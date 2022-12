Prava strka i frka u domu Maje Šuput: ''I ja krenem i nervoza me primi, takav znoj me oblio, ja sam problijedila...''

Sin Maje Šuput Bloom još nije progovorio hrvatski, a već je krenuo na satove engleskog jezika. Nedavno je u njihovu domu nastala i prava drama zbog Bloomova prvog šišanja. Maja kaže da je skoro doživjela ''infarkt'' pa su odustali od skraćivanja njegove duge kose. Kako je Maja uredila svoj dom za blagdane zna naš Davor Garić.

Prosinac je i za Maju jedan od onih mjeseci kad radi svaki dan, a odmora jednostavno nema.



''12. je kao šesti. Dva najnapornija mjeseca, dobro i deveti je bio, i cijelo ljeto je bilo... '', započela je Maja razgovor.



Nedavno je u njihovu domu bila prava drama! Bloom je morao na prvo šišanje u životu, no planovi su se izjalovili.



''Frajer ima kosu do pol leđa, pa ja mu sušim kosu po pol sata, to nije zezancija, svoju ne osušim, njemu sušim i krenem ja, frizera naručim da dođe mimo radnog vremena, da se posveti djetetu, kaj ja znam, dijete prvi put ide na šišanje. Frizer krene, i ja krenem i mene takva nervoza, takav znoj me oblio, ja sam problijedila, ja sam skužila da će me infarkt klepit, ako ga odvezem na šišanje. Ja sam ga samo vratila doma, nazvala sam frizera i rekla ''nemoj'', a frizer kaže ''Srce me je bolilo putem, ne mogu ni ja!'' Tako da smo rekli da ćemo se još malo psihički pripremiti'', ispričala je Maja.



Bloom će, čini se, biti pravi poliglot. Nema još ni dvije godine, a već ide na satove engleskog jezika.



''Mislim to je smiješno da ide na engleski jer oni se tamo igraju kao na engleskom, ali nitko ništa ne priča nego učiteljica priča na engleskom, ali oni se kunu da je taj program sjajan i da to djeci ostaje'', objasnila je Maja.



A je li progovorio hrvatski?



''Pa priča gluparije - ajde, tata, de, alo, i takve neke stvari i pjeva'', rekla je.

Uz majčinske i glazbene obveze, Maja je i u poduzetničkim vodama velika riba. U svoj je brend nedavno uvrstila i make-up za djevojčice. Naime, i ona se rano počela šminkati.



''Ja znam da je moj stari bio totalno protiv toga i ja sam silno htjela brzo odrasti pa sam stavljala grudnjak na ništa i šminkala se, sjećam se da mi je stari rekao ''Kud ideš takva? Ajde sad se lijepo umi i tek onda možeš van!'' A ja suza suzu gonu, sve frendice namazane, ja ne smijem i onda stari trikovi, opereš se doma, isplačeš se, ''ne volim te'' i te fore, onda odeš van i u torbici imaš maskaru ili nekaj i opet se namažeš i opereš prije nego dođeš doma! Ja ne znam kako to starci nisu kužili kakve smo mi sve gluposti radili, ali ovaj dječji make up koji mi prodajemo to je fakat za curice, za igru. Ne mislim da će se curica od 4 godina namazat i otić u disco. Osim ako nema baby disco! P to bi mogla otvorit - baby disco'', objasnila je Maja.



Ako i dođe do toga, zna tko će joj biti najveća potpora. Sa suprugom Nenadom miješa posao i ljubav, no mnogo obveza i Bloom ostavljaju malo vremena za romantiku.



''Kad ja njega uspavam, pogledam muža i već i Nenad spava lagano jer on nema baš taj noćni tempo kao i ja. On radi svoj posao, ja svoj, navečer smo muž i žena, pol sata, onda zaspemo oboje, međutim imam bezuvjetnu podršku u ovom svemu, u ovom kaosu što radim, da njega nema, ja ne znam kako bi se mi... Ja dođem sa Supertalenta u ponoć doma, mene uvijek čeka večera, on zna da ću ja doć fakat gladna i u adrenalinu. Ne mogu ja sad reć laku noć, idem se umit pa zaspat, pa ne ide to tako. Tebi još srce radi sto na sat, uvijek imaš neku anegdotu za ispričat, dođem toliko gladna, da me on ne dočeka s večerom, šta bih ja, nešto iz frižidera, nije mi to fora, 'oću večeru! hhahahaha....tako da da, jako se podupiremo!'', ispričala je Maja.



Za 2023. najavila je brojna iznenađenja iz svoje radionice, a godinu će otvoriti odmarajući se na Mauricijusu. Čini se da Maja živi život iz snova.

