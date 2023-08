Maja Šuput otkrila nam je novost koju sprema za rujan, ali i u čemu je to supruga Nenada dovela do savršenstva!

Jedna od naših najtraženijih pjevačica Maja Šuput i ovog ljeta nastupa gotovo svaki drugi dan. Na jednom od koncerata posjetio ju je naš Gordan Vasilj, kojem je, među ostalim, za IN magazin otkrila da je napokon snimila novu pjesmu, komu najviše sliči njezin sin Bloom te u čemu je supruga Nenada dovela do savršenstva.

Ni nevrijeme ne može udaljiti Maju Šuput od pozornice! Unatoč jakoj oluji koja ju je pratila cijelim putem od Umaga do 560 kilometara udaljenog Lovreća, popularna pjevačica stigla je prije vremena. Tijekom dugogodišnje karijere nikad, kaže, nije zakasnila na koncert.



"Ja sam djevica po horoskopu i znam da ja vama izgledam ovako hi hi ha ha, ali jako sam organizirana i kad kažem da svi tu trebaju biti u 9, onda moraju biti u 9, a ne u 9 i 1 nego 1 do 9. Jako, jako volim točnost", rekla je Maja.

Maja dobro zna kako uskladiti posao i odmor pa je tako za svoju ljetnu bazu ove godine odabrala Istru.



"I onda ja putujem, a muž i beba ostanu. Ja idem gore-dolje, ali opet ono, čim otpjevam, vraćam se njima. I ove godine pala je odluka na Umag, u jednom prekrasnom resortu smo. Dijete uživa, dva mjeseca na moru. Opet ja dođem sa svirke, znaš ono, probudiš se negdje na suncu. U Zagrebu to ne bi funkcioniralo", kaže.

A njezin dvogodišnji sinčić Bloom najpoznatiji je dječak u Hrvatskoj jer mu nacija od njegova rođenja prati svaki korak.



"On uživa jednu popularnost u smislu da ga svi ono joj što si sladak, mi prolazimo, ljudi mu daju sladoled, ja govorim, ono, nemojte, ljudi. Jednog dana će mislit da je to normalno, bit će - gospođo, može sladoled? Ljudi bi mu sve poklonili, dali. Mali ima jednu super energiju i nadam se da će ostat u tom moodu, širenja dobrih vibracija, osmijeha, svima šalje puse, govori na svim jezicima. Sad u Istri govori ciao, u Zagrebu govori bok, najčešće govori bye", kaže Maja.

Maleni mezimac je mamina slika i prilika.



"Muž se neće složit s tim. Muž je već vidio svoju bradu itd., ali gle, znam da se djeca generalno mijenjaju. Ja navijam da ostane na mene, ne zato što mislim da sam ljepši dio para nego, ono, kao moje dijete, kao posesivno. Ali najviše sliči mom pokojnom tati, to je definitivno. Moja mama kad ga vidi svaki put se strese. Majice, on je isti tata", priča Maja.

A da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdio je i Bloom.



"Puno pjeva, non-stop pjeva. Pjeva na engleskom, pjeva na hrvatskom. Prije neki dan sam Martini Tomčić poslala baš kako pjeva i veli ona, stara moja, on je totalno točan. Al' fakat je mali točan, nije sad da mi izmišljamo. Znaš one mame 'moje dijete je naj'. Ne, uopće nije ta spika nego fakat pjeva točno. Ne bih ja voljela da on bude pjevač, ali vidim da ima tu crtu, lijepo pjeva", otkrila je.

Energičnu Maju na Instagramu prati vise od pola milijuna ljudi, a iza njezinih atraktivnih fotografija stoji suprug Nenad.



"On je baš diplomirao sliku. Nije iz prve, ha ha. Kad smo se upoznali, kad sam vidjela kadar, rekoh, a ne, ne, ne, ajmo sad ispočetka, ali onda je on shvatio da mu je puno bolje skoncentrirat se na jednu-dvije minute i odradit posao sjajno. I mi smo gotovi. Ja nema šanse da to ponovim pet puta. A zamisli da je loše, onda sam ja nezadovoljna, nemamo content, nije dobro za posao. Tako da je on shvatio, ok, mir, tišina, sekunda-dvije, klik i to je to. Onda ja to malo poštelam svjetlo i dobro", otkriva Maja.

Ova omiljena Zagrepčanka nedavno je podigla prašinu fotografijom na kojoj pozira dok se tušira.



"Ja ostavim i neke negativne komentare. Ove koji vrijeđaju, to maknem jer to nije pristojno. Ali nemam ništa protiv da netko napiše nešto čudno jer mi je zanimljivo čitat kao ono "majka se tušira". Dođe mi da pitam tu ženu - a vi se, gospođo, ne perete?'' komentira Maja.

S obzirom na to da je tijekom cijele godine na putu, upitali smo je i o paprenim cijenama koje tresu Hrvatsku.



"Iskreno, ja sam kao netko tko je kao svjetski putnik i zaista putujem po cijelom svijetu, moram reći da Hrvatska ima zaista visoke cijene, jako visoke cijene. Previsoke cijene. Mislim da je to nerealno, da je to otišlo u nebesa. Mislim da to više nije normalno, ali zaista cijene su takve da gdje god sjedneš kažeš je l' moguće? Ili će balon puknuti ili će na more stvarno ići samo netko tko ima", komentira.

Otkrila nam je i da je napokon snimila novu pjesmu koju joj je napisao Branimir Mihaljević, a koja bi trebala izaći u prvoj polovici rujna.



"Baš sam takvu pjesmu htjela i svi koji su je čuli su super reagirali. Znaš kad ono svi kažu to, to, ajmo, ajmo. Evo, ekskluzivno pjesma se zove 'James Bond' i onda sam rekla ok, sad smo snimili, sad ćemo snimit spot. Sad to nismo stigli, ali evo čim se vratim za Zagreb, sve je spremno", otkriva.

A i ove ćemo je jeseni gledati u žiriju hit showa Nove TV Supertalent.



"Stilistički s moje strane Grubnić je opet odradio urnebes. Bit će svega, stvarno svega, ja ću opet imat te svoje kreacije i kose itd. Što se tiče kandidata, sad stvarno nije ono da izmišljam, ali stvarno imamo najbolje kandidate od svih sezona. Ovo je 10. jubilarna sezona, nikad nismo imali ovakve kandidate", smatra Maja.

Nakon ljetne turneje i 44. rođendana koji će proslaviti 22. rujna, neumorna pjevačica na jesen će se napokon počastiti godišnjim odmorom.



"Deveti mjesec je samo radno. Rujan je radniji od sedmog i osmog mjeseca zajedno, ali idem u 10. mjesecu na godišnji u Miami. Nije Bloom bio u Miamiju, ha ha", zaključila je.

Jedno je sigurno, ni Majinim mnogobrojnim pratiteljima neće biti dosadno.

