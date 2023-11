Luka Nižetić otkrio da njegovog nećaka čeka svjetska karijera: ''Već vidim neki dokumentarac za 40 godina...''

Nakon više od godinu dana tišine u radijskom eteru, Luka Nižetić objavio je novi singl ''Različito isti''. Naša Matea Slogar tim je povodom s Lukom pretresla sve detalje nove pjesme za In magazin, a dotakli su se i njegova odnosa sa sestrom Petrom i nećacima te dojmova s nedavnog putovanja u Bristol.

''Različito isti'' - nova je pjesma Luke Nižetića koja krije duboku poruku. U vremenima kada je jaz zbog različitosti među ljudima veći nego ikad, on šalje poruku ljubavi.



''Sve više se dijelimo na ove ili one, ali zapravo sva poanta ljepote života je u toj različitosti, različito isti ljudi, ovakvi ili onakvi trebamo se malo više čuvati, paziti jedni na druge, jer ovo što se događa u svijetu što čitamo to je alarmantno'', govori Luka.



Svi smo mi posebni na svoj način, a bila je to glavna ideja autora teksta Marija Mihaljevića, dok glazbu potpisuje njegov sin Branimir.

''Mario Mihaljević je lijepo rekao da je ovo oda mojoj ćelavosti, nečijem velikom nosu, mojoj mucavosti, svačijoj nesavršenosti i krik za slobodu odabira ljubavi. Ja bi zapravo volio da ovu pjesmu ljudi dožive kao njihovu, da je baš ono kao moja....'', govori Luka.



Videospot za pjesmu ''Različito isti'' radile su Sestrice, a za outfit je bio zaslužan KLISAB. Luka je poznat po svojem modnom izričaju, kojim se rado poigrava.



''Momci iz Klisaba, jako ih volim i nosim ih privatno i nosim ih često, ja jako volim njihov dizajn, košulja sa srcem mi je favorit, to kad sam vidio još na reviji pao sam u nesvijest'', govori Luka.



I njegova sestra Petra ljubiteljica je mode. Otkad je američku adresu ponovno zamijenila hrvatskom, obitelj lakše može biti na okupu.



''Nismo toliko zajedno jer ona je dolje, a ja sam gore, ali kad smo zajedno onda puno vremena provodimo zajedno pogotovo zbog djece, dvije male zvijeri, sad već rastu i sve luđi su'', otkrio je Luka.



Nećake obožava, a otkrio nam je i da jednog od njih čeka svjetska karijera.



''Mali Milo je ono rođeni nogometaš, to ne moš, taj mot kad vidiš to je rođeni nogometaš, već vidim za 40 godina neki dokumentarac o malom Milu i snimke kako je zabija u mrižu. A Jozo je više umjetnički malo, emotivac'', otkriva Luka.



Umjetničku crtu ima i njegov ujak. Prošlog tjedna vratio se iz Bristola, grada koji ga je oduševio.



''London u malom. Sve što izgubiš volju u ogromnom Londonu od hodanja i vožnje taksijem od sat vremena, ovdje sve imaš u malom. Šaren grad, različitosti milijardu, kužina ono top, top, top'', govori Luka.



Poznato je kako je Luka ljubitelj gastronomije i vlasnik restorana na Komiži pa je njegovo stručno nepce ocijenilo i tamošnju gastro scenu.



''Najjači po meni su street food marketi, fenomenalni su, doslovno sve što pojedeš je za polizati prste, restorani su isto jako dobri ali street food je upola jeftiniji a jedeš kvalitetnu ako ne i bolju hranu'', kaže.



Red hrane, red pjesme, Lukin je recept za uživanje, a u oba slučaja vrijedi - što više različitosti, to bolje.

