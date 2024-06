Maja Šuput otkrila detalje susreta s Mišom Kovačem: ''Raspričao se čak i o Supertalentu, djelovao je kao netko tko je baš dobro...''

Jedna od naših najzaposlenijih pjevačica Maja Šuput radi punom parom. Na koncertu u Podstrani posjetio ju je naš Gordan Vasilj kojem je otkrila sve o novom duetu, novoj sezoni Supertalenta, ali i koji savjet joj je tijekom nedavnog druženja dao Mate Mišo Kovač.

Gdje je Maja Šuput, tu je zagarantirano najbolja zabava. Uz tri koncerta tjedno, neumorna pjevačica snima i novu sezonu omiljenog Supertalenta, čija je članica žirija već dugi niz godina.

''Pa ako se nisam sad odselila od kuće neću nikad jer me nisu vidjeli doma dva tjedna, 15 sati na dan. Ja vam moram reć' da će vas najviše šokirat moj zlatni gumb. Ja se unaprijed ispričavam svim ljudima koji očekuju da sam zabila gol, ja sam produkciji zabila, pa malo je reć', infarkt. Ali nisam luda, naprosto me ponijelo.'', priča Maja.

A najgledaniji show u Hrvatskoj bio je tema i nedavnog Majinog druženja s legendarnim Matom Mišom Kovačem u Istri.

''Rekao je više puta da ta televizija meni toliko dobro stoji, pohvalio je Supertalent iznimno više puta, da jako to gleda, da obožava tu moju brzinu, to što ja pričam, način na koji pričam i da se nikad s tim ne smijem prestat bavit. Smijao se, veselio se, bio je iznimno pričljiv, djelovao je kao netko tko je onako baš dobro. I baš mi je to bilo drago.'', otkrila je Maja.

Snimanje nove sezone Superatlenta nije propustio ni Majin trogodišnji sin, koji se na Novoj TV osjeća kao kod kuće.

''On je najzaljubljeniji u Novu TV. Samo govori ja idem na Novu TV, idem pjevat, onda ga oni tamo nose, hrane, publika, ja se okrenem, nosi ga ovaj, onaj. Znači, show. I sad kako smo stali sa snimanjem, on svaki dan pita 'pa jel' idemo na Novu TV?' Ma rekoh, pusti me više da odmorim dušu.'', priča Maja.

A maleni Bloom je već sad pravi mali šarmer.

''Sad mi muž šalje da je upravo u parkiću našao novu curu. Rekoh, da nije previše? Jako je šarmantan i zavodljiv. Inače je energetski na mene, ali ni tata nije baš mačji kašalj. Nije ni tata baš vesla sisao'', šali se Maja.

Jedna od najtraženijih domaćih zvijezda i njezin suprug Nenad Tatarinov nedavno su u Španjolskoj proslavili petu godišnjicu braka, a slove za jedan od naših najstabilnijih parova.

''Nismo imali potrebe suočavat se s nekim problemima pa je lakše. Svi smo zdravi, živi, njegov i moj posao funkcioniraju, dijete je dobro, imaš za platiti režije. Naprosto nisu se dogodili nekakvi problemi koji bi stvorili neku dramu.'', kaže.

Tročlana obitelj će, kaže, ovo ljeto imati dvije baze.

''Srpanj Istra, kolovoz Dalmacija jer u sedmom mjesecu imam više gaža u Istri, a u osmom sam svaki dan u Dalmaciji, ali nisam još našla vilu pa ako imate javite se na 098 ... Moram naći neku dobru ljetnu destinaciju, neku lijepu kuću, bazen, zbog djeteta da se brčka mali.'', priča Maja.

A prije ljetne turneje svoje obožavatelje će počastiti s novom pjesmom, točnije duetom s našim poznatim pjevačem za koji su u Beogradu snimili skupocjen videospot.

''Toliko dobra pjesma i jako se svima sviđa. Ja bih rekla da je to jedan pravi hrvatski pop, nema onih primjesa Balkana, nema Španjolske. Baš je dobro i pjevno i plesno. Evo, reći ću ti da se zove ''Opasna kombinacija'', otkrila je.

Na pitanje ima li pravog prijateljstva na našoj sceni, odgovara.

''S nikim nisam u svađi, ali ne idem s nikim baš na ručak ili večeru. Ali kad smo negdje na nekom događanju, daa, onda svi jedemo, pijemo, družimo se. Ali ne mogu ti sad reći njemu idem na krštenje, ne.'', iskrena je bila Maja.

