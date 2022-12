Maja Šuput otkrila egzotičnu lokaciju na koju uskoro putuje i gasi telefon: "A i Bloom je baš rekao da bi tamo, pa ajde!"

Doček nove godine uz Novu TV i ove godine donosi mnogo smijeha i dobre zabave. Halid Bešlić, Maja Šuput, Jole, Lepa Brena, Škoro i Neda Ukraden samo su dio vrhunskih zabavljača koji će vas uvesti u novu godinu na našem programu. Što nas očekuje, zvijezde su otkrile Davoru Gariću.

Ako ste novu godinu odlučili dočekati kod kuće, odlično ste odabrali - novogodišnji program Nove TV donosi vam najveseliji doček uz najveće domaće zvijezde.



"Uuuuuuu, svega smo pripremili! Evo pozivam sve gledateljice Nove TV da dočekate s nama 2023-u. Imamo puno zabavnog programa, puno glazbenih brojeva od mnoštva domaćih i međunarodnih zvijezda, bit će jako ludo, jako nabrijano, a za skečeve se pobrinula provjerena ekipa kumova - Akrapi, Gotovci, Macani, birtija, svi smo tu!", najavila je Ana Uršula Najev.



Na pozornicu se redom penju zvijezde s vrha liste najboljih zabavljača. Lille, Bebek, Jole, Pejaković, Škoro... A nakon dugog oporavka zapjevat će i Mate Bulić.



"Vjerovali ili ne, svi pulmolozi, dakle Njemci i ovdje u Hrvatskoj, a i svi moji prijatelji i oni koje ne znam, svi su rekli - Mate, samo pjevaj! Ja sam presretan i hvala dragom Bogu što me ostavio i što mogu raditi ono što najviše volim", otkrio je Mate.



Zabavljat će vas i ''Tata mata'' zabave Jasmin Stavros i kraljica dobre atmosfere Maja Šuput. 2022.-a bila joj je pretprana poslovnim obvezama.



"Živim za 1.1.! Sad je ovo već preživljavanje, ovo više nije uživancija, ali kad ja odem na godišnji - nedo vam Bog da me netko nazove! Hahaha", našalila se Maja.



Zato u siječnju pakira kovčege i s obitelji leti na Mauricijus.



"A i ono, pijesak, sunce, a i Bloom je baš rekao ''Ja bih na Mauricijus!'', pa rekoh ajde!", otkrila je Maja.



I ova živa legenda pjeva na dočeku na Novoj. Halid priznaje, glazbenicima su novogodišnji nastupi škrinja s blagom.



"Jer i meni je Nova godina najbolji radni dan! da se ne lažemo, najbolje se i zaradi", otkrio je Halid.



Znači li to da je istina da pjevači zarađuju i stotine tisuća eura kako se šuška po kuloarima?!



"Ma nije, obično je tu puta dva honorar standardni koji imaš, ali pomnožiš ga puta dva! Znači, ne moramo vjerovat natpisima 100 tisuća eura, 150 tisuća. To više izmišljaju pjevači da bi sebi digli cijenu", kaže Halid.



Na Novoj vas zabavljaju i Mejaši, Neda Ukraden i Vigor. Pitamo se kad su ovi glazbenici posljednji put novu dočekali s prijateljima i obitelji, a ne na pozornici?!



"To je bilo zadnji put prije 20 godina i nemam pojma! Hahaha" Ne sjećam se s obzirom da 20 godina pjevamo za doček nove godine tako da privatna druženja s rodbinom, familijom, prijateljima, ja zaista ne znam što je", priznao je Mario Roth.



"Zadnjih 40 godina, samo dvije, tri nisam pjevao i onda sam bio prikovan za televiziju! Nije loše ni to, vjeruj mi. Malo mezica, malo sjedneš, pa malo televizija, pa Bog dao lijepog programa", kaže Halid.



U našem će programu pjevati i Zečić. U njegovoj je obitelji sad glavni lik - unuk Toma.



"Pa je u svakom slučaju! Svi smo sada oko njega, razmazit ćemo ga, ali čini mi se da nam je došao kao igračka, samo ga guramo i prebacujemo kao loptu jedan drugome", otkrio je Dražen.



Gledatelje Nove TV zabavljat će i jedna od največih zvijezda regije. Lepa Brena 2022. pamtit će po dobrom.



"Prvo me raduje neko dobro zdravlje cijele moje porodice pošto je suština sreće, sretna sam što sva moja deca rade, zaposleni su. Filip se bavi produkcijom, Stefan radi svoj privatni biznis, Viktor, najmlađi, isto ima svoj posao, Boba isto tako ima 5 svojih poslova koje radi u isto vrijeme, a najsrentija sam što sam se zaista vratila na glazbenu scenu veoma aktivno sa svojim bendom", priznala je Brena.



Nek' se u novoj sve nastavi u tom tonu. Dobrih želja nikad previše.



"Puno zdravlja, u prvom redu mira, sreće i zadovoljstva, ako i financijska situacija može bit bolja, neka bude, ali prvo nek bude zdravlja i mira i svega će bit", poželio je Zečić.

Dragi naši, vi osigurajte dobro društvo, a Nova TV vam donosi najzabavniji doček kako biste u Novu uplovili u najboljem raspoloženju.

