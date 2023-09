Šuput otkrila čime ju je to jedan gospodin ostavio bez daha na svadbi na kojoj je pjevala: "Vidjela sam da nije čovjek pijan, znači..."

Maja Šuput odradila je toliko svadbi u svojoj karijeri da se rijetko koji domaći glazbenik može pohvaliti istim brojem. No bez obzira na svadbeni staž, proteklog ju je vikenda na proslavi vjenčanja u Opatiji jedan gospodin apsolutno ostavio bez daha. Zašto, Maja je ispričala je Doroteji Filipaj za IN Magazin.

I kad Maja Šuput, pionirka u nastupima na svadbama, misli da je sve vidjela i doživjela, čini se da se vara.

"Čovjek je počeo, vjerojatno se u 8 već skinuo, vidjela sam da nije čovjek pijan, znači to je njemu, naprosto je tako plesao cijelu noć do 5 ujutro. I onda sam ga pitala zašto, ali zašto? Rekao je - žuljaju me cipele. I onda sam pomislila, al čekaj, pa to je u redu. Jer žene su sve uvijek bose na tim svadbama, dođu, neke izdrže prvi set, većina ih je u japankama ili bose. A muškarcima se to ne prašta. Čovjek je mrtav hladan rekao, mene žuljaju cipele i bio u čarapama", ispričala je Maja.

"Doživimo na tim svadbama svašta. To je sad moment koji je netko snimio slučajno, 90 posto stvari nema nitko mobitel u tom trenu pa ne snimi, ali ostane to u glavi meni i bendu. Sto puta sam rekla - stvari koje se dešavaju na našim svadbama, ostaju, onako, među nama", dodala je.

Osim na svadbama, Maja je ovog ljeta nastupala duž cijele jadranske obale.

"Ja se doslovno raspadam od umora, ne znam evo. Non stop smo na putu. Više ne znamo gdje gonimo. I pokušavam da stvarno dođem doma u 5 ujutro, ako se mali digne u 8 ujutro da se dignem s njim, ne želim da ima percepciju da kaj sad mama spava", priznala je Maja.

Ipak, njezin nekonvencionalan posao ostavlja joj dovoljno vremena za kvalitetno druženje s Bloomom.



"Bar sam puno onda s njim preko tjedna, ovako druge majke moraju ići na posao svaki vikend. Ja idem samo vikend i to po noći. Znači, minimalno gubim od nekog našeg druženja", zaključila je.

Za ljetnu se turneju stacionirala u Istri, gdje su ona, Nenad i Bloom proveli 60 dana u luksuznoj vili.



"Recimo, u Dalmaciji je jako divlje, moraš tražiti mirnu luku i tako dalje. U istri je uvijek sve mirno, jednostavno fini narod, pristojni. Ne kažem da ovi nisu, ali ono tamo je ono uzavrla krv. Ali ovi su mirni što mi zapravo dođe dobro jer stalno putujem gore dolje i kad dođem u ljetnu bazu, hoćeš otići s mužem i djetetom na mirnu večeru, tak da mi to paše", priznala je.

Njezine modne kombinacije nikada ne prođu nezamijećeno, a jedna je od rijetkih koja može nositi perje na nogama i izgledati sjajno. Kao i uvijek, za njezin je izgled zadužen Marko Grubnić.

"Prije nego što sam krenula na ljetnu turneju, on je imao popis gradova i popis koncerata i za sedmi je mjesec napravio haljine koje sam ja odmah odnijela sa sobom, a po bendu je poslao za osmi mjesec. Kak je došlo - tak ja sam oblačila. Bez probe, bez ičega. Tu i tamo bi pomiješala rukavice od ovog i čarape od onog, ali sve su to minimalne greške", otkrila je Maja.

Jedinstvene kombinacije uskoro ćemo imati priliku gledati svake nedjelje u Supertalentu.

"Jedva čekam! Za prvi emisiju ako će biti kad mislim da će biti, sve sam pozvala kod sebe na gledanje. Tako da će biti cijela ekipa, jako se veselim tome, onda mi zajedno gledamo i kao ha ha, gle kak si glup i to. I da vidim kak je to izgledalo, mi smo se ubili od stajlinga. I perika i kosa i opet imam rupe u glavi. Ali kaj, onda to vidim i nije mi žao", kaže Maja.

Uskoro ćete imati priliku i vi vidjeti što nam to Maja i ostatak ekipe donose u jubilarnoj 10. sezoni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.