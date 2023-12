Od modnih katastrofa do padova u potpeticama, zvijezde otkrivaju najveće strahove i nesigurnosti: "To me užasava!"

Boje se susreta sa svojim vršnjacima, brinu se hoće li pasti pred stotinama ljudi ili, još gore, doživjeti neku modnu katastrofu. Neki se ne mogu gledati na velikom platnu. Zvijezde muči cijela plejada nesigurnosti i strahova dok žive pod reflektorima, a u prilogu IN Magazina otkrijte one najveće.

Kao ljudi, svi gajimo nesigurnosti. Bez obzira na to baziraju li se one na izgledu, našim karakternim crtama ili jednostavno tome kako nas okolina percipira. A kako su i zvijezde samo ljudi, ovakve muke ne zaobilaze ni njih. Čak i ljepotica poput Madison Beer s uspješnom glazbenom karijerom i milijunima obožavatelja nije iznimka.

"Trudim se biti ranjiva sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama, otvoreno govorim o svojoj anksioznosti i osjećaj da nisam dovoljno dobra, jer morate shvatiti da i zvijezde kojima se vi divite sumnjaju u sebe. Moji obožavatelji su mi poklonili knjigu kao dnevnik anksioznosti. Stvarno često tweetam o tome, pitam ih tko ima kakav savjet jer sam van sebe, pa mi kažu što njima pomaže, nekome npr. crtanje", pojasnila je Madison Beer.

Dok se mi možda sa svojim strahovima borimo pred šačicom ljudi, kad su na vama oči svijeta, on se čini mnogo strašnijim mjestom.

"Nemam anksioznosti kad se radi o mojim obožavateljima, dok ja nastupam, ali kad dolazim na crveni tepih ne znam tko me voli tko ne, to me straši. Čak i kad dolazim na neki kućni tulum, imam najgore napadaje jer nisam išla u školu, ispisana sam u 6-om razredu i školovana sam kod kuće tako da nisam imala tu interakciju s drugom djecom. Zato imam užasne napade panike kad se družim s ljudima svojih godina, to me užasava", priznala je Madison.

A zamislite tek hod crvenim tepihom, na kojem vas prate stotine objektiva, kako bi zauvijek ovjekovječile svaki krivi korak, nespretan izraz lica ili još gore modnu katastrofu. Idealno okruženje za apsolutnu paniku.

"Uvijek me strah da ću stati na haljinu ili da će meni netko stati na šlep od haljine i ispast će mi stražnjica, ili da ću se spotaknuti u potpeticama, stvarno je stresno", priznala je Salma Hayek.



"Ova situacija sa "side boob“ me jako brine, vidite ovo, to me jako brine", otkrila je Michelle Rodriguez.

Jedna od najstrašnijih stvari za glumce jest gledanje vlastitih snimaka koje može nadmašiti samo čitanje kritika.

TON TOM HOPPER

"Zaista mi je teško gledati se, neki glumci mogu gledati svoje filmove i uživaju u tome, ali ja mogu biti fan neke serije u kojoj sam, no ne mogu se natjerati da se gledam u njoj", izjavio je Tom Hopper.

Dodatno ulje na vatru svakoj nesigurnosti, čak i zvijezdama dolijevaju društvene mreže.

"Zaista sam se jako borila s tim vorteksom društvenih mreža u koje vas uvuku, narativom koji se stvorio oko nekih mojih odluka. Jer kad se već osjećate loše i pročitate nešto loše o sebi naravno da se to sve pojačava. Mislim da se tu radi o preživljavanju najjačeg", smatra Charlie XCX.

Pa ako ste mislili da nemate baš ništa zajedničko sa svim tim prekrasnim, sretnim ljudima, u jednom smo baš svi isti. Nitko od nas nije savršen.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.