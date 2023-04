Jedan od naših najpoznatijih neženja o ljubavi s mnogo starijim ženama: ''Bitno je da se energije poklope''

Neda Ukraden i grupa Vigor mnogo su puta dijelili pozornicu na koncertima, a sada su odlučili ujediniti glasove u duetu "Viva l'amore". Glazbena diva tom je prilikom mlađem kolegi udijelila savjete o dugovječnosti na sceni. Na što je pak Mario Roth spreman kad ga pogodi Amorova strelica, bi li mogao ljubiti znatno stariju od sebe, ali i zbog čega s djevojkom nije pričao danima, poznati pjevač otkrio je Anji Beneti za In magazin.

"Živjela ljubav" - poručuju Neda Ukraden i Mario Roth u duetu s kojim su u čitavoj regiji pokrenuli lavinu najljepše emocije na svijetu.

Pogledaj i ovo Video čestitke Poznati Hrvati za vas ovog Božića imaju samo dobre želje: Pogledajte što su vam poželjeli!

''Ljubav pokreće svijet. Kao što biljka ne moze bez sunca, tako čovjek ne može bez ljubavi. I sto posto sam siguran da je ljubav pokretač svega. U ovim teškim vremenima, mislim da je ljudima prijeko potrebno pregršt ljubavi i pregršt nekih dobrih vibri i lijepe energije'', govori Mario Roth.

Na ideju za duet došla je lijepa Imoćanka. I to na jednom od zajedničkih koncerata.

"Neda me jednom iznenadila. Bili smo na tonskoj probi, sišla je s bine i rekla je: znaš što, mi bi mogli snimiti neki duet. I tako se rodila ta ideja. Normalno da ti bude nekako toplo oko srca i da je to nekako samo dokaz da te neke velike zvijezde koje si ti slušao kao mali prate tvoj rad, i da se to njima sviđa i žele biti dio tog nečeg i to je zaista jedna lijepa spoznaja'', govori Mario Roth.

Iskusna glazbena diva sa više od pola stoljeća dugom karijerom, s Mariom je podijelila savjete o dugovječnosti u životu, ali i na estradi.

"Rekla mi je samo da ostanem svoj, jer kad si svoj onda si i najbolji'', otkrio je.

U spotu mu je pak nabila plesni ritam i još jednom dokazala da su godine samo broj.

"To je poruka ove pjesme kao što stih kaže - još smo mladi, još smo najluđi. Bez obzira koliko ti imao godina da li imao 20, 40 , 60 ili 70, tijelo stari, ali duša ili duh ne stari nikada. S godinama dobijaš koju boru više, ali se duša nikad ne može naborati", kaže Roth.

Baš zato Mario priznaje da ne bi imao ništa protiv ljubavne veze i s mnogo godina starijom damom.

"Mogao bi biti. Bitno je da se energije poklope, bitno je da se poklope te neke vibracije, ako ti vibriraš na istoj frekvenciji, onda je poptuno nebitno, kao što sam rekao - godine su samo broj. U ljubavi nema kalkuliranja, ljubav nije matematika, ili se zaljubiš ili se ne zaljubiš, pa bio to netko stariji ili mlađi, to je potpuno nebitno'', smatra Mario Roth.

Jedan od najpoželjnih neženja, djevojke danas, za razliku od nekada, ne bira očima, već srcem.

''Vanjska ljepota dolazi sa unutrašnjom, i ako nema unutarnje, nema ni vanjske. Kada sam bio mlađi, meni je bilo bitno da je ona lijepa, zgodna, kad si mlad si lud i nezreo, ali kad dođeš u neke godine, onda shvatiš da je ljepota itekako prolazna stvar , da ćemo svi mi jednog dana biti naborani i stari ...", zaključio je.

U ljubavi se uvijek daje 100 posto, i kad ga pogodi Amorova strelica spreman je na sve.

''Znao sam voziti po 300 km samo na pola sata da se vidimo'', otkrio je.

Ne srami se priznati da je vrlo romantičan.

"Naravno da jesam. Ja uvijek kažem da pravi frajeri, pravi muškarci nose cvijeće, pravi muškarci otvaraju vrata, pravi muškarci su nježni i pažljivi, sve ostalo su nemuškarci'', zaključio je.

No greške je u ljubavnim vezama, za kraj nam priznaje, ipak činio i ovaj, za mnoge žene, savršeni muškarac.

"Nije za pohvalu, ali mi se i to dogodilo. Dogovorili smo jednu lijepu večericu i ja sam zaspao , i nisam se pojavio i u međuvremenu mi je mobitel, baterija se ispraznila , nije mogla doci do mene, nismo pricali par dana , ali smo izgladili situaciju. Ja sam onda doma napravio veceru, pa sam se ispricao na taj nacin. "

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.