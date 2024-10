Naš poznati chef otkriva kako se snašao u ulozi oca: ''Nije da se hvalim, ali ništa mi nije problem...''

Naš poznati chef Mario Mandarić zasukao je rukave i sa svojim timom i učenicima varaždinske gimnazije, krenuo u sadnju. Sve ono što su posadili naći će se na meniju restorana kojem je na čelu. Kako se snašao u tome te čime su se na kraju zasladili, u prilogu donosi Dijana Kardum.

''Dobro došli u zeleno gnijezdo, ovo je naša školska šuma i naš školski voćnjak koji postaje eto banka hrane.''

Iz ovog voćnjaka na stolove restorana, kojem je na čelu Mario Mandarić, doći će plodovi koje su zajednički posadili tim restorana i učenici gimnazije iz Varaždina.

''Krenulo je u biti jer mi smo u restoranu skroz zero-waste s našim jelovnicima, uvijek gledamo neke načine kako da još više budemo uključeni u društvo, pa smo bili jedno vrime počeli radit naš kompost one stvari što nam ostaju da su organske i bio nam je plan možda taj kompost davat našim gostima, možda posadit neki vrt i kad smo počeli pričat o vrtu, počeli smo pričat o voćkama i to je ukratko naraslo do toga da danas sadimo 260 voćaka.''

''Tako da smo uzeli sve raznoliko pa ćemo vidit dogodine koje ćemo plodove imati. Ideja je da učenici dolaze kod nas u restoran na edukacije, da se oni brinu ovdje za te voćke, mi im dajemo kompost koji radimo u restoranu i tako zaokružimo tu cilu održivu priču.''

Jabuke, kivi, kaki, šipak, bobičasto voće, ali i začinsko bilje, mnogo se toga zasadilo.

''Mi smo sad pripremili visoke gredice, kupili smo gotove konstrukcije, stavili smo foliku i napravili humus...''

''Ja sam danas naučio toliko stvari što nisam imao pojma. Ja nisam uopće znao da je toliko komplicirano posadit voćku, nisam zna.''

''Jedan dio voćaka će biti za naše učenike, za prehranu naših učenika zato što nam je važno promijeniti i načela o zdravoj prehrani, tu će biti nadamo se jednog dana i laboratorij za istraživanja i na kraju krajeva za pripremu hrane'', kaže Martina Pažur, ravnateljica.

Nastava provedena na ovaj način svidjela se u učenicima.

''Sam projekt u nekakvoj prvoj fazi je onako izazvao šok jer djeca nisu naučena biti generalno vani jer su svi djeca računala, mobitela i to je izazvalo veliki šok. Ja sam već nekoliko puta napomenuo da kad su se prvi put susreli s nekakvim kukcima, lišćem, šumovima u šumi, ali nakon toga su to prihvatili kao normalan. Udaljili su se izolirali od svih onih nekakvih distraktora koji im smetaju'', govori profesor Jasmin.

Restoran Marija Mandarića ponosno nosi Michelinovu zvjezdicu. Tim se širi, a prije dva mjeseca pridružio im se i kolega iz Perua.

''Svaki dan je izazov, ali nevjerojatno je kad vidite rezultat, proizvod, možete reći: ''Woooow, radim za to!''

''Imam profesiju, ekonomist sam, ali jednog dana, dok sam to radio, shvatio sam da nisam sretan i počeo sam učiti, kako bih postao kuhar. Učio sam pet godina i nakon toga sam počeo raditi u Francuskoj, Italiji, Čileu, Peruu. Sad sam ovdje'', kaže Paolo Rodriguez.

A osim onog koji ima u Zagrebu, Mario će uskoro otvoriti i restoran u Beogradu na prestižnoj lokaciji. Uz mnogo ovih obveza, jedna mu je ipak najdraža.

''Očinska uloga, ja sam se snašao odlično, nije da se hvalim ali stvarno obožavam malu, ništa mi nije problem radit, svuda je vodimo sa sobom.''

Na kraju druženja pripremila se kotlovina kao najbolji završetak ovog radnog dana.

