ove ideje u biti meni potiču iz samog mog okruženja, ondje di živim i u biti, imamo svoj OPG, tako da te namirnice gledam svaki dan i gledam kako to osmisliti, dati im to novo ruho, a opet da je tradicija tu prisutna'', govori Mate.

S MasterChefom ga pak veže i jedan od članova žirija - Stjepan Vukadin. Njih dvojica dijelila su, naime, školske klupe.



''Zadnje mjesto koje je ostalo, ja sam u biti kasnio, zadnje mjesto koje je ostalo je bilo kod kuma, kod kuma nije nitko sjedio, ja pitam je l' slobodno, on kaže je, tako smo do dan danas ostali prijatelji, kumovi'', govori Mate.

Za svoj rad Mate je i nagrađen trofejom mladi talent godine.



''Moram priznati da me jako iznenadilo. Ja u biti ničemu ne težim, ja kuham onako iskreno, od srca, tako sam se postavio od prvoga dana, ničemu nisam težio ali evo nagrada mi je stvarno došla lijepo. Ponosan sam na nagradu'', govori Mate.

A Matine janjeće raviole dobro će zapamtiti Marko Brusač. Zbog nedostatka svih komponenata, ovo jelo presudilo je i Marko je morao napustiti MasterChef.



''Ja sam sretan i ponosan tako da ono, jedna predivna ekipa, predivno iskustvo. Iz grešaka se uči. Za mene je bilo najteže zato što je bilo puno komponenti i u biti neke stvari sam izostavio kao što je gel od mlade ljutike i neke stvari su mi bile prvi put, u biti stvar je prakse'', objasnio je Marko.

Nakon izlaska, Marko priznaje da se ne vidi u profesionalnoj kuhinji, već da će sada s istančanim nepcem s posebnim guštom pripremati jela za svoju obitelj i prijatelje.



''Iskustvo je bilo neprocjenjivo, predivno i moram reći da sam baš ponosan i sretan i ponovno mi se probudila strast prema kuhanju i to apčiciram svaki dan. Mislim da mi je najteže padalo to što mu mi nedostajale moje dvije predivne žene, ali u biti nije mi bilo ništa posebno teško. Jednostavno naučio sam i to sam gledao kao neko veliko učenje, izlazak van komfort zone i snalaženje u njoj, ali definitivno jedno od najboljih iskustava je bilo bit vođa tima, završit stvari do kraja'', objasnio je Marko.

MasterChef kuhinja još je jednom pokazala da nitko nije siguran i da najmanja sitnica može presuditi.



''Mislim da svi imaju jako dobar potencijal, mislim da su tu ljudi koji trebaju bit tu. Ono što sam ja rekao, moj brat Emanuel, volio bih da jako dugo dogura, ali ima jako dobrih kandidata i mislim da mlade snage kao što su Gaia, Luka, Ivana, ali i stariji kao što su Petar, Sara i svi ostali'', rekao je Marko.

Preostale kandidate sada očekuju novi kulinarski izazovi. Tko će se najbolje snaći u njima, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako izgleda supruga najiskusnijeg člana žirija MasterChefa, rijetko je pokazuje, no poznato je čime je izluđuje!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Ovo je pjesma srpske folk-zvijezde koja u rasprodanim arenama izazove najveću reakciju i s njom je svi pjevaju u isti glas!